Bons conseils et astuces pour PC qui ne sont pas couramment connus

Peu importe depuis combien de temps vous utilisez des ordinateurs, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre ! Cette phrase devient encore plus précise lorsque l’on considère que ce monde de la technologie est en constante évolution. La technologie continue d’évoluer, et de changer pour le meilleur (dans certains cas pour le pire). Il est donc assez facile de se perdre au milieu de ce cycle constant d’évolution. Il existe plusieurs façons d’améliorer vos compétences avec un ordinateur, et quelques astuces intéressantes que la majorité des utilisateurs ne connaissent pas. Aujourd’hui, nous vous enseignerons quelques astuces sympas, mais obscures, pour améliorer votre expérience avec l’ordinateur. Cela peut aussi vous faire gagner du temps lorsque vous êtes devant l’ordinateur. (Source).

Bonnes astuces informatiques peu connues des utilisateurs

Comme mentionné précédemment, nous vous présenterons quelques astuces sympathiques qui peuvent grandement améliorer votre productivité et votre flux de travail. Ces astuces sont largement connues de la majorité des utilisateurs de PC, mais ce sont des astuces précieuses qui peuvent améliorer votre expérience. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans ces astuces technologiques. Vous connaissez peut-être déjà certaines de ces astuces, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, elles peuvent vraiment vous sauver la vie !

1 – Ré-ouvrir les onglets fermés accidentellement

Si, pour une raison quelconque, vous avez fermé un onglet que vous ne vouliez pas fermer, vous pouvez le récupérer. Dans la plupart des navigateurs, la combinaison de touches « Ctrl + Shift + » ré-ouvrira l’onglet. En ce qui concerne les ordinateurs Mac, la combinaison de touches est Ctrl + Shift + T et vous reviendrez à l’onglet précédent.

2 – Contrôlez des moniteurs distincts, fixez les fenêtres et parcourez les fenêtres ouvertes

Si votre environnement de travail nécessite deux moniteurs, il existe des raccourcis pratiques pour faciliter votre navigation. Sur Windows, en appuyant sur les touches Win + Flèches, la fenêtre se fixera rapidement sur le côté de l’un ou l’autre des moniteurs. Vous pouvez également appuyer sur Maj + Win + Flèches si vous souhaitez que la fenêtre passe au moniteur suivant. Si vous souhaitez rapidement installer un deuxième écran ou un projecteur, le raccourci est Win + P.

Le même conseil est valable pour votre ordinateur Mac.

En ce qui concerne les utilisateurs de Mac, vous pouvez utiliser la Mission Control pour gérer les bureaux virtuels, jeter un coup d’œil sur votre bureau et passer facilement d’une application à une autre. Cependant, les Mac ne prennent pas en charge la fonction de « fenêtrage » nativement. Vous aurez donc besoin d’une application tierce pour accomplir cette tâche.

En appuyant sur Alt + Tab, vous pourrez faire défiler les fenêtres actuellement ouvertes (Alt + Maj + Tab fera l’inverse). Sur macOS, le raccourci est Cmd + Tab. Cela permet de passer rapidement d’un processus en cours d’exécution à un autre.

3 – Annuler n’importe où avec un raccourci clavier

Cela est probablement connu des utilisateurs de PC les plus expérimentés, mais peut-être que les débutants ne s’en sont jamais rendu compte. Avec le raccourci clavier Ctrl + Z, il est pratiquement possible d’annuler tout ce que vous venez de taper. Cela s’applique également à d’autres choses sur le système d’exploitation. Par exemple, si vous avez accidentellement supprimé un fichier dans l’Explorateur Windows, vous pouvez l’annuler en appuyant immédiatement sur Ctrl + Z. De plus, vous pouvez rétablir tout ce que vous avez annulé avec le raccourci clavier Ctrl + Y.

4 – Réduisez le nombre d’applications s’exécutant au démarrage

Savez-vous qu’il existe un moyen de réduire le temps de démarrage de votre PC ? Si votre ordinateur met trop de temps à démarrer, c’est probablement à cause des multiples processus en cours d’exécution au démarrage. Vous pouvez facilement les réduire, ce qui permettra au PC de démarrer plus rapidement. Sur la plupart des environnements Windows, vous pouvez accéder au Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl + Maj + Échap. Alternativement, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches pour accéder au Gestionnaire des tâches. Dans le Gestionnaire des tâches, vous verrez un onglet Démarrage. À partir de là, vous pouvez vérifier tous les programmes qui se lancent avec Windows et en désactiver certains.

