TEST XGIMI HORIZON Ultra: Le projecteur 4K, Dolby Vision et Zoom motorisé

XGIMI, réputé pour sa gamme de projecteurs portables, s’est toujours engagé à écouter attentivement le retour de ses clients et à intégrer leurs commentaires dans le développement de ses produits. C’est dans cet esprit d’amélioration continue que la dernière création de la marque, le projecteur XGIMI HORIZON Ultra 4K, a vu le jour. Ce nouveau projecteur vient enrichir la gamme de XGIMI, se positionnant comme une version améliorée de son prédécesseur, le HORIZON Pro 4K.

Le HORIZON Pro 4K avait su séduire un public fidèle et le HORIZON Ultra ambitionne de bâtir sur cette solide base. Loin d’être une simple mise à niveau, ce nouveau modèle répond à des besoins spécifiques exprimés par les utilisateurs, comme l’adaptation des couleurs par rapport à votre support de projection.

Alliant performances de haute qualité et technologie de pointe, ce projecteur se démarque par son intégration du Dolby Vision, promesse d’une expérience de projection haut de gamme. Découvrons ensemble ce bijou de technologie lors de ce test, afin de vérifier l’apport des toutes les nouveautés ajoutées par le constructeur

XGIMI HORIZON Ultra: Spécifications

Caractéristiques Spécifications Technologie de projection DLP Technique d’affichage 0,47 » DMD Source lumineuse Double lumière (LED+Laser) Durée de vie estimée de la lampe 25000 heures Protection des yeux Protection intelligente des yeux Méthode de projection Avant, arrière, plafond avant, plafond arrière Taille de l’image De 40″ (1 mètre) à 200″ (5 mètres) Niveau de bruit Moins de 28 dB à 1 mètre Image Luminosité 2300 ISO Lumens Résolution standard 3840 x 2160 pixels Résolution compatible 4096 x 2160 @ 60 Hz Gamme de couleurs DCI-P3 95,5% Compatible 3D Top et Bottom / Side by Side Formats HDR pris en charge HDR10, HLG, Dolby Vision MEMC (compensation de mouvements) Oui Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale Correction trapézoïdale en 4 points (verticale et HORIZONtale) Correction automatique de la distorsion trapézoïdale ISA 3.0 sans interruption Mise au point Mise au point automatique ininterrompue ISA 3.0 Alignement intelligent de l’écran Oui Évitement intelligent des obstacles Oui Latence Mode jeu ≤ 18 ms (AK off) Objectif Lentille traitée Haute transmission de la lumière Zoom optique motorisé Oui Zoom numérique Oui Rapport de projection De 1,2 à 1,5:1 Rapport d’aspect 16:9/4:3 Smart TV Système Android TV 11.0 Démarrage rapide 6 secondes Affichage en miroir Chromecast intégré/Magicast Processeur MT9629 GPU Mali-G52 RAM 2 Go Stockage 32 Go Audio Système audio signé Harman Kardon Haut-parleurs 2 x 12 W Formats audio pris en charge DTS-HD, DTS-Studio Sound, Dolby Audio, Dolby Digital (DD), Dolby Digital Plus (DD+) Connectivité WiFi WiFi 6 Dual-band 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth Bluetooth 5.2/BLE Ports Port alimentation DC x 1, Entrée HDMI x 2 (dont un compatible eARC), Port USB x 2, Prise LAN x 1, Sortie casque x 1 (mini-jack 3,5 mm), Sortie audio optique x 1 Alimentation Dissipation de puissance Moins de 300 W Alimentation AC100~240V, 50/60Hz, adaptateur 19V 15,79A

Dans une volonté d’innovation continue, XGIMI déploie toute son expertise technologique dans la conception du projecteur HORIZON Ultra. Doté d’un système de lentilles sophistiqué, ce projecteur exploite une technologie à double source lumineuse innovante, alliant laser et LED pour offrir des images lumineuses et une tonalité d’image plus naturelle. Avec une durée de vie approximative de 25 000 heures, ce rétroéclairage promet de servir pendant de nombreuses années.

Le XGIMI HORIZON Ultra, un projecteur de technologie DLP, diverge de la norme en ne possédant pas de puce DMD 4K. Il est plutôt équipé d’une puce Full HD associée à la technologie XPR. Cette dernière, en déplaçant la puce quatre fois par image, génère une résolution accrue. Bien que ne correspondant pas exactement à du 4K, la différence est quasi-indétectable à l’œil nu. Notons toutefois que l’usage de la technologie XPR limite la fréquence du projecteur à une valeur constante de 60 Hz.

