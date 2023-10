Puce Samsung Exynos 2400 lancée

Samsung a démontré plusieurs nouvelles technologies et puces semiconductrices lors de l’événement System LSI Tech Day 2023 qui s’est tenu aujourd’hui. Le protagoniste de l’événement n’est autre que le processeur Exynos 2400. Cette nouvelle puce alimentera certains modèles du Samsung Galaxy S24 qui seront vendus sur certains marchés. L’Exynos 2400 est une puce de 4 nm qui offre une CPU 70 % plus rapide et dispose d’un GPU Xclipse 940 basé sur l’architecture AMD RDNA3.

Samsung travaille depuis un certain temps sur la puce Exynos 2400. Selon l’entreprise, cette nouvelle puce est une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, l’Exynos 2200. L’Exynos 2400 est doté d’une configuration de CPU à 10 cœurs. Il inclut un cœur haute performance Cortex-X4 cadencé à 3,1 GHz, deux cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,9 GHz, trois cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A520 cadencés à 1,8 GHz. La puce est construite à l’aide d’une version améliorée du processus de fabrication 4 nm de Samsung Foundry, qui affiche maintenant un taux de rendement de 75 %. Pour chaque lancement de puce, certains aspects tels que la CPU, le GPU, l’IA et quelques autres attirent l’attention des utilisateurs. Jetons maintenant un coup d’œil aux autres détails de cette nouvelle puce phare de Samsung.

Détails du Samsung Exynos 2400

CPU

Samsung a déclaré que les performances CPU de l’Exynos 2400 sont 70 % plus rapides que celles de l’Exynos 2200. La société affirme également que sa puissance de traitement de l’IA est 14,7 fois plus rapide. L’Exynos 2400 CPU est censé être composé d’un seul cœur hautes performances Arm Cortex-X4 cadencé à 3,1 GHz. Cette puce comprend également deux cœurs Cortex-A720 à 2,9 GHz et deux autres A720 à 2,6 GHz. Elle est également équipée de quatre cœurs Cortex-A520 écoénergétiques qui fonctionnent jusqu’à 1,8 GHz. Cela diffère de la conception présumée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 à huit cœurs, 1+2+3+2. L’Exynos 2400 devrait offrir des performances maximales avec très peu ou pas de réduction de vitesse.

GPU

En termes de GPU, la nouvelle puce est dotée du GPU Xclipse 940 basé sur la dernière architecture GPU d’AMD, RDNA3. Selon Samsung, cette puce offre une performance graphique deux fois supérieure à celle de son prédécesseur, l’Exynos 2200. Le GPU Xclipse 940 dispose de 12 cœurs GPU, ce qui permet une combinaison harmonieuse de puissance et d’efficacité.

La société coréenne affirme que le GPU Xclipse 940 offre une meilleure expérience de jeu et de rendu des rayons. Elle a également présenté les capacités de rendu des rayons considérablement améliorées de l’Exynos 2400 lors d’une démonstration en direct lors de l’événement. Cela améliore le réalisme du jeu avec la technologie de rendu des rayons. Cela inclut l’illumination globale, des réflexions plus précises et le rendu des ombres.

IA

En ce qui concerne l’IA, Samsung a beaucoup travaillé sur son dernier processeur phare. L’Exynos 2400 a une performance IA optimisée spécifiquement pour un téléphone portable. Les téléphones peuvent désormais utiliser les capacités de la puce pour générer du texte et des images. En ce qui concerne l’IA, Yong-In Park, président de Samsung Electronics et responsable de la Division System LSI, a déclaré :

L’IA générative est rapidement devenue la tendance la plus importante de cette année. Elle nécessite des technologies sous-jacentes plus puissantes pour traiter les données et rendre l’IA réalité. Nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d’IA active avec la plateforme Samsung Systems LSI Humanoid. Elle intègre de manière transparente nos capacités dans un large éventail de semiconducteurs logiques, allant des IP de calcul puissant et des solutions de connectivité à un capteur sensoriel primaire humain simulé en cinq dimensions.

Connectivité

L’Exynos 2400 est équipé du modem Exynos 5300. Ce modem prend en charge les réseaux 5G avec des vitesses de téléchargement maximales allant jusqu’à 10 Gbit/s. De plus, il est compatible avec les réseaux mmWave et sub-6 GHz, offrant ainsi des options de connectivité polyvalentes.

Notre avis

Le Samsung Exynos 2400 est une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, l’Exynos 2200. Nous nous attendons également à ce que cette nouvelle puce phare offre des performances maximales avec peu ou pas de réduction de vitesse. La puce dispose d’une configuration de CPU à 10 cœurs, d’un GPU Xclipse 940 basé sur l’architecture AMD RDNA3 et d’options de connectivité polyvalentes. L’Exynos 2400 devrait être lancé au quatrième trimestre de 2023, et il sera intéressant de voir comment il se compare à ses concurrents.