Dans Windows 7 et les versions antérieures, le processus est légèrement différent. Vous devez ouvrir Win + R pour ouvrir Exécuter. Tapez MSConfig pour accéder à une fenêtre similaire de démarrage. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez supprimer ou masquer les applications de démarrage en accédant à Préférences Système > Utilisateurs & Groupes > Sélectionnez votre utilisateur et cliquez sur l’onglet Éléments de connexion.

5 – Protégez par mot de passe vos fichiers

De nos jours, avec l’avancement des logiciels espions et des rançongiciels, il est important de protéger vos fichiers. Vous pouvez verrouiller l’accès à des fichiers spécifiques en créant simplement une archive chiffrée. Si vous avez WinRAR ou 7-Zip sur votre PC Windows, ou Unarchiver sur votre Mac, vous pouvez chiffrer et protéger vos fichiers. Vous pouvez créer une nouvelle archive, sélectionner le chiffrement de son contenu et les protéger par mot de passe.

6 – Raccourcis pratiques pour YouTube

Si vous êtes un utilisateur assidu de YouTube, vous serez heureux de savoir qu’il existe des astuces pour améliorer votre expérience sur cette plateforme de diffusion de vidéos. YouTube prend en charge les raccourcis clavier. Vous pouvez appuyer sur la barre d’espace pour lire ou mettre en pause une vidéo. Vous pouvez également appuyer sur K (maintenir l’une de ces touches enfoncées permet également de lire la vidéo au ralenti). En appuyant sur la touche 0 de votre clavier, vous irez au début d’une vidéo, tandis que la touche Fin va à la fin de la vidéo.

La touche Home fonctionne également pour revenir au début d’une vidéo. En appuyant sur les touches J et L, vous avancerez/reculerez de 10 secondes, tandis que la touche M fonctionne pour désactiver le son. En appuyant sur la touche F, vous basculez entre le mode plein écran et le mode normal, tandis que la touche Échap vous permet de quitter le mode plein écran.

7 – Trouvez votre mot de passe Wi-Fi

Si vous avez oublié votre mot de passe Wi-Fi, Windows facilite sa récupération. Vous pouvez aller dans le Centre réseau et partage et cliquer avec le bouton droit sur l’icône de connexion du réseau Wi-Fi >> Propriétés sans fil. Il y a un onglet Sécurité qui vous permet de voir une zone de mot de passe avec des points. Cliquez sur la case Afficher les caractères pour voir le mot de passe en clair.

Sur Mac

Le macOS d’Apple stocke les mots de passe Wi-Fi dans son trousseau d’accès. Vous pouvez les voir en ouvrant l’application Accès au trousseau. Appuyez sur Commande + Espace pour ouvrir la recherche Spotlight, et recherchez « Accès au trousseau » !, puis ouvrez l’application. Utilisez la barre de recherche de l’Accès au trousseau pour rechercher le nom de votre réseau Wi-Fi dans la liste des informations d’identification enregistrées. Double-cliquez dessus pour voir son entrée de mot de passe. Vous devrez cocher la case Afficher le mot de passe en bas pour voir le mot de passe en clair.

8 – Utilisez un gestionnaire de presse-papiers

Les gestionnaires de presse-papiers sont déjà populaires sur les téléphones Android, mais saviez-vous qu’ils existent également sur les environnements PC ? Ils peuvent considérablement augmenter la productivité. Si vous utilisez Windows, vous pouvez essayer ClipClip, un gestionnaire de presse-papiers gratuit. Il est possible de copier plusieurs textes, images ou fichiers dans votre presse-papiers. Il vous suffit d’appuyer sur CTRL + Maj + V et vous verrez une liste de tous les clips précédents.

Les utilisateurs de Mac peuvent opter pour Flycut et CopyClip, qui sont deux des meilleurs gestionnaires de presse-papiers pour Mac. Vous pouvez les exécuter depuis les barres de menus, et ils stockeront tout ce que vous avez copié ou coupé dans le passé, vous permettant de trouver rapidement ce snippet de texte que vous recherchiez.

