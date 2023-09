Prix des composants du Honor V Purse révélés : Découvrez combien coûte la réparation

Le 19 septembre, le fabricant chinois Honor a officiellement lancé le téléphone portable pliable le plus fin au monde, l’Honor V Purse. Avec une épaisseur de 8,6 mm une fois plié et de 4,3 mm une fois déplié, cet appareil est maintenant le téléphone pliable le plus fin au monde. Vous trouverez tous les détails de ce que cet appareil offre dans notre article de lancement consacré à l’appareil. La société a désormais publié officiellement les prix des réparations et des versions détachées de ce nouveau téléphone. C’est une bonne chose car les téléphones portables pliables ne sont pas aussi solides que les téléphones ordinaires. Ainsi, les utilisateurs devraient avoir une idée de ce qu’ils dépenseront si quelque chose tourne mal.

Composants et prix de réparation

Selon le site web de Honor, les prix des réparations sont les suivants :

– Écran : 4079 yuans (558 $)

– Batterie principale : 159 yuans (22 $)

– Batterie auxiliaire : 159 yuans (22 $)

– Carte mère 16 Go + 256 Go : 1999 yuans (274 $)

– Carte mère 16 Go + 512 Go : 2499 yuans (342 $)

– Coque arrière : 239 yuans (33 $)

– Caméra avant (principale) : 139 yuans (19 $)

– Caméra arrière B (grand angle) : 149 yuans (20 $)

– Caméra arrière A (principale) : 379 yuans (52 $)

Nous pouvons voir que l’écran est presque aussi cher que le téléphone lui-même. Le prix de départ de cet appareil est de 5999 yuans (823 $). Ainsi, les utilisateurs de cet appareil devraient protéger l’écran à tout prix.

Veuillez noter que les prix ci-dessus incluent les coûts de main-d’œuvre. Pour les prix de réparation qui ne peuvent pas être consultés, les utilisateurs peuvent contacter le centre de service agréé Honor. Pour les services de maintenance hors garantie, les utilisateurs doivent payer le prix des versions de rechange + les frais de main-d’œuvre. Les frais de main-d’œuvre sont de 50 yuans (7 $), 80 yuans (11 $), 100 yuans (14 $) et 150 yuans (21 $) selon le niveau de maintenance.

L’Honor V Purse est doté d’un écran OLED flexible de 7,71 pouces avec une résolution d’écran de 2348×2016 et une luminosité locale maximale de 1600 nits. Le corps du téléphone ne pèse que 214 g, avec une épaisseur de 4,3 mm une fois déplié et de 8,6 mm une fois plié. Il est disponible en trois couleurs : or camélia, bleu glacier et noir élégant. Sous le capot, cet appareil est équipé d’un processeur Snapdragon 778G. Il dispose également d’une caméra principale arrière de 50 mégapixels (ouverture f/1,9) + une caméra ultra grand-angle macro de 12 mégapixels (ouverture f/2,2). Pour rester allumé, il dispose d’une batterie intégrée de 4500 mAh (valeur typique) qui prend en charge une puissance de charge de 35 W.

