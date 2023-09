Découvrez l’iPhone 15 Pro en train d’exécuter le jeu Resident Evil Village

Lors de l’événement de lancement officiel de la série iPhone 15, Apple a beaucoup mis l’accent sur son processeur phare. Comme je l’ai déjà mentionné, l’A17 Pro est un SoC très performant qui a le potentiel de gérer facilement les tâches intensives. Présent dans les modèles iPhone 15 Pro, ce SoC est également doté d’un GPU extrêmement puissant.

Plus précisément, Apple affirme que le GPU des modèles iPhone 15 Pro peut exécuter nativement des jeux de console. Et maintenant que l’appareil est officiellement disponible, il est temps de mettre cette affirmation à l’épreuve. Eh bien, il semble que Apple ne mentait pas ; l’A17 Pro peut effectivement exécuter des jeux de console. En réalité, il peut offrir une expérience de jeu décente.

Test de l’Apple iPhone 15 Pro avec Resident Evil Village

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous, l’iPhone 15 Pro peut exécuter Resident Evil Village assez bien. Et la meilleure partie est que vous pouvez avoir une excellente expérience en y jouant. Comme le montre la vidéo, vous pouvez jouer au jeu directement sur le téléphone ou le connecter à un moniteur externe.

Ici, lorsque l’iPhone 15 Pro est connecté à un moniteur externe, vous pouvez connecter une manette sans fil et obtenir une véritable expérience de console. Maintenant, bien que la qualité graphique soit phénoménale, ce n’est pas un port console 1:1. Comme indiqué dans la vidéo, la résolution du jeu est verrouillée à 1560×720. C’est légèrement meilleur que la HD, mais ce n’est pas une résolution FHD.

De plus, la version actuelle du jeu est verrouillée à 30 images par seconde (FPS). Bien que cette résolution et ce taux de rafraîchissement offrent une bonne expérience, les consoles d’aujourd’hui peuvent offrir des visuels 4K et aller jusqu’à 120 FPS. Néanmoins, pour un jeu de console fonctionnant sur un téléphone, les performances de l’iPhone 15 Pro sont certainement impressionnantes. Nous sommes impatients de voir d’autres jeux AAA disponibles sur l’appareil.

Actualité mobile et vidéo du moment