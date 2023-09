Des laptops aux améliorations de l’IA : Moments forts de l’événement Microsoft Surface

Microsoft a tenu un événement médiatique à New York hier. Lors de cet événement, il a fait plusieurs annonces majeures. Cela comprend des mises à jour de ses produits et services existants. Parmi les nouveaux produits, nous avons le Microsoft Surface Laptop Go 3, le Laptop Studio 2, le Surface Hub 3 et le Surface Go 4.

En plus des nouveaux appareils Microsoft Surface, l’événement a également introduit des améliorations en matière d’intelligence artificielle sur Windows 11, Microsoft 365 et ses services publicitaires. Voici tout ce que vous devez savoir concernant ces annonces.

Microsoft Surface Laptop Studio 2

Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 lancé lors de l’événement ressemble beaucoup au modèle original lancé en 2021. Et tout comme son prédécesseur, vous pouvez utiliser le nouveau Laptop Studio 2 comme un ordinateur portable traditionnel avec un clavier. Ou, vous pouvez changer les choses et l’utiliser à plat pour l’utiliser comme une tablette.

Sous le capot, le Microsoft Surface Laptop 2 dispose d’une puce Intel Core de 13e génération. Il y a quelques options au niveau des graphismes. Vous pouvez obtenir l’ordinateur portable avec NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, RTX 4060 ou RTX 4050. Alternativement, vous pouvez obtenir l’ordinateur portable sans GPU dédié, qui viendra avec Intel Iris XE iGPU.

Le Microsoft Surface Laptop 2 viendra avec un adaptateur de chargement de 120 watts pour les modèles NVIDIA. De plus, l’ordinateur portable dispose d’un écran de 14,4 pouces, jusqu’à 64 Go de RAM, un port USB-A, un lecteur de carte MicroSD et jusqu’à 2 To de stockage. En ce qui concerne les prix, cela commence à partir de 1 999 $.

Microsoft Surface Laptop Go 3

Alors que le Laptop Studio 2 est l’ordinateur portable Microsoft Surface le plus rapide à ce jour, il existe également un modèle d’entrée de gamme disponible. Il s’appelle le Laptop Go 3, qui est fourni avec un écran tactile de 12,4 pouces et fonctionne avec le processeur Intel de 12e génération. Bien qu’il ne soit peut-être pas le plus rapide, c’est l’ordinateur portable Microsoft le plus léger et le plus portable.

Mais les performances du Surface Laptop Go 3 ne sont pas mauvaises. Pour être précis, l’ordinateur portable est 88% plus rapide que le modèle original, ce qui vous permettra de faire plus de choses avec l’appareil. De plus, vous pouvez équiper l’ordinateur portable de 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Et l’autonomie de la batterie du Laptop Go 3 est estimée à 13,5 heures. Les prix commencent à partir de 799 $.

Microsoft Surface Go 4

Microsoft a également annoncé le Surface Go 4 lors de l’événement. Il s’agit de la dernière version miniature de la tablette Surface Pro. Cependant, Microsoft l’a réservé aux organisations. La société a suggéré que le nouveau modèle pourrait être particulièrement utile pour les travailleurs de première ligne et les entreprises.

Sous le capot, le Microsoft Surface Go 4 est équipé d’un processeur Intel N200. Il dispose d’un écran tactile de 10,5 pouces et peut offrir 11 heures d’autonomie de batterie avec une seule charge. De plus, l’ordinateur portable miniature peut être connecté à un moniteur, offrant une expérience de bureau similaire. Il peut également être utilisé comme une tablette ou un véritable ordinateur portable lorsqu’il est associé à un clavier.

Microsoft Surface Hub 3

Microsoft a également mis à jour sa gamme Surface Hub lors de l’événement. Si vous ne savez pas en quoi consiste cette gamme, il s’agit d’un appareil tactile de grande taille conçu pour une utilisation en milieu professionnel. Le dernier Surface Hub 3 est disponible en deux déclinaisons. L’une a un écran de 85 pouces, tandis que l’autre a un écran de 50 pouces.

Le Surface Hub 3 facilite la participation aux appels vidéo en équipe des travailleurs de bureau. Et il y a quelques fonctionnalités avancées intégrées à l’appareil. Il peut automatiquement supprimer l’arrière-plan et améliorer les sessions d’appels vidéo. En termes de performances, les nouveaux modèles Hub 3 sont 60% meilleurs en termes de traitement et 160% meilleurs en termes d’applications graphiques.

Mise à jour Windows 11

Lors de l’événement Microsoft Surface, Microsoft a annoncé qu’il déploiera la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 le 26 septembre. Cette mise à jour apportera le nouvel Copilot au moteur de recherche Bing et à son navigateur web Edge. Après avoir mis à jour leur système, les utilisateurs pourront appeler Copilot en appuyant simultanément sur les touches Windows et C.

De plus, la nouvelle mise à jour de Windows 11 offrira une meilleure expérience sur la version basée sur le cloud de Windows. Lors de l’événement Microsoft Surface, Microsoft a déclaré que les utilisateurs pourront se connecter directement à leur cloud en tant qu’expérience principale sur leur PC. De plus, certaines des principales applications de Windows recevront une mise à jour.

Cela inclut l’outil de capture d’écran, qui facilitera l’extraction de texte directement à partir des captures d’écran. Et l’application Paint de longue date bénéficiera d’un lifting grâce à l’intelligence artificielle générative. Les utilisateurs pourront taper quelques mots de texte et choisir le style, et Paint générera automatiquement une image en fonction de la demande. Cela fonctionnera essentiellement comme Adobe Firefly.

De plus, l’application Bloc-notes intégrée disposera d’une fonction de sauvegarde automatique. Cette fonctionnalité vous permettra de recommencer à travailler immédiatement après avoir fermé l’application et l’avoir rouverte. Parmi les autres points forts de Windows 11 de l’événement Microsoft Surface, on peut citer de meilleures fonctionnalités de sauvegarde. Grâce à cela, il sera facile de remettre votre système en marche après avoir décidé de restaurer Windows.

Intégration Copilot

Microsoft a intégré l’intelligence artificielle générative dans son outil de publicité. Cependant, Microsoft n’a pas dit grand-chose concernant l’intégration lors de l’événement Surface. Tout ce que nous savons, c’est que Copilot répondra aux questions des spécialistes du marketing en matière de publicité grâce à une interface de discussion simple. Et avec le temps, il aidera à automatiser le processus de création d’annonces.

De plus, Microsoft Copilot fera une grande sortie pour les grandes entreprises. Les grandes organisations pourront commencer à payer pour Copilot dans Microsoft 365 à partir du 1er novembre. Et pour le moment, Microsoft a commencé à permettre à certaines petites entreprises de participer au programme de pré-accès.

