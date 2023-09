Honor X40 GT Édition Racing Lancé

Honor a discrètement abandonné la X40 GT Racing Edition. Si vous vous demandez pourquoi Honor ne le crie pas sur tous les toits, c’est principalement parce que l’appareil n’est pas un téléphone entièrement nouveau. Au contraire, il s’agit d’une mise à jour mineure du X40 GT régulier que Honor a lancé en octobre de l’année dernière.

Si vous vous en souvenez, le X40 GT régulier était disponible en deux déclinaisons. L’une était équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, tandis que l’autre proposait 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ils étaient respectivement proposés à environ 287 $ et 329 $. La nouvelle Honor X40 GT Racing Edition est également disponible en deux déclinaisons, mais toutes deux sont fournies avec 12 Go de RAM.

Le prix de départ de la nouvelle X40 GT Racing Edition est d’environ 246 $, avec 256 Go de stockage. Il existe également une version avec 512 Go de stockage, vendue environ 274 $. Vous pouvez vous procurer l’appareil en argent Racing, noir Racing et noir minuit.

Principaux points forts de l’Honor X40 GT Racing Edition

En termes de caractéristiques techniques, l’Honor X40 GT Racing Edition est très similaire au X40 GT régulier. Sous le capot, l’appareil est équipé d’un processeur Snapdragon 888. Honor a associé ce chipset à un stockage UFS 3.1 et à une RAM LPDDR5 pour garantir des performances fluides dans toutes les tâches.

À l’avant, le X40 GT Racing Edition est doté d’un écran LCD FHD+ de 6,81 pouces. Il prend en charge un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En ce qui concerne la configuration de la caméra, l’arrière dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec des capteurs macro de 2 MP et de profondeur de champ de 2 MP. Il y a un capteur de 16 MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

De plus, le X40 GT Racing Edition est doté d’une batterie de 4800 mAh avec prise en charge de la charge rapide 66W. Parmi les autres points forts, on trouve une conception élégante et légère avec une épaisseur de 8,45 mm et un poids de 199,5 g. Dans l’ensemble, il n’y a vraiment pas beaucoup de changements au niveau des composants internes par rapport à la version régulière lancée l’année dernière.