Le projecteur s’illustre également par sa compatibilité avec les contenus traités avec Dolby Vision, une fonctionnalité impressionnante compte tenu de sa grande portée de projection.

L’HORIZON Ultra offre en plus un zoom optique, permettant au projecteur d’adapter automatiquement (ou manuellement) la taille de l’écran détecté, évitant ainsi toute nécessité de correction numérique. Ce zoom peut moduler le rapport de projection entre 1,2:1 et 1,5:1, procurant au projecteur une plus grande flexibilité que les modèles antérieurs dotés de lentilles fixes. De plus, il peut être positionné plus près du mur que la majorité des projecteurs, offrant une projection jusqu’à 200 pouces, à condition d’avoir un mur suffisamment grand.

La force des projecteurs XGIMI réside aussi dans l’ajustement intelligent de l’image. Sur ce modèle, on retrouve la technologie Intelligent Screen Adaption 3 (ISA3), qui offre une mise au point automatique, une correction de l’angle de vision et une détection des obstacles.

Outre la configuration automatique de la taille et de la forme de l’écran, l’ISA3 ajuste également la luminosité de l’écran en fonction de la lumière environnante. Cela permet d’augmenter la luminosité en ouvrant l’iris lorsqu’il fait clair et de renforcer le contraste en le fermant dans l’obscurité.

En matière d’audio, le HORIZON Ultra dispose de deux haut-parleurs intégrés de 12 watts, conçus en association avec Harman Kardon et compatibles avec DTS-HD, Dolby Digital, entre autres. Son aptitude à se transformer en une enceinte Bluetooth pour la transmission audio sans fil ajoute une touche supplémentaire à sa polyvalence.

XGIMI HORIZON Ultra: Déballage

Ce nouveau XGIMI HORIZON Ultra arrive dans un packaging sobre et classe à la fois. Aucune spécification n’est affichée sur la boîte, hormis, 4K et le son signé harman/kardon. Une boîte qui arrive un peu comme un paquet cadeau luxueux à découvrir.

Une petite ligne dorée très élégante vient souligner la démarcation de l’endroit où il est possible de retirer la partie haute de la boîte de sa partie basse.

Une fois la boîte ouverte, nous ne pouvons entrevoir que le projecteur qui reste en accord avec les couleurs du packaging.

Le XGIMI HORIZON Pro, sortie de la boîte, ne ressemble à aucun des modèles de projecteur que nous avons testé par le passé. Son design nous évoque les postes de radio des années 50 et nous attire fortement. Nous reviendrons sur son aspect dans la partie suivante du test.

La partie basse de la boîte abrite les différents accessoires, très bien rangés, fournis avec le projecteur.

Nous retrouvons la télécommande communément utilisée avec les projecteurs de la marque. Celle-ci ne fait pas cheap et dispose de piles déjà incluses, ce qui n’est pas toujours le cas avec la concurrence.

L’adaptateur secteur fourni conserve le style de base du projecteur. Il est cependant assez massif et devra être pris en compte lors de votre installation.

De la lecture vient accompagner l’ensemble avec un manuel d’utilisation, un certificat de garantie, une FAQ et la méthode pour installer NETFLIX.

XGIMI HORIZON Ultra: Design

Le précédent projecteur, le XGIMI HORIZON Pro, bien que soignée, arborait un style plus technologique qu’esthétique. Pour le XGIMI HORIZON Ultra, les concepteurs ont fait preuve d’ingéniosité pour apporter un design plus raffiné.

Ce projecteur se distingue par son élégance, évitant totalement un aspect bon marché (cheap) caractérisé par le plastique brillant et les bords arrondis. Au lieu de cela, XGIMI a opté pour la conception d’un projecteur presque cubique en utilisant des matériaux tels que le métal et le tissu. Cette approche confère au projecteur une atmosphère chaleureuse qui s’harmonise parfaitement avec n’importe quel style esthétique de votre intérieur. De plus, l’utilisation du cuir végétalien ajoute une touche de sophistication au design, un détail que nous apprécions tout particulièrement.

Ses flancs en métal courbé ajoutent une touche d’élégance sans tomber dans l’excès cubique. Le dessus, dépourvu de boutons, est dorénavant orné de cuir, marquant une nette évolution de design par rapport aux modèles antérieurs.

