Google publie ChromeOS 117 : Intégration approfondie du design Material You.

Google a récemment publié une mise à jour majeure de ChromeOS 117. Cette nouvelle mise à jour intègre profondément le design Material You, améliore les capacités de multitâche, renforce les fonctions de visioconférence, et bien plus encore. Le changement le plus évident dans ChromeOS 117 est l’introduction du nouveau design Material You. Rappelons que le design Material You est apparu pour la première fois dans la version Android 12 en 2021. Il a été ensuite amélioré dans Android 13.

ChromeOS 117 a apporté de nouvelles modifications aux paramètres rapides, à l’étagère (barre des tâches de ChromeOS), à la barre de titre de la fenêtre, etc. En fonction du papier peint et de la couleur du thème sélectionnés par l’utilisateur, l’aspect général est plus doux et plus confortable. ChromeOS 117 a également introduit une interface de multitâche similaire à une fenêtre contextuelle qui apparaît lorsque vous survolez le bouton de maximisation en haut à droite de n’importe quelle fenêtre. La fenêtre contextuelle générée vous permet de choisir parmi quatre mises en page : Split, Partial, Full et Float.

ChromeOS 117 ajoute également la charge adaptative aux Chromebooks pris en charge. Les utilisateurs peuvent également afficher davantage de contenu du presse-papiers en tapant sur LAUNCHER + V. Cette mise à jour ajoute également des animations GIF au panneau d’emoji.

Comment activer le design Material You

Pour activer le design Material You sur votre Chromebook, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le navigateur Chrome sur votre Chromebook.

2. Tapez « chrome://flags » dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée.

3. Recherchez « Material Design 2 » et sélectionnez « Activé » dans le menu déroulant.

4. Redémarrez votre Chromebook.

Une fois que vous avez activé le design Material You, vous pouvez personnaliser le thème de votre Chromebook en allant dans Paramètres > Personnalisation > Thème.

Notre avis

ChromeOS 117 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités aux Chromebooks, dont l’intégration du design Material You. Ce langage de conception permet aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils avec des thèmes et des couleurs personnalisés, les rendant plus intuitifs et conviviaux.

La dernière mise à jour de ChromeOS, la version 117, apporte de bonnes améliorations à l’expérience utilisateur. Le changement majeur est l’intégration du design Material You, qui affine l’apparence générale en fonction des papiers peints et des thèmes choisis par l’utilisateur. Il introduit de nombreuses configurations telles que Split, Partial, Full et Float. Les utilisateurs peuvent désormais explorer un historique du presse-papiers plus étendu en utilisant la commande LAUNCHER + V. Ils peuvent également profiter de l’inclusion des nouvelles animations GIF dans le panneau d’emoji.

Actualité mobile et vidéo du moment