Oppo Pad Neo Obtenir la certification NBTC et confirme la connectivité LTE

Le segment des tablettes Android ne montre aucun signe de ralentissement alors que les entreprises continuent de lancer de nouveaux produits. La demande de tablettes Android a connu une croissance significative en 2020 en raison de la montée du télétravail et de l’apprentissage en ligne. Avec cette demande, de nombreuses marques ont fait leur entrée sur le marché. Oppo était parmi les nouveaux venus, et depuis ses débuts l’année dernière, la marque a lancé plusieurs tablettes pour différents segments de marché. La première tablette de l’entreprise s’appelait Oppo Pad et a été lancée en février 2022. Peu de temps après, l’entreprise a lancé l’Oppo Pad Air et l’Oppo Pad 2. Maintenant, la marque chinoise prépare le terrain pour un nouveau venu – l’Oppo Pad Neo. L’appareil vient d’obtenir l’approbation de la certification NBTC de la Thaïlande. (Source).

Oppo Pad Neo – La première tablette de la marque avec connectivité mobile

L’Oppo Pad Neo a été certifié par la NBTC de la Thaïlande, ce qui constitue une étape importante avant sa sortie. L’Oppo Pad Neo est certifié sous le numéro de modèle OPD2303. Sa fiche de certification NBTC ne révèle pas grand-chose sur ses caractéristiques, mais elle confirme qu’elle dispose d’une connectivité LTE. En réalité, c’est un détail intéressant car cela signifie que la tablette sera la première d’Oppo avec une connectivité mobile.

L’Oppo Pad Neo pourrait introduire une nouvelle gamme de tablettes dans le portefeuille d’Oppo. Nous pensons qu’elle sera positionnée en dessous de l’Oppo Pad 2, qui est la tablette phare de l’entreprise. On s’attend à ce qu’elle soit positionnée plus haut que l’Oppo Pad Air abordable.

Alors que les caractéristiques sont actuellement inconnues, nous sommes convaincus qu’elle ne décevra pas en termes de performances. Étant donné qu’il s’agit de la première tablette de la marque avec une connectivité 4G/LTE, elle devrait disposer de caractéristiques décentes pour rendre l’offre plus attrayante. L’Oppo Pad 2 est doté de l’excellent MediaTek Dimensity 9000 et possède un superbe taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’Oppo Pad Neo pourrait être une version simplifiée de l’Oppo Pad 2. Ou mieux encore, un nouvel appareil qui se situe entre l’Oppo Pad 1 et l’Oppo Pad 2.

Plus de caractéristiques seront bientôt dévoilées

Compte tenu de la certification NBTC qui est déjà en place, il suffit d’attendre que d’autres caractéristiques apparaissent sur le web. Une chose est certaine, Oppo continuera de renforcer sa présence dans le segment des tablettes afin de conquérir une bonne part de marché.