Avec un poids d’environ 5,22 kilogrammes et des dimensions d’environ 22,35 x 17,02 x 26,42 centimètres, l’HORIZON Ultra se présente comme un choix extrêmement portable et compact.

Le projecteur est alimenté par une prise CC connectée à un bloc d’alimentation externe, un choix de conception qui contribue au poids plus léger de l’appareil. Cependant, si vous envisagez de monter le projecteur au plafond, il est important de tenir compte de l’emplacement du bloc d’alimentation pour une gestion optimale des câbles.

Bien que le XGIMI HORIZON Ultra peut être simplement posé sur une table, il dispose aussi d’un support pour trépied en dessous, offrant une plus grande flexibilité.

Le nouveau design se démarque non seulement par son esthétique, mais aussi par son côté pratique grâce au volet motorisé placé à l’avant. Ce volet se referme lorsque le projecteur est en marche et s’ouvre lorsque celui-ci est éteint, protégeant ainsi l’objectif.

A l’arrière, l’appareil regroupe la grande majorité des ports nécessaires. On retrouve deux ports HDMI 2.1, dont l’un supporte la technologie eARC pour transmettre le son à une barre de son compatible, comme la Sonos Arc. Sont également disponibles une sortie optique et une sortie ligne 3,5 mm, en plus de la possibilité de connecter le projecteur à des enceintes Bluetooth.

Le projecteur dispose également de deux ports USB à l’arrière pour lire des médias hors ligne avec l’un des lecteurs multimédias disponibles, comme Kodi. Bien qu’il intègre le Wi-Fi, un port Ethernet est inclus, utile en cas de déplacement du projecteur à l’extérieur ou de faible signal sans fil. L’absence d’un port USB-C est à noter, ce dernier aurait été pratique pour présenter via une clé USB-C.

La télécommande est dans le suivi de la qualité de construction du projecteur. Constituée d’aluminium et de plastique, elle évoque un produit Apple. Confortable à tenir en main, elle ajoute une touche premium à l’expérience. Fonctionnelle avec le strict minimum de boutons pour naviguer et contrôler la lecture, elle dispose également d’un microphone intégré pour utiliser l’Assistant Google.

La télécommande comprend en outre un bouton dédié à la mise au point automatique. Bien que l’absence de rétroéclairage puisse sembler un inconvénient dans les pièces faiblement éclairées, une fois familiarisé avec les boutons, cela devient peu problématique.

XGIMI HORIZON Ultra : Système d’exploitation

Le système d’exploitation retenu pour ce modèle est Android TV 11, comme pour la majeure partie des projecteurs intelligents testés. C’est un choix pertinent, l’interface de cet OS étant à la fois large et ergonomique, idéale pour un grand écran. La configuration rapide peut se faire via un téléphone Android, permettant de synchroniser vos comptes et applications en quelques clics. Les utilisateurs d’iPhone peuvent également le faire, à condition d’avoir installé l’application Google afin d’utiliser la fonction de jumelage rapide.

Une fois la configuration terminée, vous accédez à l’écran d’accueil Android TV qui offre un accès aisé à l’ensemble de vos services de streaming, applications et jeux. Vous pouvez télécharger de nouveaux contenus depuis le Play Store et les performances sont plutôt réactives. Les utilisateurs bénéficient en outre de l’intégration de Chromecast, permettant de diffuser tout type de contenu, comme sur une télévision intelligente traditionnelle ou un écran domotique.

Un inconvénient majeur réside cependant dans l’absence de version Android TV pour Netflix. Il convient de préciser que ce n’est pas une faute de la part de XGIMI : Netflix ne certifie pas ses applications pour les projecteurs, ce qui est regrettable. Une solution alternative existe pour installer une version de Netflix, mais celle-ci ne supporte pas Dolby Vision. Pour bénéficier de Netflix, l’option reste de connecter un Fire TV 4K Max à l’un des ports HDMI.

XGIMI HORIZON Ultra : Réglages disponibles

Côté spécificité propre au projecteur, l’HORIZON Ultra possède une fonction qui peut être un véritable « game breaker ». Ce projecteur peut en effet calibrer automatiquement les couleurs par rapport à la surface de projection. Très utile si la surface de projection n’est pas d’un blanc pur… ce qui est le cas dans une majorité de scénarios. Cette fonction analyse la couleur de votre mur/écran et ajuste la reproduction des couleurs pour conserver une précision optimale, même en présence d’un fond autre qu’un blanc immaculé.

