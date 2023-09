La certification Xiaomi 14 confirme une charge ultra-rapide de 90W

Xiaomi se prépare à une importante mise sur le marché d’un smartphone avant la fin de 2023, et ils ont déjà atteint une étape de certification importante. La Certification Obligatoire Chinoise (CCC) a donné son approbation à un téléphone portant le numéro de modèle 23127PN0CC, largement considéré comme le Xiaomi 14 de base. La caractéristique phare de cet appareil ? Son support pour une charge ultra-rapide de 90 W.

Xiaomi 14 certifié avec une charge rapide de 90 W

Cela signifie que le chargeur du smartphone peut fournir une puissance de sortie allant de 5-20V à 6,1-4,5A, offrant une vitesse de charge maximale de 90W. Pour profiter de cette capacité de charge impressionnante, vous aurez besoin du chargeur Xiaomi MDY-14-EC. Cependant, il n’est pas clair si Xiaomi inclura cet adaptateur haute puissance dans la boîte de vente au détail.

Faisons un bref retour en arrière jusqu’au début de 2022 lorsque Xiaomi a lancé le Xiaomi 13. Fait intéressant, sur les marchés internationaux, ce téléphone était fourni avec son chargeur. Cependant, en Chine, les utilisateurs avaient le choix – ils pouvaient choisir d’inclure ou de ne pas inclure le chargeur, car il ne faisait pas partie du package standard.

En ce qui concerne les capacités de charge de Xiaomi, la vitesse de 90W est une mise à niveau remarquable, surtout pour le modèle phare standard. Pour mettre les choses en perspective, les deux précédentes versions, le 13 et le 12, offraient une charge filaire de 67W. Tandis que le 13 Pro et le 12 Pro repoussaient les limites avec un impressionnant taux de charge de 120W.

La grande question qui préoccupe tout le monde maintenant est de savoir si Xiaomi prévoit d’augmenter encore la vitesse de charge pour le Xiaomi 14 Pro. Pour l’instant, nous pouvons seulement spéculer, mais il est probable que plus d’informations émergeront bientôt.

En résumé, Xiaomi est prête à faire sensation avec sa prochaine série Xiaomi 14, prévue pour une sortie d’ici la fin de 2023. Le support de charge de 90W du modèle de base promet une expérience de charge plus rapide et plus pratique. Préparez-vous à un lancement de smartphone très attendu. Restez à l’écoute pour des mises à jour sur ce que la version Pro peut apporter en termes de technologie de charge.

