Lenovo Tab M11 : Découvrez le design et les caractéristiques de la prochaine tablette

Au cours des trois dernières années, Lenovo a lancé un total de cinq tablettes Lenovo Tab M10. Cela a été un long chemin, et compte tenu du nombre de fois où nous avons vu une nouvelle tablette de la série M10, il était difficile de suivre la logique de leur nommage. Quoi qu’il en soit, après trois ans en restant avec la même série M10, Lenovo est prêt pour la prochaine étape – Le Lenovo Tab M11. Le nouveau dispositif est prêt à être lancé bientôt, et aujourd’hui nous avons un bon aperçu de son design et de ses caractéristiques. Une fois de plus, il s’agira d’une tablette qui vise le segment moyen de gamme. (Source).

Caractéristiques du Lenovo Tab M11

Le Lenovo Tab M11 disposera d’un écran LCD de 10,95 pouces. Il est intéressant de voir que la plage de 10 à 11 pouces devient l’endroit commun pour les tablettes dans la gamme de prix abordable. Cela offre aux utilisateurs plus d’espace pour le contenu et rend la tablette plus utile pour divers cas d’utilisation tels que l’étude et même le travail à domicile. Le Lenovo Tab M11 sera également équipé d’une batterie de 7 040 mAh, pour 10 heures de lecture vidéo avec une seule charge.

Le Lenovo Tab M11 sera équipé d’une caméra avant de 8 MP pour les selfies et les appels vidéo. En ce qui concerne le département de la caméra arrière, il y aura deux configurations avec des caméras de 8 MP ou de 13 MP. En tenant compte des deux versions de la même tablette, nous pensons que différents marchés pourraient avoir une configuration différente. Dans tous les cas, la caméra minimale de 8 MP reste convenable pour une tablette d’entrée de gamme. Ce n’est pas comme si les utilisateurs allaient utiliser la tablette pour la photographie, mais si vous en avez besoin pour des prises de vue rapides, elle fera l’affaire.

Sous le capot, le Lenovo Tab M11 révèle sa nature d’entrée de gamme. Sous le capot, le Lenovo Tab M11 sera équipé de la puce MediaTek Dimensity G88. Il s’agit d’une puce octa-core décente pour une utilisation quotidienne et le jeu modéré. La tablette sera vendue dans des configurations avec 4 Go/64 Go, 4 Go/128 Go et 8 Go/128 Go.

Toutes ces déclinaisons seront dotées d’un emplacement pour carte micro SD. Fait intéressant, Lenovo promet deux mises à jour majeures d’Android pour cet appareil. Il n’est pas courant de voir un support à long terme sur des appareils d’entrée de gamme, mais le Tab M11 recevra des mises à jour pour Android 14 et Android 15. L’appareil sera lancé avec Android 13 et recevra des correctifs de sécurité jusqu’en janvier 2028.

Le point de prix

Lenovo n’a pas encore divulgué la date de lancement officielle de la tablette, mais son prix sera d’environ 330 $. La configuration signifie qu’il peut être une bonne tablette si vous n’êtes pas à la recherche de performances.

