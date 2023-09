Top 10 Astuces et Conseils pour MacOS que tout Utilisateur Devrait Connaître

macOS est le système d’exploitation qui alimente tous les ordinateurs Mac. Alors que Windows pourrait être le système d’exploitation prédominant parmi les joueurs PC, Mac dispose d’une vaste communauté. Le fait est que le système d’exploitation d’Apple est l’endroit où se rendre pour de nombreux utilisateurs qui travaillent avec l’ordinateur. Il présente également certains avantages par rapport aux PC Windows, car le système d’exploitation est spécifiquement conçu pour le hardware sur lequel il s’exécute. Linux et Windows sont développés en tenant compte de plusieurs matériels et composants. Le système d’exploitation d’Apple est développé pour fonctionner avec le hardware d’Apple. Le système d’exploitation dispose également d’une suite robuste d’applications et intègre iCloud pour garder vos photos et vos documents à jour sur tous vos appareils. (Via).

macOS regorge de fonctionnalités. Bien que le système d’exploitation soit assez intuitif, il peut être difficile pour les nouveaux venus de s’adapter. Il existe de nombreuses astuces et raccourcis intéressants qui amélioreront votre flux de travail. Dans cet article, nous avons pour objectif d’enseigner certaines astuces qui peuvent considérablement améliorer votre expérience avec le système d’exploitation. Que vous soyez un nouvel utilisateur ou un vétéran d’Apple Mac, vous trouverez probablement une astuce utile parmi les 10 meilleures astuces et astuces de MacOS.

Où commencer avec macOS ? Le guide de l’utilisateur Mac

L’un des meilleurs outils pour commencer votre expérience avec Mac est le guide de l’utilisateur macOS. Il vous aidera à vous familiariser avec le logiciel et à trouver des informations sur macOS, Mac et les applications que vous utilisez. Le Finder est représenté par l’icône bleue avec le visage souriant et est la base de votre Mac. C’est là que vous pouvez organiser et accéder à presque tout ce qui est stocké sur votre appareil. Le Finder et la plupart des applications sur votre Mac disposent d’un menu d’aide dans la barre des menus.

MacRumors propose une vidéo intéressante offrant des conseils utiles. Regardez-la ci-dessous si vous souhaitez plonger dans le monde de macOS.

Les 10 meilleures astuces pour macOS

L’un des plus grands avantages de macOS est sa nature itérative et les options de personnalisation. Même les utilisateurs les moins « curieux » trouveront quelque chose de sympa et joueront avec macOS. Il existe plusieurs façons de faire les choses. Dans la section suivante, nous fournirons une liste de conseils.

1 – Prendre des captures d’écran de page entière

Avec macOS, il est possible de capturer une capture d’écran de l’intégralité de votre écran ou d’une zone partielle de votre écran. Elles seront toutes les deux enregistrées automatiquement sur votre bureau et apparaîtront en bas à droite une fois prises. Suivez les étapes ci-dessous :

Pour prendre une capture d’écran complète, appuyez sur Maj + Cmd + 3.

Pour capturer une capture d’écran partielle, appuyez sur Maj + Cmd + 4 et dessinez le cadre autour de la zone que vous souhaitez capturer.

2 – Les coins chauds

Une des fonctionnalités les plus intéressantes de macOS sont les coins chauds. Vous pouvez définir des tâches qui se produiront lorsque votre souris survole un coin spécifique de l’écran. Par exemple, si vous prévoyez d’afficher votre bureau ou de lancer Mission Control, vous pouvez choisir l’une ou l’autre option pour l’un des coins.

Sur votre Mac, sélectionnez Menu Apple (Logo Apple) > Préférences Système >> Bureau et Dock dans la barre latérale.

Cliquez sur les Coins chauds à droite

Pour chaque coin que vous souhaitez utiliser, cliquez sur le menu déroulant. Choisissez une option telle que Launchpad ou Verrouiller l’écran.

