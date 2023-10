Dites bonjour à Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Conçu par Google et mis en œuvre avec l’IA au centre pour offrir une expérience plus personnelle et utile, la série Google Pixel 8 est essentiellement la meilleure version de l’entreprise à ce jour. Ce qui est plus important, c’est que cette gamme apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur.

La mise à niveau majeure est le chipset Tensor G3, qui est présent à la fois dans le Google Pixel 8 et dans le Pixel 8 Pro. Fabriqué sur le processus en 4nm de Samsung, le nouveau chipset dispose d’une configuration à 9 cœurs. Il comprend un cœur principal Cortex-X3, quatre Cortex-A510 et quatre Cortex-A715.

De plus, les deux nouveaux appareils Pixel sont dotés du chipset Titan M2 de Google. Il s’agit d’une puce de sécurité offrant une protection de premier ordre contre les attaques physiques visant à extraire des informations sensibles du téléphone. De plus, la gamme Google Pixel 8 dispose d’une intelligence artificielle. Ils ont des fonctionnalités d’IA telles que la traduction en temps réel et le filtrage des appels.

Google Pixel 8 Pro

Parmi les deux, le Pixel 8 Pro est le plus complet en termes de fonctionnalités. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est doté de nombreuses améliorations matérielles.

Écran

À l’avant, le Google Pixel 8 Pro dispose d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces appelé le « Great Actua ». Il offre une luminosité de pointe supérieure à son prédécesseur, avec 2400 nits. L’écran dispose également d’un taux de rafraîchissement dynamique, allant de 1 Hz à 120 Hz.

De plus, l’écran de l’appareil offre une résolution de 1344 x 2992 pixels. Et pour la protection, Google a recouvert l’écran du Pixel 8 Pro d’un verre Gorilla Glass Victus 2.

Configuration de la caméra

À l’arrière, le Google Pixel 8 Pro est équipé de trois appareils photo. Le capteur principal est un appareil photo de 50 MP avec OIS et Octa-PD (autofocus à détection de phase). Google a associé ce capteur à un nouveau capteur ultra grand angle de 48 MP et à une caméra de zoom 5x de 48 MP avec Quad-PD. La caméra de zoom peut offrir un zoom numérique Super-Res jusqu’à 30X.

Pour les selfies et les appels vidéo, le Google Pixel 8 Pro dispose d’un nouveau capteur de 10,5 MP. Il offre un champ de vision plus large, permettant aux utilisateurs de prendre des photos plus étendues. Bien qu’il ne soit pas directement lié à l’appareil photo, Google a intégré un nouveau capteur de température à côté des caméras de l’appareil.

Il s’agit d’un capteur exclusif au Pixel 8 Pro qui peut lire la température de la peau et des objets. Selon les rapports, le capteur est une unité Melexis MLX90632 et sa seule fonction est de lire la température. Cela signifie que le capteur ne proposera pas de fonctionnalités ou de tricks de photographie intelligente.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de fonctionnalités avancées de l’appareil photo sur la série Google Pixel 8. Il y en a beaucoup, pour être honnête. Par exemple, vous disposez de Photo Unblur, Best Take, Magic Eraser et Macro Focus. Le Pixel 8 Pro est également fourni avec de nouvelles commandes Pro, qui sont également exclusives à cet appareil.

Batterie, fonctionnalités de charge, prix et options de couleur

Une grande batterie de 5050 mAh alimente les composants internes du Google Pixel 8 Pro. Bien que la capacité de la batterie n’ait pas beaucoup changé par rapport à son prédécesseur, le taux de charge oui. L’appareil peut se charger en mode filaire à 30W, ce qui est une amélioration par rapport à son prédécesseur. Cependant, le taux de charge sans fil est toujours de 23W.

Vous pouvez précommander dès maintenant le Google Pixel 8 Pro à partir de 999 $ pour le modèle de base. Il est fourni avec 128 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et pour ceux qui se demandent, le téléphone est disponible en bleu, beige et obsidienne.

Google Pixel 8

Alors que le Google Pixel 8 Pro est entièrement équipé, le Pixel 8 standard vise à offrir une construction compacte et plus légère avec d’incroyables fonctionnalités. En comparaison, le nouveau Pixel 8 est 10 grammes plus léger que son prédécesseur. Il est également légèrement plus petit, grâce au passage de Google à un nouvel écran pour l’appareil.

Écran

Pour le Pixel 8, Google a opté pour un écran FHD+ de 6,2 pouces. Google appelle ce panneau « Actua », qui offre une luminosité de pointe et un taux de rafraîchissement supérieurs à ceux du Pixel 7. Pour être précis, le nouveau panneau offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 2000 nits, tandis que le Pixel 7 était à 90 Hz et une luminosité de pointe de 1400 nits.

Cependant, contrairement au Google Pixel 8 Pro, le modèle classique n’a pas de panneau LTPO. Cela signifie qu’il n’y a pas de taux de rafraîchissement adaptatif. Mais la bonne nouvelle est que Google offre la possibilité de passer de 60 Hz à 120 Hz.

De plus, contrairement au Pixel 8 Pro, le modèle classique dispose du Gorilla Glass Victus. Mais franchement, vous devriez obtenir le même niveau de protection contre les rayures et les abus quotidiens.

Configuration de la caméra

La caméra principale du Google Pixel 8 est la même que celle du Pixel 8 Pro. Mais à l’arrière, l’appareil dispose de deux caméras au lieu de trois. Google a associé le capteur Octa-PD de 50 MP à un nouveau capteur ultralarge de 12 MP. Il dispose de capacités de macro et d’autofocus.

Par ailleurs, le Pixel 8 est équipé du même appareil photo selfie que le Pixel 8 Pro. Vous bénéficiez également de nombreuses fonctionnalités avancées de l’appareil photo.

Batterie, fonctionnalités de charge, prix et options de couleur

Sous le capot, le Google Pixel 8 dispose d’une batterie de 4575mAh pouvant se charger à 27W en mode filaire. Et en mode sans fil, le téléphone peut se charger à 18W. Vous pouvez le précommander à partir de 699 $ pour le modèle de 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Il existe trois options de couleur : obsidienne, noisetier et rose.

Autres points forts de la série Google Pixel 8

Les deux nouveaux appareils Google Pixel 8 sont équipés de la certification IP68, de la reconnaissance d’empreintes digitales et faciale. De plus, ils sont fournis avec un VPN gratuit de Google One, et Google promet 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pour ces appareils.

