MIUI 15 pourrait ne pas supporter les thèmes hérités, dites adieu à vos thèmes préférés!

Nous avons une triste nouvelle pour vous, MIUI 15 pourrait ne pas prendre en charge les anciens thèmes ! L’attendu MIUI 15 devrait être publié en novembre prochain, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et plusieurs optimisations. MIUI 15, la nouvelle version de MIUI tant attendue par les utilisateurs de Xiaomi, Redmi et POCO, sera bientôt avec nous. Les mises à jour majeures de MIUI sont introduites à la fin de chaque année, la dernière mise à jour majeure de MIUI 14 ayant été publiée le 11 décembre 2022. La mise à jour de MIUI 15 approche à grands pas, mais il pourrait y avoir des événements tristes ainsi que des événements heureux.

La mise à jour majeure de Xiaomi, MIUI 15, pourrait ne pas prendre en charge les anciens thèmes !

La très attendue MIUI 15 est presque prête à être dévoilée. Nous avons une triste nouvelle pour MIUI 15, qui viendra avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de performances. Dans la nouvelle version de MIUI 15, le support des anciens thèmes pourrait être supprimé, vous pourriez perdre l’accès à vos anciens thèmes. Lors de la mise à jour majeure de MIUI chaque année, de nombreuses fonctionnalités sont ajoutées, tandis que ces innovations sont ajoutées, le moteur de thèmes est également mis à jour. En conséquence, les anciens thèmes ne sont plus compatibles avec la nouvelle version de MIUI, ce qui signifie qu’il est temps de dire au revoir à votre thème préféré.

MIUI 15 pourrait ne pas prendre en charge les anciens thèmes, mais il existe bien sûr une solution.

Envoyez des commentaires au développeur de votre thème préféré et demandez-lui de le mettre à jour pour qu'il soit compatible avec MIUI 15 lorsque MIUI 15 sera publié. Si les développeurs de thèmes refont et mettent à jour leurs thèmes et autres éléments de personnalisation pour qu'ils soient compatibles avec MIUI 15, ce problème devrait être surmonté. Cependant, les anciens thèmes qui ne sont pas mis à jour seront retirés car ils seront incompatibles avec MIUI 15. S'ils sont toujours valables pour d'autres versions de MIUI, vous pouvez les utiliser dans ces versions, mais pas avec MIUI 15.