Cliquez sur Terminé.

3 – Créez votre propre raccourci clavier

Mac dispose de nombreux raccourcis clavier, cependant, vous n’êtes pas limité aux raccourcis natifs. Il est possible de créer votre propre raccourci pour effectuer une tâche à partir de n’importe quelle application. Voici comment faire :

Cliquez sur le menu Apple, sélectionnez Préférences Système dans le menu déroulant, puis cliquez sur Clavier dans la barre latérale.

Ouvrez « Raccourcis clavier », suivi de « Raccourcis d’application ».

Appuyez sur le « + » et sélectionnez l’application pour laquelle vous souhaitez créer un raccourci.

Entrez la commande du menu et la combinaison de touches que vous souhaitez utiliser pour le raccourci.

4 – Ouvrez automatiquement les applications au démarrage

Une fonctionnalité intéressante vous permet de configurer vos applications préférées pour s’ouvrir immédiatement après la connexion. Par exemple, vous pouvez configurer Safari pour se lancer immédiatement après la connexion, afin de pouvoir rapidement commencer votre navigation sur le Web.

Cliquez sur le Logo Apple dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez Préférences Système dans le menu déroulant.

Cliquez sur « Général », suivi de « Ouverture de session ».

Pour ajouter une application, cliquez sur le « + » et recherchez l’application ou le document dans le Finder que vous souhaitez ouvrir lors de la connexion.

Sélectionnez l’application ou le document dans la liste et appuyez sur « Ouvrir » pour l’ajouter à la liste.

5 – Utilisez Mission Control pour voir toutes les fenêtres ouvertes

Vous êtes le genre d’utilisateur qui ouvre de nombreuses fenêtres en même temps pour assurer une productivité maximale. Cela peut parfois être un désordre, et vous avez besoin d’une façon rapide de surveiller tout ce qui est ouvert. Vous pouvez utiliser l’application Mission Control pour cela. Il s’agit du nom d’Apple pour le geste qui révèle vos fenêtres ouvertes afin que vous puissiez voir tout sur lequel vous travaillez en un coup d’œil. Il existe différentes façons de voir toutes vos fenêtres ouvertes, et l’une d’entre elles provient des étapes ci-dessous :

Appuyez sur la touche Mission Control (F3) du clavier.

Cliquez sur l’une des fenêtres ou applications ouvertes pour basculer.

6 – Jouez avec la fonctionnalité de plusieurs bureaux sur macOS

Aujourd’hui, la productivité est tout et Mac vous permet d’avoir plusieurs bureaux (ou espaces) ouverts simultanément. De cette façon, vous pouvez avoir votre e-mail sur un bureau et Photoshop sur un autre, par exemple. Vous pouvez facilement basculer entre les bureaux en faisant glisser trois doigts sur le trackpad. Il s’agit d’une fonctionnalité utile qui peut considérablement améliorer votre productivité. De plus, c’est vraiment intéressant lorsque votre configuration dispose de plus d’un moniteur, car vous pouvez définir des bureaux différents pour chaque moniteur.

Ouvrez Mission Control en appuyant sur F3 sur le clavier.

Vous verrez les bureaux qui sont ouverts en haut de l’écran avec un « + » dans le coin le plus à droite de la barre supérieure.

Dans la barre des Espaces, cliquez sur « + » pour créer jusqu’à 16 bureaux (espaces).

7 – Signez vos documents numériquement

Avec l’essor du travail à distance, nous avons également commencé à effectuer de nombreuses tâches en présentiel de manière « numérique ». Avec macOS, il suffit de suivre quelques étapes simples pour signer des documents de manière numérique :

Ouvrez Expreview, puis dans la barre des menus, cliquez sur Outils >> Annoter >> Signature >> Gérer les signatures.

Sélectionnez Créer une signature dans la boîte contextuelle.