Une fois l’assistance terminée, les nouvelles couleurs sont plus naturelles et précises. Cette fonction semble remplir parfaitement sa mission. Vous pouvez constater le résultat avant et après la calibration automatique à l’aide des 2 photos ci-dessous :

L’HORIZON Ultra propose bien sûr des préréglages d’image pour les types de médias courants, ainsi qu’un mode personnalisé offrant un contrôle étendu sur la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté, la réduction du bruit et la température des couleurs. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans le test, lors des essais pratiques

L’ HORIZON Ultra déploie son arsenal de technologies pour s’aligner en toute autonomie sur la surface de projection. XGIMI a doté ce projecteur de la correction automatique de l’angle de vision (keystone) et de l’autofocus, des fonctionnalités précieuses en cas de repositionnement du projecteur.

Ces systèmes ont fait preuve d’une efficacité remarquable sur diverses surfaces solides, l’identification des coins et le redimensionnement se verrouillant sans effort sur l’angle idéal. Dans le cas rare où l’alignement initial n’est pas optimal, un réajustement manuel des paramètres de correction de l’angle de vision est possible via la télécommande.

La mise au point automatique est toujours de la partie. Lors de nos essais, celle-ci ne trouve pas la meilleure netteté. Nous pouvons toutefois désormais l’étalonner afin d’obtenir un résultat parfait.

L’intelligence du projecteur ne s’arrête pas là. Grâce à la fonction d’évitement intelligent des obstacles de XGIMI, l’image projetée contourne habilement les objets sur sa trajectoire, comme des cadres photos ou des plantes, positionnant ainsi le cadre juste au-dessus. Cette capacité s’est avérée très utile et efficace lors des tests.

Concernant le zoom optique motorisé, il s’avère très utile. Grâce à celui-ci, vous pouvez adapter parfaitement la taille de l’image à votre surface de projection. Contrairement au zoom numérique, la qualité de l’image ici ne sera pas entachée et le faisceau lumineux restera proportionnel à la taille de projection.

La fonction de protection des yeux détecte quant à elle la présence d’une personne (ou d’un animal de compagnie) devant le projecteur et éteint le rétroéclairage pour prévenir tout dommage potentiel aux yeux. Une option utile en présence d’enfants. Si vous la trouvez gênante, elle peut être désactivée.

XGIMI HORIZON Ultra: Tests pratiques

XGIMI a brillamment optimisé l’installation de ses projecteurs, et le modèle HORIZON Ultra illustre bien cette sophistication. Une fois le bloc d’alimentation assez conséquent connecté, une simple pression sur la télécommande met le projecteur en marche et éveille la projection.

Nos choix de réglages se portent généralement sur le mode Cinéma lorsque nous commençons à utiliser un projecteur avant de régler plus finement l’image. En visionnant des scènes IMAX sur « The Dark Knight » en 4K sur le XGIMI HORIZON Ultra, la netteté de l’image nous a frappé. C’est là que se dévoile la qualité des projecteurs DLP, et le HORIZON Ultra ne fait pas exception.

Nous avons toutefois été quelque peu surpris de l’activation par défaut de la fluidité de mouvements, une caractéristique qu’on peut s’attendre à retrouver sur une télévision haut de gamme, pas sur un projecteur. Après avoir lancé « The Artist », le rendu était assez artificiel… Même si cela reste utile pour des films tels qu’Avatar 2. Heureusement, cette option peut être désactivée facilement en allant simplement dans : « Compensation de mouvement » dans la section Image des paramètres.

Luminosité et contraste :

Le HORIZON Ultra indique une luminosité maximale de 2300 lumens ISO dans ses caractéristiques (environ 2875 lumens ANSI), ce qui en fait l’un des projecteurs les plus lumineux sur le marché des appareils intelligents. Toutefois, le JMGO N1 Ultra surpasse cette performance avec 4000 lumens ANSI. Même si la luminosité réelle mesurée du XGIMI est inférieure aux spécifications, soit environ 1 394 lumens ANSI en mode film, l’impact visuel reste très fort avec une luminosité bien plus que suffisante pour une pièce sombre. Vous n’avez pas de soucis à vous faire à ce niveau-là.

Nous avons testé ce projecteur dans diverses conditions d’éclairage, de l’obscurité nocturne à une pièce baignée de lumière naturelle, et la qualité de l’image n’a jamais été altérée. La visibilité reste constamment excellente, un véritable atout comparativement à d’autres projecteurs sur le marché. Bien entendu, une télévision reste plus facile à regarder dans toutes les pièces de la maison, mais le HORIZON Ultra se positionne comme un solide second choix.

