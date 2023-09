RansomedVC prétend avoir violé les systèmes de Sony – Sony réfute les accusations

Un groupe de ransomwares nouvellement arrivé, appelé RansomedVC, prétend avoir compromis avec succès l’ensemble des systèmes informatiques de Sony. Le groupe ayant mené cette attaque présumée affirme prévoir de vendre les données volées.

Cyber ​​Security Connect a déclaré que ce groupe de ransomwares relativement nouveau, apparu le mois dernier seulement, « a déjà attaqué un grand nombre de victimes ». Le groupe a déclaré sur le clearnet et le darknet :

« Nous avons réussi à compromettre tous les systèmes de Sony, nous ne les prendrons pas en otage. Nous vendrons les données car Sony refuse de payer, les données sont actuellement disponibles à la vente. »

Au moment de la publication, les responsables de Sony n’ont pas encore réagi à cela. En 2011, le réseau PlayStation de Sony a subi une énorme violation qui a exposé les données personnelles d’environ 77 millions de comptes. Cela a également perturbé les services de l’entreprise pendant près d’un mois.

Qui est RansomedVC ?

RansomedVC est un nouveau groupe de ransomwares qui vient de faire son apparition sur le dark web. On en sait peu sur le groupe, mais on pense qu’il est relativement nouveau dans le domaine des ransomwares. Le groupe n’a pas encore été lié à d’autres attaques. De plus, on ignore s’il entretient des liens avec d’autres groupes de ransomwares.

Réponse de Sony

Sony a maintenant répondu aux accusations et demande à ses utilisateurs de rester calmes et de ne pas être perturbés par les rapports répandus. La société a déclaré qu’elle était au courant de la situation et qu’elle vérifiait ses systèmes pour toute éventuelle violation. Sony assure à ses utilisateurs que toutes les données sont en sécurité et ne tomberont pas entre les mains d’éléments peu scrupuleux.

Notre avis

L’attaque de ransomwares contre Sony est une énorme violation qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l’entreprise et ses clients. Les attaques de ransomwares sont de plus en plus courantes ces dernières années, et il est important pour les entreprises de prendre des mesures pour se protéger contre ce type d’attaque. Cela comprend la mise en place de mesures de cybersécurité efficaces, telles que des pare-feu, des logiciels antivirus et des programmes de formation des employés. Il est également important que les entreprises aient un plan en place en cas d’attaque de ransomwares, y compris des sauvegardes régulières des données tests et un plan d’intervention en cas d’attaque.

