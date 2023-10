Samsung dévoile One UI 6 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Samsung a fait sensation lors de la SDC23 (Samsung Developer Conference 2023) en dévoilant une multitude de révélations passionnantes. L’une des annonces les plus importantes a été la sortie tant attendue de One UI 6, qui marque le prochain chapitre de l’expérience logicielle étendue de Samsung.

Samsung lance One UI 6

Alors que la version bêta de One UI 6 circule depuis un certain temps, Samsung nous offre maintenant un aperçu alléchant de ce à quoi les utilisateurs peuvent s’attendre dans la version finale. One UI 6 vise à améliorer l’expérience utilisateur, avec un accent particulier sur la révolution de l’édition de photos et de vidéos grâce à des fonctionnalités intelligentes.

Cette nouvelle itération introduit un panneau rapide et des interfaces d’application repensés, ainsi qu’une toute nouvelle police appelée One UI Sans. Mais ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg.

La galerie, alimentée par des capacités d’IA avancées telles que Photo Remaster et Object Eraser, analysera vos photos et vous proposera des suggestions d’amélioration d’image. Une innovation notable est le Samsung Studio, un éditeur de vidéos multicouches qui permet aux utilisateurs d’incorporer facilement du texte, des stickers et de la musique dans leur chronologie vidéo.

Samsung a également souligné son engagement renouvelé envers Tizen, le système d’exploitation open source basé sur Linux. L’entreprise donne un nouveau souffle à Tizen, étendant son utilisation aux appareils électroménagers dotés d’écrans plus grands, tels que les fours et les machines à laver. Pour compléter cela, Samsung a introduit un kit de développement logiciel (SDK) Tizen doté d’un moteur graphique combiné 2D et 3D de pointe.

Dans le domaine de la santé et du bien-être, Samsung élargit sa présence. Samsung Health évolue vers un écosystème numérique de santé complet. L’accès au capteur BioActive sur les montres intelligentes Galaxy est désormais ouvert aux développeurs tiers grâce au Kit de développement logiciel de santé privilégiée Samsung.

Pour ceux qui souhaitent approfondir les points forts de la conférence, Samsung a rendu l’ensemble de la vidéo accessible pour votre plaisir visuel.

Avec ces innovations, Samsung repousse non seulement les limites de la technologie, mais améliore également la vie quotidienne de ses utilisateurs du monde entier. L’avenir des logiciels et de la technologie Samsung n’a jamais été aussi prometteur.

