Résoudre les problèmes WiFi : Les véritables coupables des interférences

Le WiFi, la connexion sans fil populaire, souvent considérée comme une merveille moderne, apporte également son lot de problèmes. Il est indispensable dans notre vie numérique, mais la frustration qu’il peut causer en cas de problèmes de couverture est trop familière. Cependant, il y a de bonnes nouvelles – différentes méthodes peuvent améliorer considérablement votre signal WiFi. Des répéteurs WiFi aux systèmes Mesh, en passant par la réutilisation d’anciens routeurs ou appareils mobiles, les solutions sont nombreuses.

Malgré tous vos efforts pour étendre votre signal WiFi, il se peut que vous vous retrouviez encore confronté à une mauvaise couverture. C’est une situation perplexe, surtout lorsque vous avez investi dans des dispositifs pour renforcer votre connexion. À ce stade, il est crucial de faire une pause et de réfléchir. Il n’est pas logique de lutter contre la connectivité lorsque vous avez mis en place des outils pour l’améliorer. La cause principale ne réside peut-être pas dans votre hardware, mais dans les interférences externes. Dans cet article complet, nous explorons le monde des interférences WiFi, identifions les coupables et fournissons des stratégies pour les surmonter.

Améliorez votre signal WiFi : stratégies pour surmonter les interférences externes

Comprendre les fréquences WiFi

Avant de nous plonger dans le domaine des interférences, établissons des connaissances de base. Le WiFi fonctionne en transmettant des ondes à différentes fréquences ou bandes, chacune ayant ses caractéristiques uniques. Les deux bandes principales sont de 2,4 GHz et de 5 GHz, bien que les technologies WiFi 6 et WiFi 7 aient entraîné de grandes avancées. Pour la plupart des utilisateurs aujourd’hui, les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz sont les principales.

Vous pouvez identifier la bande à laquelle votre appareil est connecté soit via les paramètres de votre appareil, soit via le nom du réseau. Généralement, les réseaux de 5 GHz incluent « 5G » ou « PLUS » dans leur nom. Armés de ces concepts fondamentaux, poursuivons.

Les problèmes liés aux interférences

Les interférences se produisent lorsque plusieurs appareils émettent sur la même fréquence, saturant ainsi ce « canal » de transmission de données. Le résultat est souvent un comportement inhabituel, tel que des problèmes de navigation sur Internet, des vitesses de téléchargement et de téléversement fluctuantes, une réception de signal faible, voire des échecs de connexion. Identifions maintenant les appareils susceptibles de causer des interférences et de perturber potentiellement votre connexion WiFi :

Appareils domotiques : Les enceintes intelligentes, les serrures, les caméras et les thermostats utilisent la connexion WiFi, principalement la bande de 2,4 GHz, pour se connecter à Internet. Ils dépendent de cette connexion pour fournir leurs fonctionnalités. Télévisions intelligentes : Les télévisions intelligentes se connectent à Internet pour accéder aux plateformes de streaming et aux applications dédiées. Les anciens modèles se connectent généralement à la bande de 2,4 GHz, mais les nouveaux modèles peuvent également prendre en charge la bande de 5 GHz. Routeurs WiFi supplémentaires : Parfois, nous négligeons la possibilité que la proximité de deux routeurs crée des interférences inutiles. Plus tard, nous aborderons la façon de résoudre ce problème et d’améliorer la couverture WiFi. Appareils tels que les micro-ondes : Bien qu’ils ne devraient pas perturber significativement votre connexion, l’utilisation du micro-ondes peut générer des interférences dans la bande de 2,4 GHz. Dispositifs Bluetooth : Tout comme les micro-ondes, les connexions Bluetooth utilisées pour les appareils tels que les écouteurs et les montres intelligentes peuvent interférer avec le bon fonctionnement du WiFi de 2,4 GHz.

Mitigation des interférences

Maintenant que nous avons identifié les coupables des interférences, explorons les solutions potentielles. L’option la plus radicale mais efficace consiste à éloigner ces appareils interférants de votre environnement numérique, si possible. Cependant, cela n’est pas toujours réalisable.

Dans les cas où l’élimination n’est pas possible, envisagez de déplacer ces appareils loin de votre routeur WiFi. Cette solution fonctionne si votre environnement le permet. Une autre approche consiste à réduire l’utilisation des appareils Bluetooth lorsque vous êtes à proximité du routeur ou à réduire les transferts de données.

