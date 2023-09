Le Samsung Galaxy S23 FE confirmé avec les versions Exynos 2200 et Snapdragon 8 Gen 1

Samsung est prévu de lancer le téléphone mobile Galaxy S23 FE avant la fin de cette année. Il y a des rumeurs selon lesquelles le téléphone mobile aura deux versions de processeurs Exynos et Snapdragon. Il a été confirmé que le Galaxy S23 FE sera effectivement disponible en deux versions. Une version sera équipée du processeur Exynos 2200 tandis que l’autre sera alimentée par le processeur Snapdragon 8 Gen 1. La dernière confirmation des puces sur cet appareil provient de Google Play Console.

Les processeurs Samsung Galaxy S23 FE confirmés par Google Play Console

Les versions Exynos et Snapdragon du Galaxy S23 FE sont apparues sur Google Play Console. Cela confirme l’existence des deux appareils ainsi que leurs processeurs. Sur la liste de Google Play Console, une version est livrée avec S5E9925 qui est l’Exynos 2200. Cependant, il y a une autre version qui est répertoriée avec SM8450 qui est le Snapdragon 8 Gen 1. Suivant le modèle habituel de Samsung, la version Snapdragon 8 Gen 1 du téléphone peut être disponible en Chine et aux États-Unis. Cependant, la version Exynos peut être disponible dans d’autres parties du monde (Afrique, Asie, Australie, Europe et Amérique latine).

La liste montre également le design du téléphone, l’une de ses couleurs et son papier peint par défaut. Les deux versions sont présentées avec 8 Go de RAM et il n’y a peut-être pas de version de 12 Go de RAM du téléphone.

Caractéristiques du Galaxy S23 FE

Selon ITHome, le Samsung Galaxy S23 FE sera fourni avec un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+. Il prendra également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, prend en charge HDR10+ et prend en charge les empreintes digitales sous l’écran. De plus, cet appareil prendra en charge l’étanchéité à l’eau et à la poussière IP68 et aura des haut-parleurs stéréo. En plus des puces mentionnées ci-dessus, il y aura un espace de stockage interne de 128 Go/256 Go.

Dans le département de l’appareil photo, cet appareil sera équipé d’un appareil photo principal de 50 MP soutenu par un appareil photo grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 8 M qui prend en charge un zoom optique 3x. À l’avant, il y aura un appareil photo selfie de 10 MP. Pour rester allumé, cet appareil sera équipé d’une batterie intégrée de 4500 mAh qui prend en charge la charge rapide de 25 W et la charge sans fil de 15 W. D’autres fonctionnalités de cet appareil incluent la 5G, le GPS, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, NFC et le port USB Type-C. La plupart des caractéristiques de ce téléphone portable discutées ci-dessus ont également été confirmées par la FCC.

