La mise à jour de réduction du DAS de l’iPhone 12 est approuvée par les autorités françaises

Dans un revirement soudain du destin, l’iPhone 12 a été interdit en France. Le fait est que l’Agence nationale des fréquences (ANFR) du pays a découvert que l’iPhone 12 classique émettait des ondes électromagnétiques plus élevées que celles autorisées. Par conséquent, l’autorité a décidé d’interdire à Apple de vendre l’appareil sur le marché local. Cela a été une surprise pour Apple, alors que la plupart de l’attention était portée sur la série iPhone 15. Bien que la série iPhone 12 ait trois ans, l’entreprise basée à Cupertino n’a pas abandonné. Elle a publié une mise à jour logicielle pour réduire le Taux d’absorption spécifique (SAR) et pouvoir vendre le smartphone régulièrement en France.

La mise à jour logicielle d’Apple ramène l’iPhone 12 à des valeurs acceptables

Apple a déployé la mise à jour et il semble qu’elle ait résolu le problème. Un nouveau rapport de l’ANFR indique que la mise à jour logicielle de l’iPhone 12 d’Apple résout tous les problèmes. Elle a été testée par l’agence française et a permis de réduire les niveaux de Taux d’absorption spécifique (SAR) à 3,94 W/kg. Le communiqué de presse indique: « Il appartient maintenant à Apple de distribuer la nouvelle mise à jour à tous les utilisateurs de l’iPhone 12 en France ». Grâce à la mise à jour, l’histoire de l’iPhone 12 dans le pays laissera cet événement « étrange » derrière lui.

Actuellement, la norme de l’UE pour le SAR d’un appareil placé dans une poche est de 4,0 watts par kilogramme. Le problème avec l’iPhone 12 est qu’il dépassait cette limite avec un SAR de 5,74 W/kg avant la dernière mise à jour. Cependant, il est important de souligner que le test français est différent de celui des autres pays. Par exemple, ils incluent des tests SAR pour les membres (tenir le téléphone en main) que l’iPhone 12 a échoués. Curieusement, l’iPhone 12 n’était pas au-dessus du seuil lors de son lancement en 2020. Cependant, l’agence française a mis à jour ses tests la même année.

Fait intéressant, plusieurs membres de l’UE ont envoyé leurs représentants demander à Apple de diffuser la même mise à jour dans leurs pays. Les membres de l’UE comprennent la Belgique, l’Allemagne et l’Italie. Étant donné que la mise à jour réduit apparemment le SAR, il n’est pas surprenant de voir ces pays intéressés. Pour l’instant, Apple passe à « reprendre » la vie de l’iPhone 12 en France. Le temps dira si l’entreprise apportera la même mise à jour à d’autres pays en Europe.

Explication plus détaillée des valeurs du Taux d’absorption spécifique (SAR)

Il y a une confusion et une incompréhension considérables quant à la signification des valeurs maximales du Taux d’absorption spécifique (SAR) rapportées pour les smartphones. Le SAR est une mesure du taux d’absorption d’énergie RF (radiofréquence) par le corps en provenance de la source mesurée. Dans ce cas, un smartphone. Le SAR fournit un moyen simple de mesurer les caractéristiques d’exposition aux RF des smartphones. L’objectif est de s’assurer qu’ils respectent les directives de sécurité fixées par la FCC.

Tous les smartphones doivent respecter la norme d’exposition RF de la FCC, qui est fixée à un niveau bien inférieur à celui indiqué par les tests en laboratoire. C’est un niveau auquel les experts médicaux et biologiques sont généralement d’accord. Pour les utilisateurs qui sont préoccupés par l’adéquation de cette norme ou qui souhaitent réduire davantage leur exposition, les moyens les plus efficaces pour réduire l’exposition sont de tenir le smartphone éloigné de la tête ou du corps et d’utiliser une fonction haut-parleur ou un accessoire mains libres.

Notre avis

La plupart des régulateurs établissent un nombre sûr que les entreprises doivent atteindre. L’iPhone 12 dépassait le seuil français et, après une mise à jour logicielle, il est parvenu à respecter les directives du pays. Comme nous l’avons dit précédemment, l’appareil a été lancé avec l’approbation du pays. Cependant, en raison d’un changement des paramètres de test, devenus plus stricts, il a été constaté qu’il n’était pas conforme aux directives de l’ANFR. Cela nous fait nous demander si les tests deviennent plus rigoureux, combien d’autres smartphones seront trouvés au-dessus des valeurs SAR de sécurité. Pour l’instant, il est bon de voir qu’une simple mise à jour logicielle a suffi à ramener les chiffres à une offre sûre.

