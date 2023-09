Comment configurer l’eSIM sur iPhone 15 et 15 Pro

Avec l’annonce de l’Apple iPhone 15, l’eSIM qui a fait ses débuts sur la gamme iPhone 14 continue de faire son chemin vers la gamme iPhone 15. Il est important de souligner que la double fonctionnalité eSIM est disponible exclusivement sur les versions américaines des iPhone.

L’iPhone 15 vendu dans d’autres parties du monde est livré avec une eSIM ainsi qu’un emplacement pour carte SIM physique. Mais, si vous résidez aux États-Unis et êtes un utilisateur de l’iPhone 15 ou des modèles iPhone 15 Pro pour la première fois et que vous êtes un peu perdu sur la façon de faire fonctionner l’eSIM, vous êtes au bon endroit.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, aucun des modèles iPhone 15 aux États-Unis n’est livré avec un emplacement pour carte SIM physique. Avoir un appareil qui ne prend en charge que l’eSIM présente de nombreux avantages, tels que la possibilité d’activer rapidement et facilement l’eSIM à domicile. De plus, l’adoption de l’eSIM améliore la résistance à l’eau de votre téléphone. À l’avenir, nous pourrions même voir des variantes d’iPhone uniquement eSIM dans le monde entier, éliminant complètement les emplacements pour cartes SIM physiques.

Qu’est-ce qu’une eSIM sur la série iPhone 15?

Une eSIM n’est rien d’autre qu’une carte SIM numérique que vous pouvez utiliser avec votre iPhone. Vous pouvez facilement activer votre numéro, les services SIM et le plan de données mobile mensuel en utilisant une eSIM. Lorsque vous utilisez un iPhone, vous pouvez stocker jusqu’à 8 cartes eSIM et utiliser deux eSIM simultanément. Une eSIM fait tout ce qu’une carte SIM physique fait, juste le fait que l’une est numérique et l’autre est physique.

Préparations et prérequis

Obtenir une eSIM sur votre Apple iPhone 15 ou 15 Pro est simple et facile. Il y a certaines choses dont vous avez besoin au préalable lorsque vous prévoyez d’utiliser une eSIM sur votre iPhone 15 ou iPhone 15 Pro.

Réseau WiFi

Votre Apple iPhone 15 ou 15 Pro

Fournisseur de réseau avec des services eSIM

Comment configurer l’eSIM sur iPhone 15 et 15 Pro

Vous pouvez facilement configurer et utiliser le service eSIM sur votre iPhone 15 et 15 Pro. Le meilleur, c’est qu’il y a plusieurs façons de procéder et vous pouvez facilement choisir la solution d’utilisation et d’activation de votre eSIM sur votre nouvel iPhone 15 ou 15 Pro.

Comment utiliser l’activation de l’opérateur eSIM sur iPhone 15 et 15 Pro

Vous pouvez utiliser cette solution si votre ancien téléphone est un Android qui possède une carte SIM physique. Le processus d’activation de l’opérateur eSIM est la meilleure et la plus rapide façon d’utiliser une eSIM sur votre nouvel iPhone 15 ou 15 Pro. Mais, avant de passer à cette étape, assurez-vous d’avoir contacté votre fournisseur de réseau pour lui indiquer que vous aurez besoin d’une eSIM. Cela doit être fait dès que vous configurez votre Apple iPhone 15 ou 15 Pro.

Une fois que votre fournisseur de réseau a accepté votre demande d’eSIM sur votre iPhone Apple, vous recevrez une notification sur votre iPhone immédiatement.

Ouvrez les paramètres et appuyez sur le message Provider Mobile Data Ready to be installed.

Vous devez appuyer sur l’option Continuer affichée en bas de l’écran.

Désormais, vous devez tester et voir si votre eSIM a été activée en passant un appel soit depuis votre iPhone vers votre iPhone en utilisant un autre appareil.

Si l’appel aboutit, votre eSIM fonctionne parfaitement. Sinon, vous devrez contacter le fournisseur de réseau et leur demander de vérifier quel est le problème.

Comment convertir une carte SIM physique en eSIM sur iPhone 15 ou 15 Pro

Il est possible que votre fournisseur de réseau vous demande de convertir la carte SIM physique en eSIM vous-même. Eh bien, même ce processus est simple et facile. Suivez simplement les étapes que nous avons mentionnées ci-dessous.

Crédit image : Apple

Sur votre iPhone 15 ou 15 Pro, lancez l’application Paramètres.

Désormais, appuyez sur Données mobiles.

Vous devriez voir une option appelée Convertir en eSIM. Assurez-vous d’appuyer dessus.

Si votre fournisseur de réseau propose cette option, vous la verrez.

Désormais, appuyez sur Connecter le plan de données mobile suivi de Convertir en eSIM.

