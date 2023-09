Les mises à jour bêta de MIUI 14 seront suspendues pour certains appareils ! [Mise à jour : 22 septembre 2023]

Xiaomi continue de publier de nouvelles mises à jour bêta de MIUI 14 et ces mises à jour visent à améliorer l’expérience utilisateur. Selon la dernière déclaration officielle, il a été annoncé que la société ne publiera plus la mise à jour bêta de MIUI 14 sur certains appareils. Nous savons que c’est une mauvaise nouvelle, mais la marque prend une telle décision. Les smartphones phares les plus populaires de Redmi ne recevront plus la mise à jour bêta de MIUI 14. Continuez à lire l’article pour plus d’informations !

La mise à jour bêta de MIUI 14 de 13 smartphones sera suspendue ! [22 septembre 2023]

La dernière déclaration officielle de Xiaomi a confirmé la suspension de MIUI 14 Beta pour certains smartphones. Des modèles tels que Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra, Redmi K40S et Redmi Note 11T Pro/Pro+ ne recevront plus les mises à jour bêta. Cependant, cela ne signifie pas la fin du support de mise à jour pour ces appareils. Les smartphones spécifiés seront mis à niveau vers MIUI 15 basé sur Android 14.

De plus, les mises à jour bêta de MIUI 14 pour Xiaomi 13 Ultra / Pro, MIX FOLD 3, MIX FOLD 2, Redmi K60 Pro et Redmi K60 ont également été suspendues. La nouvelle version de MIUI basée sur Android 14 est actuellement en phase de test pour ces smartphones et sera publiée sur les smartphones répertoriés dans quelques semaines. Xiaomi a officiellement annoncé que la version de développement reprendra le 13 octobre.

La mise à jour bêta de MIUI 14 de 6 smartphones sera suspendue ! [20 mai 2023]

La dernière déclaration officielle de Xiaomi montre que la mise à jour bêta hebdomadaire de MIUI 14 de certains smartphones sera suspendue sous peu. À partir du 22 septembre 2023, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra, Redmi K40S et Redmi Note 11T Pro / Pro+ ne recevront plus les mises à jour bêta de MIUI 14. Bien que ce soit une mauvaise nouvelle, il est important de souligner que chaque smartphone bénéficie d’un certain support logiciel. Le 22 septembre, ces smartphones auront reçu la dernière mise à jour bêta hebdomadaire de MIUI 14.

Bien que les mises à jour bêta hebdomadaires de MIUI 14 soient interrompues, les smartphones continueront de recevoir des mises à jour stables de MIUI 14. L’arrêt de MIUI 14 Beta ne signifie pas qu’aucune mise à jour ne sera plus jamais publiée. Pendant un certain temps, ils recevront des mises à jour de sécurité. Plus tard, ils seront ajoutés à la liste des appareils Xiaomi EOS comme toujours.

Snapdragon 865 devices will not get any MIUI 13 Beta updates anymore [14 July 2022]

Les appareils Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro et Mi 10 Lite Zoom ne recevront plus de mises à jour bêta quotidiennes de MIUI. La version de développement quotidien 22.7.13 sera la dernière version de la bêta et il est prévu que Xiaomi cesse de fournir des mises à jour quotidiennes de MIUI après le 18 juillet 2022. Cette nouvelle est certainement décevante, cependant, les utilisateurs continueront de recevoir des mises à jour pendant toute une année et il y a toujours des développements non officiels en cours et vous pouvez toujours maintenir votre appareil à jour grâce à cela une fois l’année écoulée.

Les appareils qui ne recevront pas de mises à jour bêta de MIUI 13 ! [8 avril 2022]

Selon la déclaration de Xiaomi, certains appareils spécifiés ne recevront plus de mises à jour bêta de MIUI 13 à partir du 18 juillet 2022. C’est vraiment triste, vous ne recevrez plus de mises à jour bêta de MIUI 13 qui vous permettent de découvrir de nouvelles fonctionnalités en premier. Les appareils spécifiés continueront de recevoir des mises à jour jusqu’au 31 octobre, mais après cela, ils ne recevront plus de mises à jour bêta de MIUI 13.

Nous avons mentionné que certains smartphones cesseront de recevoir des mises à jour bêta hebdomadaires de MIUI 14 dans un avenir proche. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez des mises à jour stables de MIUI 14 même si vous ne recevez pas de mises à jour bêta de MIUI 14. Si vous souhaitez apprendre comment installer des mises à jour bêta de MIUI 14, cliquez ici. Alors, que pensez-vous de MIUI 14 Beta ?

