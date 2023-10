Smartphone abordable de Huawei : une alternative économique au P60 Pro

Huawei prévoit de dévoiler bientôt un autre smartphone. Cependant, cette fois-ci, l’entreprise visera le segment abordable. Le modèle de ce téléphone est déjà apparu dans la base de données du bureau de certification chinois TENAA.

Détails du prochain smartphone Huawei

Typiquement, la première chose qui attire l’attention lorsque l’on visite le site Web du régulateur chinois est une série d’images. Après un test attentif, il semble que le prochain modèle ressemblera étroitement au Huawei P60 Pro. Cela se voit sur les photos, avec une différence notable : l’absence de la marque XMAGE. Une marque qui est présente sur le P60 Pro, et le remplacement d’un objectif téléobjectif par un flash.

Cette observation soulève des questions sur les éventuels changements apportés à la configuration de l’appareil photo de ce nouveau téléphone Huawei. Au lieu d’un appareil photo à ultra grand-angle, il est possible que le smartphone soit doté d’un autre type de capteur, peut-être dédié à la photographie macro ou à la détection de profondeur.

Un aspect important de ce modèle à venir est son système d’exploitation. Il a été confirmé que le smartphone fonctionnera sous HarmonyOS, le système d’exploitation propriétaire de Huawei. Cela s’aligne sur le choix stratégique de Huawei de s’éloigner de sa dépendance à Android. Ainsi, en se tournant vers la croissance de son écosystème HarmonyOS.

Il est important de souligner que le nouveau dispositif Huawei ne prendra pas en charge la connectivité mobile 5G. Cela suggère qu’il pourrait être positionné comme une option milieu de gamme ou abordable au sein de la gamme de Huawei.

Le nouveau smartphone Huawei pourrait être un téléphone d’entrée de gamme ou de milieu de gamme

Malheureusement, au-delà de ces détails, il existe une rareté d’informations disponibles sur le smartphone. On ne sait pas si l’entreprise le sortira dans le cadre de la série Huawei P60 existante ou si elle présentera une nouvelle déclinaison, comme le Huawei P60 Lite. À mesure que la date de lancement approche, plus de détails sur cet appareil devraient émerger, éclairant ses caractéristiques, ses fonctionnalités et sa position au sein du vaste portefeuille de smartphones de Huawei.