Il existe à ce propos une fonction appelée Adaptation à l’environnement, qui permet au projecteur d’ajuster automatiquement la luminosité et les couleurs en fonction de la lumière ambiante. Bien que cette fonction puisse sembler superficielle dans une salle de projection totalement sombre, elle s’est révélée pratique lorsque nous avons installé le projecteur dans le salon et projeté sur le mur pendant quelques jours. Que vous ayez besoin d’une image éclatante pour une projection de jour ou d’un réglage plus subtil pour des sessions de cinéma en soirée, l’option automatique trouve un bon équilibre, sans nécessiter de plonger dans les paramètres à chaque allumage du projecteur.

Ce projecteur HORIZON Ultra se distingue également par sa compatibilité avec la technologie HDR de Dolby Vision. Contrairement au HDR10 intégré à la plupart des projecteurs, Dolby Vision offre des métadonnées dynamiques, permettant d’ajuster la luminosité et le contraste scène par scène ; le HDR10 se contentant de définir les niveaux HDR pour toute la durée du film.

Lors du visionnage d’un film compatible Dolby Vision, l’Ultra HORIZON propose deux profils par défaut, Dolby Vision Bright (pour des environnements lumineux) et Dolby Vision Dark (pour des environnements plus sombres), ainsi qu’un mode personnalisé.

Notre préférence va au mode Dolby Vision Dark, permettant un constat plus accru. Visionnez une scène sombre, comme l’une des premières scènes du film Avatar 2, et le XGIMI HORIZON Ultra parvient à révéler tous les détails de l’image, avec des tons noirs convaincants.

Lorsqu’il reçoit un signal HDR, le projecteur HORIZON Ultra passe en mode HDR sans indication visible (contrairement au passage en Dolby Vision). Tandis que cela offre une fluidité de visionnage agréable, il est important de noter cette transition. Les mêmes réglages prévus pour le contenu SDR sont également appliqués pour du contenu HDR.

Au global, malgré des niveaux de noir qui, sans être parfaitement profonds, restent convaincants, la gestion des ombres par le projecteur reste impressionnante, contribuant à une expérience visuelle riche et immersive.

Colorimétrie :

En matière de qualité d’image, le HORIZON Ultra est une force de la nature. Il sublime les contenus 4K pour une netteté accrue, et la précision des couleurs est au rendez-vous, sans rien paraître terne ou surexposé. J’ai apprécié la multitude de modes d’image disponibles, notamment Cinéma (par défaut), Vif, Lumineux, Performant, Personnalisé et Haute Précision des Couleurs. Le mode Cinéma était excellent pour pratiquement tout ce que j’ai regardé, tandis que le mode Personnalisé s’est révélé utile pour optimiser la qualité lors du visionnage de contenus particulièrement sombres par une journée ensoleillée.

La reproduction des couleurs est remarquable, avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 95,5 % qui rend justice aux teintes chaleureuses du film d’animation Encanto.

Avec des contenus plus lumineux et colorés, comme « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », le rendu est impressionnant, avec des couleurs chaudes mais naturelles. C’est une considérable amélioration par rapport au XGIMI HORIZON Pro, avec le contenu Dolby Vision bénéficiant au mieux de la technologie à double source lumineuse. Ce résultat est impressionnant et place ce projecteur en concurrence avec certains projecteurs de cinéma maison haut de gamme plus onéreux.

En jeu :

XGIMI affirme que vous pouvez jouer à des jeux sur le HORIZON Ultra. Le délai de latence annoncé est de 18 millisecondes, ce qui est un temps de retard très faible vous permettant de jouer à des jeux en multi-joueurs sans être désavantagé.

Avec un input lag réel mesuré de seulement 21 ms en 4K à 60 Hz, la réactivité était optimale, rendant l’expérience de jeu rapide et immersive. Et il n’y a pas que les performances qui nous impressionnent ; l’affichage lumineux du projecteur et les couleurs vibrantes se démarquent dans ce domaine. Que ce soit l’orange vif de certaines planètes ou les couleurs vives des uniformes des PNJ (personnages non joueurs), tout est net et vivant. Jouer à « Starfield » sur PC fut une expérience exquise.

