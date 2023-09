Microsoft Outlook pour Windows prend en charge les comptes Apple iCloud

Microsoft Outlook est un client de messagerie populaire qui permet aux utilisateurs de gérer leurs e-mails, leurs calendriers et leurs contacts au même endroit. L’un des grands avantages d’Outlook est qu’il prend en charge une large gamme de comptes de messagerie, y compris les comptes Apple iCloud. Après plusieurs mois de test, Microsoft a enfin lancé une nouvelle application Outlook pour Windows. Les utilisateurs existants de l’application ont découvert que l’application prend désormais en charge les comptes iCloud et les comptes Gmail.

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des comptes iCloud, Yahoo et IMAP à Outlook, évitant ainsi une série d’opérations fastidieuses de basculement entre les sites Web ou les applications pour accéder aux e-mails de différents fournisseurs de services, ce qui permet d’économiser du temps et de l’énergie aux utilisateurs. Microsoft a déclaré que la raison du développement de la nouvelle version est d’étendre la plateforme d’audience, qui n’est plus limitée aux applications Win32 classiques, aux versions Web et aux applications Win10. Cela en réalité un logiciel multiplateforme offrant la même expérience.

De plus, la nouvelle version d’Outlook prendra en charge les fonctionnalités hors ligne à l’avenir, ce qui permettra aux utilisateurs de marquer, déplacer, supprimer et rédiger des messages sans être connectés à Internet. Entre autres, l’application prend en charge le stockage des e-mails, des événements de calendrier et des contacts sur l’appareil, ce qui permet aux utilisateurs de les consulter hors ligne. Microsoft ajoute également que ces fonctionnalités hors ligne sont les premières, laissant entendre que d’autres fonctionnalités de ce type seront ajoutées ultérieurement.

Exigences

Avant de pouvoir ajouter un compte de messagerie iCloud à Outlook, vous devez vous assurer de disposer des éléments suivants:

Une adresse e-mail @icloud.com

iCloud pour Windows installé sur votre ordinateur

Un mot de passe d’application pour votre compte de messagerie iCloud

Ajouter un compte de messagerie iCloud à Outlook

Une fois que vous avez rempli les exigences, vous pouvez suivre ces étapes pour ajouter votre compte de messagerie iCloud à Outlook:

1. Ouvrez Outlook sur votre ordinateur Windows.

2. Cliquez sur l’onglet « Fichier » dans le coin supérieur gauche de l’écran.

3. Cliquez sur « Ajouter un compte ».

4. Entrez votre adresse e-mail iCloud et cliquez sur « Connexion ».

5. Entrez votre mot de passe d’application lorsque vous y êtes invité.

6. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’ajout de votre compte de messagerie iCloud à Outlook, vous pouvez essayer les étapes de dépannage suivantes:

Assurez-vous d’être connecté à iCloud pour Windows avec le même compte que celui que vous utilisez sur vos autres appareils Apple.

Vérifiez que vous avez entré votre mot de passe d’application correctement.

Si vous avez plusieurs comptes de messagerie iCloud, vous ne pouvez en ajouter qu’un seul à Outlook sur Windows.

Notre avis

Ajouter un compte de messagerie iCloud à Outlook sur Windows est un processus simple qui peut être effectué en quelques étapes simples. Ce faisant, vous pouvez gérer vos e-mails, vos calendriers et vos contacts au même endroit, ce qui facilite l’organisation et la productivité. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez consulter les étapes de dépannage ou demander une assistance supplémentaire auprès de Microsoft ou du support Apple.