Si votre téléviseur intelligent cause des interférences, vous pouvez le connecter au routeur à l’aide d’un câble Ethernet, s’il possède un port Ethernet. Outre l’élimination des interférences, cela améliore également les performances globales de votre connexion WiFi, ce qui permet une navigation plus rapide, moins de perturbations et un fonctionnement optimal.

Gérer les interférences induites par le routeur

À présent, examinons la possibilité que votre routeur soit la source d’interférences. Il est essentiel d’enquêter sur ce point si vous soupçonnez qu’un second routeur cause des problèmes. De plus, votre routeur principal peut comporter des fonctionnalités qui peuvent atténuer les problèmes d’interférence.

Pour accéder aux paramètres de votre routeur, vous devez connaître le processus de configuration. Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas expérimenté, c’est une tâche relativement simple. Voici quelques solutions potentielles :

Changer de canal : Une solution rapide pour lutter contre les interférences consiste à basculer votre routeur sur un canal moins encombré. Il n’y a pas de canal standard, il est donc nécessaire d’analyser les canaux les moins congestionnés dans votre région. Accédez à cette option via la configuration de votre routeur, généralement sous la section « Wi-Fi » ou « WLAN ». Mettre à jour le firmware : Les fabricants de routeurs publient fréquemment des mises à jour pour améliorer les performances et la stabilité de la connexion. Tout comme les téléphones mobiles, le fait de maintenir le firmware de votre routeur à jour peut vous aider à résoudre les problèmes d’interférence. Changer de bande : Si vous remarquez que les interférences se produisent principalement dans une bande, envisagez de déplacer les appareils compatibles vers la bande moins encombrée. Vous pouvez généralement ajuster ce paramètre dans la même section où vous modifiez le canal.

Pour améliorer le signal WiFi, vous pouvez essayer les actions suivantes :

Éloignez les appareils qui causent des interférences du routeur. Cela inclut les appareils tels que les micro-ondes, les appareils Bluetooth et autres routeurs WiFi.

Cela inclut les appareils tels que les micro-ondes, les appareils Bluetooth et autres routeurs WiFi. Évitez d’utiliser de nombreux appareils Bluetooth lorsque vous êtes près du routeur. Les appareils Bluetooth peuvent interférer avec la bande de 2,4 GHz, qui est la bande que la plupart des routeurs WiFi utilisent.

Les appareils Bluetooth peuvent interférer avec la bande de 2,4 GHz, qui est la bande que la plupart des routeurs WiFi utilisent. Minimisez les transferts de données qui ont lieu pendant que vous utilisez le routeur. Cela inclut des activités telles que la diffusion de vidéos en continu ou le jeu en ligne.

Cela inclut des activités telles que la diffusion de vidéos en continu ou le jeu en ligne. Connectez les téléviseurs intelligents à l’aide d’un câble au lieu d’utiliser le WiFi. Cela libérera la bande WiFi pour que d’autres appareils puissent l’utiliser.

Cela libérera la bande WiFi pour que d’autres appareils puissent l’utiliser. Changez le canal utilisé par votre routeur pour transporter la connexion. Vous pouvez utiliser une application d’analyse WiFi pour voir quels canaux sont les moins encombrés.

Vous pouvez utiliser une application d’analyse WiFi pour voir quels canaux sont les moins encombrés. Mettez à jour le firmware de votre routeur. Les fabricants de routeurs publient souvent des mises à jour qui améliorent les performances et la stabilité de la connexion.

Les fabricants de routeurs publient souvent des mises à jour qui améliorent les performances et la stabilité de la connexion. Passez à la bande alternative (5 GHz ou 2,4 GHz) si les interférences se produisent dans une bande spécifique. La bande de 5 GHz est moins encombrée que la bande de 2,4 GHz, mais elle a une portée plus courte.

Voici quelques conseils supplémentaires pour améliorer le signal WiFi :

Placez le routeur dans un emplacement central dans votre maison. Cela contribuera à assurer une distribution uniforme du signal dans toute votre maison.

Cela contribuera à assurer une distribution uniforme du signal dans toute votre maison. Éloignez le routeur des objets métalliques et des miroirs. Ces objets peuvent réfléchir le signal WiFi et causer des interférences.

Ces objets peuvent réfléchir le signal WiFi et causer des interférences. Surélevez le routeur par rapport au sol. Cela contribuera à améliorer la puissance du signal.

