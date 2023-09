Xiaomi teste la mise à jour MIUI Pad 15 pour la série Xiaomi Pad 5

Xiaomi teste actuellement la mise à jour MIUI Pad 15 pour sa série Mi Pad 5. Selon Xiaomiui, la mise à jour apportera une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux tablettes. Cependant, la nouvelle version n’est pas basée sur Android 14 mais sur Android 13. Les versions Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 5G et Pad 5 Pro Wi-Fi sont toutes éligibles à la mise à niveau MIUI Pad 15. La nouvelle mise à jour offre une interface plus moderne et conviviale avec des icônes redessinées.

MIUI pour Pad

MIUI pour Pad est la version dérivée d’Android que l’entreprise utilise pour le Xiaomi Pad 5. Il possède quelques fonctionnalités clés qui le rendent adaptable en tant que poste de travail portable, comme un centre de contrôle séparé de la liste des notifications et de nombreux raccourcis de stylet. Le logiciel est une dérivation de MIUI, le logiciel utilisé dans les téléphones Xiaomi, qui est lui-même une dérivation d’Android de Google. Bien que Android de base ne soit pas tout à fait adapté à la grande taille d’une tablette, MIUI pour Pad apporte de nombreuses améliorations. Cela le rend plus utile sur l’écran de 11 pouces du Pad 5.

Xiaomi Pad 5

Le Xiaomi Pad 5 est équipé d’un grand écran WQHD+ de 11 pouces avec un design fin et élégant. Sous le capot, cet appareil utilise le Qualcomm Snapdragon 860. Il est également équipé d’une batterie haute capacité de 8720 mAh (typ). Cet appareil est une excellente tablette Android polyvalente avec un écran élégant, une grande puissance de traitement et un logiciel bien optimisé. La tablette a déjà reçu la mise à jour MIUI Pad 14.

Mots finaux

Xiaomi teste la mise à jour MIUI Pad 15 pour sa série Pad 5. Cette mise à jour devrait apporter une gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux tablettes. La mise à jour est actuellement en phase de test. La première version bêta devrait commencer à être déployée en septembre ou octobre. MIUI pour Pad est la version dérivée d’Android que l’entreprise utilise pour le Xiaomi Pad 5. Le Xiaomi Pad 5 est une excellente tablette Android polyvalente avec un bel écran, une grande puissance de traitement et un logiciel bien optimisé.

