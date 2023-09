Nokia ouvrira un « laboratoire d’innovation » à Dubaï

Nokia a annoncé qu’elle allait créer un laboratoire d’innovation ouverte à Dubaï. Le but de ce laboratoire est de promouvoir l’innovation technologique au Moyen-Orient et en Afrique. La société espère également stimuler les nouvelles technologies telles que l’IA et l’apprentissage automatique (machine learning). Le laboratoire d’innovation de Nokia sera un pôle de R&D dans cette vaste région. La société a déclaré que le nouveau laboratoire se concentrera sur trois domaines importants pour apporter des avantages pratiques aux opérateurs et aux entreprises :

1. Solution anyRAN pour les communications 5G

Nokia affirme que sa solution anyRAN aidera à développer le cloud RAN en une solution pouvant être utilisée en parallèle avec le RAN spécialement conçu pour garantir une cohérence des performances. Cette approche offre une gamme d’options flexibles pour les fournisseurs de technologie. Elle permettra également de créer des environnements d’exploitation répondant aux besoins d’ouverture et d’efficacité des opérateurs et des entreprises.

2. Réseaux sans fil privés et réseaux industriels

Le laboratoire présentera des cas d’utilisation de l’industrie 4.0 basés sur la plateforme MX Industrial Edge (MXIE) de Nokia, leader sur le marché. Cela aidera les entreprises à accélérer leur transition vers l’industrie 4.0 dans la région.

3. Solution MantaRay dans le domaine de l’intelligence réseau

Nokia vise à stimuler l’application de solutions d’IA et d’apprentissage automatique dans l’automatisation et l’optimisation des réseaux. Le portefeuille de solutions MantaRay de Nokia pour la gestion et l’automatisation intelligentes des réseaux sera utilisé dans ce laboratoire.

Mikko Lavanti, vice-président principal chez Nokia, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer un laboratoire d’innovation ouverte dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Cela confirme notre engagement à travailler avec des partenaires constructeurs tels que Dell et HP dans des domaines technologiques clés de l’avenir. Cette collaboration stimulera l’adoption de nouvelles technologies dans la région. Nous pouvons aider les opérateurs et les entreprises à améliorer l’efficacité et les performances du réseau et à débloquer de nouvelles opportunités ».

Avantages de ce laboratoire

Le nouveau laboratoire que Nokia apportera au Moyen-Orient et en Afrique apportera certains avantages à la région.

Création d’emplois : Le laboratoire devrait créer de nouveaux emplois pour les talents locaux. Cela inclut les chercheurs ainsi que les ingénieurs et les développeurs.

: Le laboratoire devrait créer de nouveaux emplois pour les talents locaux. Cela inclut les chercheurs ainsi que les ingénieurs et les développeurs. Transfert de technologie : Le laboratoire stimulera également le transfert de technologie et de connaissances de Nokia vers les partenaires constructeurs locaux. Il contribuera à développer une capacité et une expertise locale.

: Le laboratoire stimulera également le transfert de technologie et de connaissances de Nokia vers les partenaires constructeurs locaux. Il contribuera à développer une capacité et une expertise locale. Écosystème d’innovation : Le laboratoire contribuera à créer un écosystème d’innovation dynamique dans la région. Cela réunira des chercheurs, des entrepreneurs et des investisseurs pour stimuler l’innovation et la croissance.

