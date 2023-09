Vélo électrique Fafrees F20 Pro: il est parfait pour la ville !

La mobilité urbaine est en pleine mutation, et le vélo électrique joue un rôle crucial dans cette transformation. Le Fafrees F20 Pro, un vélo électrique pliable de pointe, est la solution de mobilité idéale pour ceux qui recherchent des performances exceptionnelles, un confort absolu et une grande durabilité, que vous soyez un cycliste urbain ou un aventurier en pleine nature.

Fafrees F20 Pro : Un vélo de route électrique aux caractéristiques impressionnantes

Le F20 Pro se distingue par ses caractéristiques techniques remarquables. Il est équipé d’un puissant moteur sans balais de 250W, avec un couple maximal de 40 Nm, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. De plus, sa batterie au lithium 21700 de qualité automobile de 36V 18Ah offre une autonomie allant jusqu’à 90 km avec une assistance pure sur une seule charge. Cette batterie est également verrouillée par une clé pour plus de sécurité et facile à transporter.

Le vélo est également équipé d’un écran LCD intelligent qui vous permet de régler le niveau d’assistance électrique et fournit des informations utiles telles que la vitesse, le kilométrage, la puissance, et bien plus encore. Le F20 Pro est également doté de freins à disque mécaniques à l’avant et à l’arrière pour un freinage efficace et réactif, ainsi que d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses pour des changements de vitesse précis et fluides.

Fafrees F20 Pro : un vélo électrique axé sur le confort et la commodité

Le F20 Pro ne se limite pas à des performances exceptionnelles ; il offre également un confort et une commodité inégalés. Sa fourche à suspension à huile de 75 mm de débattement garantit un confort optimal, tandis que les freins à disque mécaniques de 160 mm assurent un arrêt sûr et efficace. De plus, ce vélo est équipé d’un solide porte-bagages arrière en aluminium pour faciliter le transport de vos affaires.

Les pneus larges CHAOYANG de 3.0 offrent une adhérence et une stabilité exceptionnelles, et le cadre pliable à enjambement bas de 16″ rend ce vélo facile à transporter et à ranger. Avec ses dimensions compactes, il convient aux adolescents et aux adultes mesurant entre 160 et 195 cm (avec un poids maximum de 120 kg). De plus, le F20 Pro propose trois modes de fonctionnement : électrique, assistance à la pédale (PAS) et propulsion humaine, pour s’adapter à toutes les situations de conduite.

Enfin, le F20 Pro a été conçu pour être facile à entretenir, grâce à un système de câblage plug-and-play qui simplifie l’entretien, le remplacement et la réparation de toutes les pièces électriques.

Fafrees F20 Pro: Prix et promotion actuelle

Ce vélo est en vente sur le site Gearberry qui offre plusieurs avantages pour son achat grâce à leur Super Vente d’Automne. Vous pouvez bénéficiez d’économies allant jusqu’à 400 $ et recevez gratuitement un sac de vélo ainsi qu’un cadenas de vélo d’une valeur de plus de 75 €. Profitez de leurs nombreux avantages, tels que des livraisons rapides depuis leur entrepôt européen, une livraison gratuite et sans taxes ! Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de vous procurer les fameux vélos Engwe & Fafrees.

➡️ Voir l’offre Fafrees F20 Pro