Samsung lance la toute première mémoire LPCAMM pour PC au monde

Samsung Electronics a annoncé avoir développé son premier module de mémoire d’extension compressé à faible consommation d’énergie avec une vitesse de 7,5 Gbps (0,9375 Go/s). Il s’agit du tout premier module de mémoire attaché à compression à faible consommation d’énergie (LPCAMM) pour PC et ordinateurs portables au monde. Il offre des performances jusqu’à 50 % supérieures et une efficacité énergétique jusqu’à 70 % supérieure par rapport au LPDDR. Ce nouveau module de mémoire représente une avancée majeure dans l’industrie car il offre une capacité de mémoire importante dans un tout nouveau format incroyablement petit. Il est donc idéal pour une utilisation dans les ordinateurs portables et autres appareils portables.

Qu’est-ce que le LPCAMM ?

Le LPCAMM est un nouveau type de module de mémoire qui utilise la compression pour réduire la quantité de données à transférer entre le processeur et la mémoire. Cela réduit la consommation d’énergie nécessaire au transfert des données et, par conséquent, la quantité de chaleur générée par le système. Le LPCAMM est également conçu pour être plus efficace que les modules de mémoire classiques, ce qui lui permet d’offrir des performances supérieures tout en utilisant moins d’énergie.

Avantages du LPCAMM

Les avantages du LPCAMM sont nombreux.

Il offre des performances supérieures au LPDDR, qui est actuellement le type de mémoire le plus populaire utilisé dans les appareils portables.

Il est plus économe en énergie, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables et autres appareils portables.

Il est plus petit que les modules de mémoire classiques, ce qui permet de l’utiliser dans des appareils où l’espace est limité.

Il est plus efficace que les modules de mémoire classiques, ce qui permet de réduire la quantité de chaleur générée par le système.

Le LPCAMM de Samsung

Samsung a déclaré que les PC et ordinateurs portables utilisent actuellement des mémoires LPDDR DRAM régulières ou des So-DIMM (Small Dual Embedded Memory Module) basées sur DDR. Cependant, en raison de limitations structurelles, le LPDDR doit être installé directement sur la carte mère de l’appareil, ce qui rend son remplacement lors de la maintenance ou des mises à niveau difficile. En revanche, bien que le So-DIMM puisse être installé ou retiré plus facilement, il présente encore de nombreuses limitations en termes de performances, de consommation d’énergie et d’autres contraintes physiques.

À mesure que la demande de dispositifs plus efficaces et plus petits dans l’industrie augmente, le LPCAMM devrait surmonter les limitations du LPDDR et du So-DIMM. Le LPCAMM est un module amovible qui offre aux marques de PC et d’ordinateurs portables une plus grande flexibilité. De plus, le LPCAMM peut occuper jusqu’à 60 % moins d’espace sur la carte mère que le So-DIMM. Cela permet non seulement une utilisation plus efficace de l’espace interne de l’appareil, mais augmente également les performances. Samsung affirme qu’il augmente les performances de 50 % et l’efficacité énergétique de 70 %.

Samsung appliquera le LPCAMM aux systèmes de prochaine génération pour des tests cette année avec des grandes marques, dont Intel. La société affirme qu’il sera disponible sur le marché l’année prochaine. Les LPCAMM double canal de Samsung sont disponibles en versions 32, 64 et 128 Go, offrant une importante quantité de mémoire dans un tout nouveau format incroyablement petit.

Derniers mots

En conclusion, le LPCAMM de Samsung représente une percée significative dans l’industrie, car il offre des performances supérieures, une meilleure efficacité énergétique, une taille plus petite et une meilleure efficacité que les modules de mémoire traditionnels. Ce nouveau module de mémoire est idéal pour une utilisation dans les ordinateurs portables et autres appareils portables, où l’espace est limité et la durée de vie de la batterie est essentielle. Avec le lancement du LPCAMM, Samsung démontre une fois de plus son engagement envers l’innovation et sa capacité à proposer des produits révolutionnaires qui répondent aux besoins de ses clients.