Cela contribuera à améliorer la puissance du signal. Utilisez un répéteur WiFi ou un système Mesh pour étendre la portée du signal de votre routeur. Un répéteur WiFi est un appareil qui amplifie le signal de votre routeur. Un système Mesh est un réseau d’appareils qui fonctionnent ensemble pour créer un réseau WiFi transparent dans toute votre maison. Chaque appareil du système Mesh agit comme un routeur et un répéteur, relaierant le signal d’un appareil à l’autre. Cela vous permet d’étendre la portée de votre signal WiFi sans avoir à utiliser des câbles Ethernet ou des répéteurs WiFi.

Autres conseils

Voici quelques autres conseils pour améliorer le signal WiFi :

Évitez d’utiliser trop d’appareils en même temps. Si vous utilisez beaucoup d’appareils en même temps, cela peut surcharger votre routeur et affaiblir le signal.

Si vous utilisez beaucoup d’appareils en même temps, cela peut surcharger votre routeur et affaiblir le signal. Mettez à jour le firmware de votre routeur. Les fabricants de routeurs publient souvent des mises à jour du firmware qui améliorent les performances et la sécurité de votre routeur.

Les fabricants de routeurs publient souvent des mises à jour du firmware qui améliorent les performances et la sécurité de votre routeur. Vérifiez les interférences provenant d’autres appareils. Si vous avez toujours des problèmes avec votre signal WiFi, essayez de désactiver les autres appareils qui utilisent la même bande de fréquence que votre routeur. Vous pouvez utiliser une application d’analyse WiFi pour voir quels appareils utilisent quelles bandes de fréquence.

Résolution des problèmes liés au signal WiFi

Si vous rencontrez des problèmes avec votre signal WiFi, il y a quelques actions que vous pouvez entreprendre pour résoudre le problème :

Vérifiez la puissance de votre signal WiFi. Vous pouvez utiliser une application d’analyse WiFi pour vérifier la puissance de votre signal WiFi dans différentes zones de votre maison.

Vous pouvez utiliser une application d’analyse WiFi pour vérifier la puissance de votre signal WiFi dans différentes zones de votre maison. Essayez de déplacer votre routeur vers un autre emplacement. Si votre routeur est dans un coin de votre maison, il se peut qu’il ne bénéficie pas de la meilleure puissance de signal. Essayez de le déplacer vers un emplacement plus central.

Si votre routeur est dans un coin de votre maison, il se peut qu’il ne bénéficie pas de la meilleure puissance de signal. Essayez de le déplacer vers un emplacement plus central. Redémarrez votre routeur. Redémarrer votre routeur peut parfois résoudre de petits problèmes de signal.

Redémarrer votre routeur peut parfois résoudre de petits problèmes de signal. Améliorez votre routeur. Si vous avez un routeur plus ancien, il se peut qu’il ne puisse pas répondre aux exigences de tous vos appareils. Envisagez de passer à un routeur plus récent avec plus de fonctionnalités.

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre signal WiFi après avoir essayé toutes les astuces de résolution de problèmes ci-dessus, vous pouvez contacter votre fournisseur de services Internet pour obtenir de l’aide.

Voici quelques conseils supplémentaires pour améliorer le signal WiFi dans des situations particulières :

Si vous avez une grande maison, vous pouvez envisager d’utiliser un système Mesh. Un système Mesh peut étendre la portée de votre signal WiFi à toutes les zones de votre maison, même si vous avez des murs épais ou d’autres obstacles.

Un système Mesh peut étendre la portée de votre signal WiFi à toutes les zones de votre maison, même si vous avez des murs épais ou d’autres obstacles. Si vous avez de nombreux appareils qui utilisent la même bande de fréquence que votre routeur, vous pouvez essayer de passer à une bande de fréquence différente. Par exemple, si vous avez de nombreux appareils Bluetooth, vous pouvez essayer de passer à la bande de fréquence de 5 GHz.

Par exemple, si vous avez de nombreux appareils Bluetooth, vous pouvez essayer de passer à la bande de fréquence de 5 GHz. Si vous utilisez votre signal WiFi à l’extérieur, vous pouvez envisager d’utiliser une antenne directionnelle. Une antenne directionnelle peut concentrer votre signal WiFi dans une direction spécifique, ce qui peut améliorer la puissance du signal dans cette zone.

Conclusion

En conclusion, les interférences peuvent perturber votre connexion WiFi, rendant l’accès difficile par moments. Cependant, en identifiant les coupables potentiels et en suivant les solutions simples décrites dans cet article, vous pouvez restaurer la normalité de votre WiFi domestique et profiter d’une connectivité ininterrompue. Le WiFi est une partie indispensable de notre vie et avec ces connaissances, vous pouvez vous assurer qu’il fonctionne de manière optimale, vous permettant de profiter du monde numérique sans interruption.

