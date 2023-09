Lancement à venir : Vivo V29, V29 Pro et Google Pixel 8, Pixel 8 Pro le même jour

La première semaine d’octobre, les smartphones très attendus de la série Google Pixel et de la série Vivo V vont être lancés. Vivo et Google dévoileront tous deux leurs nouveaux appareils le 4 octobre.

Lancement de la série Vivo V29

Vivo se prépare à introduire les smartphones Vivo V29 et Vivo V29 Pro en Inde au cours de la première semaine d’octobre. La date de sortie de la série Vivo V est fixée au 4 octobre à 12 heures.

Les appareils seront disponibles en Inde sur le site officiel indien de Vivo, Flipkart, et dans les stores de vente au détail hors ligne. Ils seront disponibles en trois couleurs : Himalayan Blue, Majestic Red et Space Black. Le Vivo V29 Pro sera doté d’une fonctionnalité spéciale : un flash LED Aura Light avec des ajustements de température de couleur et un mode mariage pour la photographie.

D’après les médias, le Vivo V29 Pro offrira des options de RAM de 8 Go ou 12 Go, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle, et il disposera de 256 Go de stockage interne.

La configuration de l’appareil photo arrière du Vivo V29 Pro comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels (MP) avec stabilisation optique de l’image (OIS) utilisant le capteur Sony IMX766, ainsi qu’un appareil photo portrait de 12 MP avec des capacités de zoom optique 2x utilisant le capteur Sony IMX663.

De plus, le smartphone sera équipé d’une batterie de 4 600 mAh avec un chargeur rapide de 80 W, qui peut charger l’appareil jusqu’à 50 % en seulement 18 minutes et lui fournir une charge complète en 50 minutes.

Série Google Pixel 8

Google a officiellement fixé la date de lancement du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro au 4 octobre. Les deux modèles seront lancés avec le SoC (système sur puce) Tensor G3 de Google.

Le Pixel 8 devrait disposer d’un écran de 6,2 pouces. Pendant ce temps, le Pixel 8 Pro pourrait être doté d’un écran OLED plus grand de 6,71 pouces. Il bénéficiera d’une résolution QHD et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz fluide.

Le Pixel 8 sera doté d’une configuration à double appareil photo. Il aura un appareil photo principal de 50 MP et un objectif ultra grand-angle de 12 MP. Pendant ce temps, le Pixel 8 Pro disposera d’une configuration à triple appareil photo plus avancée. Cela comprendra un appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, un capteur ultra grand-angle de 64 MP et un appareil photo téléobjectif de 48 MP.

Par ailleurs, le 4 octobre, nous nous attendons à ce que Google présente la Pixel Watch 2, élargissant ainsi sa gamme de produits au-delà des smartphones.

