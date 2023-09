Xiaomi Band 8 et Xiaomi Watch 2 Pro avec WearOS dévoilés aujourd’hui

Xiaomi a enfin lancé la Xiaomi Band 8 et la Xiaomi Watch 2 Pro sur le marché mondial. La Xiaomi Band 8 avait déjà été lancée en Chine avant l’événement de lancement du 26 septembre, et elle est désormais disponible sur le marché mondial. En revanche, la Xiaomi Watch 2 Pro ne sera disponible que sur le marché mondial, pas en Chine. Les deux appareils sont en réalité des montres connectées, mais la Xiaomi Band 8 est essentiellement un simple tracker de fitness, tandis que la Watch 2 Pro est beaucoup plus riche en fonctionnalités et fonctionne avec le système d’exploitation WearOS. Vous pouvez passer des appels vocaux avec la montre et effectuer des paiements sans contact avec votre montre.

Xiaomi Band 8

La Xiaomi Band 8 suit une philosophie de design familière, tout comme ses prédécesseurs de la série Mi Band. Elle présente un design (form factor) compact, mesurant 10,99 mm d’épaisseur et pesant 27 grammes.

La Xiaomi Band 8 dispose d’un écran OLED de 1,62 pouces avec une résolution de 192×490 (326 ppp) et une luminosité de 600 nits. La Xiaomi Band 8 est équipée d’une batterie de 190 mAh, qui peut durer jusqu’à 16 jours avec l’affichage toujours activé et 6 jours avec le mode toujours actif.

Ce nouveau bracelet intelligent intègre certaines fonctionnalités couramment présentes dans les précédentes séries Mi Band, notamment une résistance à l’eau de 5 ATM, un suivi de la fréquence cardiaque, un suivi du taux d’oxygène dans le sang, un suivi du stress et un suivi du sommeil.

La Xiaomi Band 8 présentera le tout nouveau mode Pebble. Vous pouvez obtenir un accessoire supplémentaire pour utiliser la Band 8 sur le dessus de votre chaussure, de cette manière, vous pouvez recevoir des informations plus détaillées sur votre activité physique. La Xiaomi Band 8 coûtera 39 € en Europe.

Xiaomi Watch 2 Pro

La Xiaomi Watch 2 Pro arbore un design exceptionnellement élégant, fabriqué à partir de matériaux de qualité premium et disponible en deux couleurs distinctes: marron et noir. La Watch 2 Pro est dotée de la puce Snapdragon W5+ Gen 1.

La Xiaomi Watch 2 Pro est équipée d’un écran AMOLED de 1,43 pouces qui prend en charge le mode toujours actif. La montre fonctionne avec WearOS, a le Wi-Fi et le Bluetooth. Grâce à WearOS, les utilisateurs peuvent installer des applications depuis Google Play Store.

Étant donné que la Watch 2 Pro prend en charge l’e-SIM, il est possible de passer des appels vocaux sans être connecté à un téléphone. La fonctionnalité e-SIM rend en réalité la montre beaucoup plus capable que la Band 8.

La Xiaomi Watch 2 Pro est une montre très haut de gamme, et son prix est très similaire à celui des autres montres haut de gamme. Le modèle de base (Wi-Fi et Bluetooth) de la Xiaomi Watch 2 Pro sera vendu au prix de 269 € en Europe. Vous devrez payer 329 € si vous avez besoin de la variante LTE.

