Qualcomm présente les plateformes AR/VR Snapdragon XR2 Génération 2 et AR1 Génération 1

Qualcomm vient d’annoncer ses plates-formes AR/VR de nouvelle génération. Avec la montée imminente des plates-formes AR/VR, corroborée par le lancement de Vision Pro d’Apple, Qualcomm souhaite offrir aux fabricants une plate-forme complète et puissante pour le développement de solutions similaires. Le Snapdragon XR2 Gen 2 et l’AR Gen 1 de Qualcomm viennent permettre la réalité mixte et la réalité virtuelle. L’un des objectifs de Qualcomm avec cette nouvelle génération est de permettre aux fabricants de produire des dispositifs fins et légers qui ne nécessitent pas de batterie massive. Avec les nouvelles plates-formes, les fabricants auront une bonne occasion d’essayer dans ce domaine qui va bientôt devenir plus populaire avec le lancement de Vision Pro d’Apple.

Les points forts de la nouvelle offre AR/VR de Qualcomm :

La plate-forme Snapdragon® XR2 Gen 2 offre des innovations de performances significatives avec une performance GPU 2,5 fois supérieure et une IA 8 fois meilleure 1 .

. La plate-forme Snapdragon AR1 Gen 1 est le premier processeur dédié pour des lunettes intelligentes élégantes.

Les deux plates-formes offrent une IA embarquée, permettant des expériences plus complexes, immersives et personnalisées.

Qualcomm reste la plate-forme informatique spatiale de choix pour les principaux acteurs de XR.

Le Qualcomm Snapdragon XR Gen 2 est la puce la plus intéressante du duo. Il offre une prise en charge des dispositifs de réalité mixte (MR) et de réalité virtuelle (VR) avec une performance GPU 2,5 fois supérieure à celle de son prédécesseur. Il offre également une performance IA 8 fois supérieure pour gérer les tâches et prend en charge jusqu’à 10 caméras et capteurs. Il prend également en charge 2x écrans 3K et dispose du dernier ISP Spectra embarqué.

La plate-forme Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 vise des lunettes intelligentes légères pour la réalité mixte. De plus, elle permet l’enregistrement et la diffusion en direct directement depuis les lunettes, la réalisation de recherches visuelles et la traduction en temps réel.

La plate-forme Snapdragon XR2 Gen 2 lancera le Meta Quest 3

Fait intéressant, les deux plates-formes sont développées en collaboration avec Meta. Elles feront leurs débuts avec de nouveaux appareils Meta prochainement. Par exemple, la prochaine Meta Quest 3 sera alimentée par la plate-forme Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. Pendant ce temps, les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban utiliseront la plate-forme Qualcomm Snapdragon AR1. D’autres OEM pourront également développer leurs propres appareils avec cette plate-forme d’ici 2024.

Actualité mobile et vidéo du moment