Vous pouvez alors utiliser votre trackpad ou votre iPhone pour écrire votre signature ou la caméra de votre Mac pour capturer votre signature écrite sur papier.

Chaque fois que vous avez besoin de signer un document, ouvrez-le simplement dans Expreview, cliquez sur Outils >> Annoter >> Signature, cliquez sur la signature et déposez-la à l’emplacement voulu.

8 – Divisez votre écran pour une multitâche

La fonctionnalité de l’écran divisé est une fonctionnalité qui est là pour de bon, surtout à l’ère des grands écrans à haute résolution. Le nom est explicite et vous permet de travailler avec deux applications côte à côte en même temps. Par exemple, vous pouvez ouvrir Mail ou Safari d’un côté de votre écran et rédiger un document de l’autre côté. Pour entrer dans la vue d’écran divisé, suivez ces conseils :

Passez le curseur sur l’icône verte en haut à gauche de l’application que vous souhaitez sur un côté de l’écran.

Ensuite, choisissez l’une de ces trois options : Entrer en plein écran, Tuile de la fenêtre à gauche de l’écran et Tuile de la fenêtre à droite de l’écran.

Choisissez l’option de gauche ou de droite, puis sélectionnez une application secondaire à utiliser de l’autre côté.

Pour quitter la vue d’écran divisé, cliquez sur le bouton vert dans le coin supérieur gauche de l’application que vous souhaitez fermer.

9 – Ajoutez un utilisateur invité sur macOS

Avec macOS, il est également possible d’ajouter plusieurs utilisateurs. Vous pouvez donc créer des profils distincts si vous partagez votre PC avec plusieurs personnes. En réalité, il est même possible de définir un compte invité particulier si vous prévoyez de partager votre PC avec une personne qui visite votre domicile et a besoin d’utiliser votre appareil. Chaque utilisateur peut personnaliser l’expérience avec des fonds d’écran, des mises en page, des préférences et des applications différents. Pour ajouter un nouvel utilisateur, suivez ces étapes :

Cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche.

Faites défiler jusqu’à Utilisateurs et groupes et sélectionnez Ajouter un compte.

Cliquez sur « i » à côté de Compte invité au-dessus d’Ajouter un compte, puis activez « Autoriser les invités à se connecter à cet ordinateur ».

10 – Changez les icônes de vos dossiers et fichiers

Je dois dire que j’adore simplement l’apparence de macOS de base. En ce qui concerne le design de ce système d’exploitation, l’équipe de développement a très bon goût. Avec chaque mise à jour, cela s’améliore. Mais peut-être que ma préférence n’est pas la vôtre. Si vous n’aimez pas l’interface de Mac telle qu’elle est, vous pouvez la personnaliser pour qu’elle réponde à vos critères. Vous pouvez avoir des logos ou des images spécifiques pour les fichiers, etc.

Créez l’image que vous souhaitez utiliser dans l’application de retouche d’images par défaut.

Sélectionnez l’image, appuyez sur Cmd + C, puis copiez-la.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier dont vous souhaitez modifier l’icône, puis sélectionnez « Obtenir des informations ».

Sélectionnez l’image de prévisualisation en haut à gauche de la carte d’informations qui apparaît.

Appuyez sur Cmd + V pour coller votre image personnalisée.

Notre avis – Il existe encore de nombreuses façons de personnaliser et d’améliorer macOS

Les conseils ci-dessus peuvent considérablement améliorer votre expérience lors de l’utilisation de macOS. Que vous soyez un nouvel utilisateur de l’écosystème d’Apple ou un expert. Certains d’entre eux peuvent certainement être utiles et améliorer votre flux de travail ou augmenter votre productivité. Alors, gardez ces conseils à l’esprit et soyez prêt à améliorer votre expérience avec ce logiciel.

Évidemment, il existe de nombreuses autres fonctionnalités dans le système d’exploitation. Plus vous passez de temps sur le système, plus vous vous familiariserez avec les fonctionnalités.

