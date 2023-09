HarmonyOS NEXT : Huawei est prêt à lancer l’écosystème d’applications HarmonyOS natif

Huawei a franchi une nouvelle étape avec son système d’exploitation HarmonyOS. La société a annoncé qu’elle allait bientôt proposer un écosystème d’applications HarmonyOS natif.

Cette nouvelle intervient après l’installation de HarmonyOS 4 sur plus de 60 millions d’appareils. Selon l’entreprise, elle a atteint ce jalon en seulement deux mois après son lancement.

Huawei a annoncé que HarmonyOS NEXT était prêt à être lancé. Ils prévoient d’introduire une large gamme d’applications HarmonyOS natifs avec ce nouveau logiciel. Lors d’une récente conférence de lancement de produits, Yu Chengdong, le PDG de Huawei Consumer Business Group, a mentionné qu’une nouvelle ère d’applications mobiles se profile à l’horizon.

Il a également souligné que Huawei a formé des millions de personnes compétentes en HarmonyOS. La société a élaboré un plan pour investir une somme d’argent importante afin de soutenir la communauté de développeurs, de créer un environnement plus convivial pour les développeurs et d’établir de nouveaux partenariats.

L’objectif de l’entreprise est de présenter des applications dans plus de 18 catégories. Notre avis, Yu Chengdong a également déclaré que ces applications natifs HarmonyOS seront plus fluides, intelligentes et sécurisées pour la prochaine génération d’utilisateurs HarmonyOS.

Lors de la conférence des développeurs 2023, Huawei a dévoilé « HarmonyOS NEXT ». Il s’agit d’une version propre du système d’exploitation qui n’inclut pas les bibliothèques Android. Une fois prêt, la version HarmonyOS existante sera remplacée par l’expérience HarmonyOS NEXT pure.

Raison pour laquelle Huawei HarmonyOS possède des bibliothèques Android

Depuis son lancement en 2019, HarmonyOS utilise les bibliothèques de projet Android open source pour aider son écosystème d’applications. Cela permettait aux applications Android de fonctionner sur HarmonyOS. Le groupe technologique chinois a fait ce choix car la collection d’applications natives HarmonyOS n’était initialement pas très forte.

Depuis son introduction en 2020 pour les smartphones, Huawei a activement promu HarmonyOS en Chine. Par conséquent, de nombreux développeurs chinois se sont familiarisés avec ce système d’exploitation.

Huawei a également rendu le code HarmonyOS open source, ce qui a permis à d’autres entreprises de l’industrie de se joindre et de soutenir la croissance de l’écosystème HarmonyOS.

Au cours des quatre dernières années, Huawei a construit un écosystème solide HarmonyOS avec des développeurs de premier plan et une communauté open source. Par conséquent, se détacher du support d’Android ne devrait pas poser un défi majeur pour HarmonyOS NEXT afin de fournir une expérience d’application HarmonyOS native complète.

Date de sortie de Huawei HarmonyOS NEXT

Huawei a confirmé que HarmonyOS NEXT commencera les activités de test bêta du développeur officiel au début de 2024, suivies de tests bêta fermés et publics avant la sortie publique complète. Cependant, Huawei n’a pas encore annoncé de plan de mise à niveau spécifique.

