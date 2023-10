Galaxy S23 FE annoncé : Meilleur appareil photo et puces phares

Samsung vient de dévoiler son dernier ajout à la série S23 – le Galaxy S23 FE. Ce nouveau smartphone de la série Fan Edition arbore un écran AMOLED FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement remarquable de 120 Hz. Sous le capot, le S23 FE est alimenté soit par le Snapdragon 8 Gen 1, soit par l’Exynos 2200, selon votre marché de choix. Notamment, l’Inde recevra la déclinaison Exynos, selon la tradition. De plus, l’appareil est équipé d’une technologie de refroidissement à chambre à vapeur pour maintenir les températures sous contrôle pendant une utilisation intensive.

Dévoilement du Samsung Galaxy S23 FE : Puissants Chipsets, Superbe Appareil Photo

C’est Android 13 qui fait tourner l’appareil, agrémenté de l’interface élégante One UI 5.1. Les propriétaires du Galaxy S23 FE peuvent se réjouir du fait qu’ils bénéficieront de 4 ans de mises à jour Android, en plus de 5 ans de mises à jour de sécurité – reprenant le traitement réservé aux modèles phares.

Les amateurs de photographie trouveront de nombreuses raisons de se réjouir avec le S23 FE. Le smartphone dispose d’un impressionnant appareil photo arrière de 50 MP, similaire à celui de son frère, le S23. À côté, il y a un appareil photo ultra grand-angle de 12 MP et un appareil photo téléobjectif de 8 MP pour offrir une polyvalence dans la capture de la photo parfaite. À l’avant, un tout nouvel appareil photo de 10 MP attend les aficionados des selfies. Et si cela ne suffit pas, la stabilisation d’image numérique avancée (VDIS) et la stabilisation d’image optique (OIS) œuvrent ensemble pour garantir que vos photos et vidéos soient nettes et stables.

Rompre avec la tradition des modèles FE précédents, le Galaxy S23 FE arbore une coque en verre renforcée avec une protection Corning Gorilla Glass 5. Son cadre en aluminium robuste garantit sa durabilité. Le smartphone maintient sa réputation de robustesse avec une certification IP68, signifiant une résistance à la poussière et à l’eau sur laquelle les utilisateurs peuvent compter.

Le S23 FE est alimenté par une batterie spacieuse de 4500 mAh, qui prend en charge la charge rapide de 25W. De plus, il dispose de capacités de charge sans fil et même de la charge sans fil inversée, une fonctionnalité introduite pour la première fois dans le S21 FE.

De plus, pour ceux qui ont un penchant pour l’esthétique, le Samsung Galaxy S23 FE est disponible dans une palette de couleurs attrayantes, dont la menthe, la crème, le graphite et le violet. Les couleurs exclusives en ligne, indigo et tangerine, offrent encore plus de choix pour convenir aux goûts individuels. Proposé à partir de 599 $, le S23 FE fera ses débuts mondiaux le 5 octobre.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE

Écran Dynamic AMOLED Infinity-O FHD+ de 6,4 pouces (2340 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 60~120 Hz, protection Corning Gorilla Glass 5

Plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4 nm Octa-Core avec Adreno 730 GPU, jusqu’à 3 GHz / Processeur Samsung Exynos 2200 4 nm Octa-Core avec Samsung Xclipse 920 GPU, jusqu’à 2,8 GHz

8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage

Android 13 avec One UI 5

Double SIM

Appareil photo arrière de 50 MP avec ouverture f/1.8, OIS, capteur ultra grand-angle de 12 MP avec ouverture f/2.2, appareil photo téléobjectif de 8 MP avec OIS, zoom optique 3X, ouverture f/2.4

Appareil photo frontal de 10 MP avec ouverture f/2.4

Résistant à l’eau (IP68)

Dimensions : 158,0 x 76,5 x 8,2 mm ; Poids : 209 g

Audio USB de type C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Batterie de 4500 mAh (typique) / 4370 mAh (minimum) avec prise en charge de la charge rapide filaire 25W, de la charge sans fil et du partage de charge sans fil

Notre avis, le Galaxy S23 FE de Samsung allie une technologie de pointe, des performances puissantes et une gamme attrayante de fonctionnalités, ce qui en réalité un ajout remarquable à la série S23. Avec son écran impressionnant, sa configuration d’appareil photo polyvalente, sa durabilité et ses options de design attrayantes, il promet d’être un choix convaincant pour les passionnés de smartphones du monde entier. Restez à l’écoute pour de futures mises à jour sur cette sortie passionnante !