Qualité sonore :

Le HORIZON Ultra est équipé de deux haut-parleurs de 12W, réglés par Harman/Kardon. Une nette progression comparée aux haut-parleurs de 4W du XGIMI HORIZON Pro. Ces haut-parleurs, réglés par Harman Kardon, délivrent une basse notable et une belle définition dans les aigus, offrant globalement une expérience d’écoute plaisante.

Bien qu’il n’y ait rien de mieux qu’un système de haut-parleurs dédié, les haut-parleurs intégrés du HORIZON Ultra se débrouillent bien, surpassant de manière impressionnante ce que l’on pourrait généralement attendre des haut-parleurs de télévision moyens.

Doté des décodeurs Dolby et DTS, le HORIZON Ultra offre différents modes audio adaptés aux films, à la musique, aux sports et aux jeux. Les basses, en dépit des contraintes de haut-parleurs intégrés, étaient étonnamment satisfaisantes, et le niveau sonore atteignait une hauteur significative sans distorsion notable.

Ces haut-parleurs remplissent aisément une pièce, avec une bonne séparation stéréo. Nous avons trouvé leur sonorité forte, chaleureuse, riche et dotée d’une bonne plage dynamique. Au cours de notre séance de visionnage des « Gardiens de la Galaxy 3 », la voix de chaque personnage et les facéties en arrière-plan se faisaient clairement entendre.

Pour une installation fixe, l’ajout d’une barre de son ou d’un ampli AV pourrait sembler tentant ; néanmoins, lorsque vous désirez utiliser le projecteur en extérieur ou l’emporter avec vous, les haut-parleurs intégrés sont plus que suffisants.

Bruit de fonctionnement :

Notre sonomètre commence à capter les sons à partir de 30db, une valeur presque inaudible. En réglant le projecteur à une luminosité de 10, le sonomètre placé à 50 centimètres à l’arrière du projecteur ne réagissait pas.

Le projecteur est donc relativement silencieux et se fera oublier lors des scènes de dialogues. Nous saluons la direction prise par les marques cette année afin de rendre leurs projecteurs silencieux.

Consommation électrique :

Réglé à la luminosité la plus élevée (10), le projecteur consomme environ 135 Watts, ce qui reste une bonne valeur au vu de la puissance de projection du HORIZON Ultra.

Nous avons toutefois rencontré un bug. Plus nous baissions la luminosité de l’iris, et plus la consommation s’envolait, jusqu’à atteindre 217 Watts… Ce qui n’est plus du tout une bonne valeur énergétique par rapport au résultat rendu de projection.

Nous avons contacté la marque à ce sujet. Ce problème n’est toutefois pas handicapant car vous utiliserez la plupart du temps le projecteur à une luminosité réglée entre 10 et 8.

XGIMI HORIZON Ultra : Notre avis

Le XGIMI HORIZON Ultra se distingue en transcendant le concept de vidéoprojecteur intelligent portable. En s’appuyant sur l’ingéniosité et la polyvalence de son prédécesseur et en intégrant des améliorations significatives, comme des ajustements d’image automatiques, un zoom optique et le support de Dolby Vision, il offre une expérience de visualisation exceptionnelle. Sa technologie de double source lumineuse, combinant LED et laser, produit une palette de couleurs réalistes et une qualité d’image HDR remarquable. Pour ceux qui recherchent la commodité d’un projecteur alliée à des performances de haut niveau, le HORIZON Ultra est un choix judicieux.

La polyvalence du HORIZON Ultra est frappante, démontrant son efficacité aussi bien dans une salle de cinéma dédiée qu’un salon ordinaire. Sa performance ne se contente pas de s’adapter à l’environnement, elle excelle en toutes circonstances, de sa conception à la qualité d’image exceptionnelle qu’elle délivre. J’admire particulièrement la constance de ses performances, quel que soit le contenu ou le paramètre utilisé. Le HORIZON Ultra est une véritable prouesse, affirmant sans équivoque sa place dans le panorama des projecteurs haut de gamme.

Si vous envisagez d’acheter un projecteur et disposez d’un budget de 1900 €, le HORIZON Ultra saura parfaitement répondre à vos attentes.

Pour

Précision de l’image

Luminosité

Compatible Dolby Vision

Rendu des couleurs

Adaptation des couleurs par rapport au support de projection bluffant

Zoom optique

Design original et qualité de fabrication

Android embarqué

Bonne puissance hardware pour lire des fichiers lourds

Bon rendu audio

Facile à configurer