Tout ce que vous avez à faire est d’attendre que votre eSIM soit activée.

Une fois que l’eSIM a été activée, retirez la carte SIM physique de l’iPhone.

Notez que cette solution ne fonctionnera que pour les modèles iPhone 15 qui ont un emplacement pour carte SIM physique. Les iPhones aux États-Unis ne pourront pas utiliser cette fonctionnalité. Cependant, vous pouvez utiliser cette solution sur les anciens iPhones qui prennent en charge l’eSIM et la carte SIM physique.

Comment transférer une eSIM d’un ancien iPhone vers iPhone 15 ou 15 Pro

Vous pouvez utiliser cette solution pour transférer facilement votre eSIM d’un ancien iPhone vers votre nouvel iPhone 15 ou 15 Pro. Le processus est simple. Commençons.

Crédit image : Apple

Sur votre iPhone 15, lancez l’application Paramètres, puis Données mobiles et enfin Ajouter un plan de données.

Vous pouvez maintenant choisir le plan de données mobile que vous souhaitez utiliser sur le nouvel iPhone. Mais si vous ne voyez pas de plan, appuyez simplement sur Transférer depuis un autre iPhone.

Notez que l’ancien iPhone doit fonctionner au moins sous iOS 16.

Votre ancien iPhone affichera désormais un message de transfert. Appuyez dessus pour commencer le transfert. Sinon, on vous demandera d’entrer un code de vérification sur le nouvel iPhone.

En quelques minutes, le nouveau plan de données sera activé sur votre nouvel iPhone. L’eSIM sur votre ancien iPhone sera maintenant désactivée.

Une bannière de fin de configuration apparaîtra sur votre nouvel iPhone. Appuyez dessus pour terminer la configuration du fournisseur de réseau.

Comment configurer une eSIM pour iPhone sur le réseau AT&T

Vous pouvez facilement configurer une eSIM sur votre iPhone 15 si vous avez le réseau mobile AT&T en suivant ces étapes

Lancez votre navigateur Web et visitez le site web d’AT&T. Assurez-vous de vous connecter avec vos identifiants de compte AT&T.

Désormais, cliquez sur l’option Mon appareil.

Ici, vous devrez sélectionner le modèle de téléphone que vous utilisez. Dans ce cas, sélectionnez iPhone 15.

Désormais, cliquez sur Options et paramètres et enfin sur obtenir une nouvelle eSIM.

Vous devrez entrer quelques détails qui seront nécessaires pour configurer la nouvelle eSIM activée sur votre tout nouvel iPhone 15.

Comment configurer une eSIM pour iPhone sur le réseau Verizon

Les propriétaires d’iPhone 15 ayant un service mobile Verizon peuvent également configurer et activer leur eSIM sur leur nouvel iPhone. Voici les étapes à suivre.

Lancez l’application My Version sur votre iPhone ou rendez-vous simplement sur le site web.

Désormais, sélectionnez simplement l’appareil sur lequel vous souhaitez configurer la eSIM Verizon.

Vous devrez créer votre profil eSIM et saisir les détails nécessaires à la configuration de l’eSIM sur votre iPhone.

De plus, vous pouvez demander à Verizon de vous envoyer un code QR qui contient tous les détails pour configurer immédiatement l’eSIM de votre iPhone 15.

Comment configurer une eSIM pour iPhone sur le réseau T-Mobile

T-Mobile est un autre grand réseau mobile qui compte de nombreux clients. Si vous faites partie de ceux qui passent à l’iPhone 15 et ont besoin d’une eSIM, vous pouvez suivre ces étapes.

Lancez l’application T-Mobile sur votre iPhone ou rendez-vous simplement sur le site web de T-Mobile.

Assurez-vous de vous connecter avec vos identifiants de compte T-Mobile.

Désormais, sélectionnez l’appareil pour lequel vous avez besoin de la eSIM. Dans ce cas, sélectionnez iPhone 15.

Désormais, vous devez configurer un profil eSIM.

Remplissez les informations requises par T-Mobile.

Les instructions seront affichées à l’écran.

Ou, tout comme Verizon vous permet de scanner un code QR pour configurer votre eSIM, T-Mobile vous propose également la possibilité de configurer et d’activer rapidement votre eSIM à l’aide du code QR.

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement choisir parmi plusieurs façons de configurer et d’activer votre eSIM sur le tout nouveau iPhone 15. Avec l’eSIM devenant de plus en plus courante sur les appareils phares haut de gamme de différentes marques, il est temps de voir la configuration de l’eSIM devenir beaucoup plus simple et plus facile lorsque la technologie se répandra sur les smartphones moyen et bas de gamme.

Bientôt, nous verrons également comment vous pouvez transférer votre eSIM d’un iPhone vers un appareil Android ou d’Android vers d’autres smartphones Android très bientôt.