9 – Claviers Emoji

Les emojis ont gagné en popularité ces dernières années. Ce sont des moyens rapides et sympas de représenter vos émotions ou réactions. De nos jours, ils sont présents sur l’ordinateur, pas seulement sur les smartphones. Pour accéder à votre clavier emoji, appuyez sur Win + . (point) ou Windows + ; (point-virgule). Sur Mac, vous pouvez utiliser Cmd + Contrôle + Barre d’espace.

Vous pouvez parcourir tous les emojis disponibles et les catégories (Personnes, Nature, Nourriture et boisson, Célébration, Activité, Voyage et lieux, Objets et symboles) ou rechercher la liste complète des emojis à partir de la zone de recherche en haut de la fenêtre.

10 – Activez le mode nuit sur tous les appareils

Si vous travaillez la nuit, le mode nuit peut réduire la fatigue oculaire. De nos jours, Windows et Mac ont tous deux le mode nuit intégré.

11 – Collez le texte brut du contenu copié

Lorsque vous copiez du texte à partir d’une source, la plupart des programmes ont tendance à conserver la mise en forme du contenu d’origine. Dans Windows, vous pouvez coller du texte non formaté en appuyant sur Ctrl + Maj + V au lieu de la combinaison de touches standard Ctrl + V. Pour Mac, appuyez sur Cmd + Maj + V pour coller du texte brut.

12 – Réduisez toutes les fenêtres en une seule fois

De nos jours, pour être plus productifs, les utilisateurs ont tendance à effectuer de nombreuses tâches en même temps. Cependant, cela peut rapidement devenir confus et problématique lorsque vous devez revenir au bureau. Eh bien, il existe des raccourcis pour réduire toutes les fenêtres et vous ramener au bureau. Sur Windows, il vous suffit d’appuyer sur Win + D et vous reviendrez au bureau. Vous pouvez appuyer à nouveau sur Win + D pour restaurer les fenêtres réduites.

Sur macOS, vous pouvez accéder directement au bureau en appuyant simultanément sur Commande + F3. En appuyant sur cette combinaison de touches, la fonction « Afficher le bureau » de Mission Control sera immédiatement activée dans macOS et toutes les fenêtres à l’écran seront repoussées pour révéler le bureau du Mac.

13 – Suivez des séquences lors de la nomination de vos fichiers

Cela peut être agaçant pour certains utilisateurs, car techniquement, il s’agit d’une astuce qui nuirait à votre liberté lors de la nomination des fichiers. Cependant, si vous privilégiez l’organisation et la productivité, cela peut être un conseil valable. Si vous utilisez un ordinateur Windows et que vous souhaitez des environnements mieux organisés, renommez les fichiers en suivant un ordre séquentiel. Par exemple, placez les fichiers avec le même nom de base avec un suffixe (1), (2), et ainsi de suite.

Le processus peut être similaire sur Mac. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez renommer, cliquez avec le bouton droit sur le groupe et choisissez Renommer [Numéro] éléments dans le menu contextuel. Fournissez un mot-clé et le Mac renommera les fichiers en leur ajoutant un numéro dans une séquence.

14 – Verrouillez votre ordinateur

Un autre conseil intéressant est de verrouiller votre appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. C’est un bon moyen d’empêcher une utilisation non autorisée, verrouillez votre ordinateur avec un mot de passe approprié. De nos jours, les mots de passe sont obligatoires à la fois sur Mac et Windows.

En appuyant sur Win + L, vous verrouillerez immédiatement votre ordinateur sur n’importe quelle version de Windows. Sur macOS, utilisez CMD + Option + Power pour vous déconnecter.

Notre avis – Conseils informatiques pour les experts et les débutants

Ces astuces sont assez intéressantes et peuvent grandement améliorer votre flux de travail sur l’ordinateur. Ces astuces et raccourcis clavier peuvent très bien améliorer la productivité si vous utilisez un PC quotidiennement. Ceux qui ne sont pas des utilisateurs hardcore de PC bénéficieront également de ces astuces car elles peuvent améliorer le flux d’utilisation.

