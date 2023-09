Comment programmer une télécommande Comcast pour la télévision [Avec des codes]

Avez-vous une télécommande non programmée Comcast que vous souhaitez utiliser pour contrôler votre téléviseur mais vous ne connaissez pas la procédure pour la programmer ? Ne vous inquiétez pas ; cet article vous apprendra comment configurer et programmer une télécommande Comcast pour votre téléviseur.

Comcast Xfinity est considéré comme l’un des fournisseurs de télévision par câble les plus populaires, bien qu’il puisse être difficile à utiliser parfois. De nombreuses personnes rencontrent des problèmes avec la télécommande, tels que l’appariement et la configuration.

Étant donné qu’il existe de nombreuses télécommandes Comcast et encore plus de modèles de téléviseurs, chacun ayant son propre ensemble de codes, ce guide se concentre exclusivement sur certains des modèles de télécommandes et de téléviseurs les plus récents et populaires. De plus, nous avons ajouté les étapes pour obtenir les codes pour d’autres téléviseurs et télécommandes Comcast.

Comment connecter une télécommande X1 à un téléviseur

Voici les étapes pour appairer votre télécommande X1 avec votre téléviseur :

Étape 1 : Sur la télécommande Comcast, appuyez et maintenez le bouton A.

Étape 2 : Dans le menu de votre téléviseur, choisissez Configuration de la télécommande.

Étape 3 : Suivez les instructions à l’écran jusqu’à ce que votre télécommande Comcast soit liée à votre téléviseur. Vous pouvez maintenant commencer à programmer la télécommande pour contrôler le téléviseur et le matériel audio.

Étape 4 : Les utilisateurs qui disposent de la télécommande X1 activée par la voix peuvent programmer la télécommande Comcast encore plus facilement. Il leur suffit de dire « Programmer la télécommande » en maintenant le bouton du microphone enfoncé.

Comment programmer une télécommande Comcast avec un bouton de configuration

Pour programmer une télécommande Comcast qui contient un bouton de configuration, comme les modèles XR2, XR5 et XR11, suivez les étapes décrites ci-dessous :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez votre téléviseur et vérifiez que l’entrée a été attribuée au décodeur.

Étape 2 : Appuyez et maintenez le bouton de configuration de la télécommande jusqu’à ce que la LED de la télécommande passe du rouge au vert.

Étape 3 : Sur votre télécommande, appuyez sur le bouton Xfinity.

Étape 4 : Entrez 9-9-1 et la lumière de la télécommande doit clignoter deux fois en vert.

Étape 5 : Tant que le téléviseur n’est pas éteint, appuyez sur le bouton CH+ de la télécommande.

Étape 6 : Une fois éteint, appuyez sur le bouton Configuration pour valider le code.

Étape 7 : Désormais, sur votre télécommande, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt du téléviseur jusqu’à ce qu’il s’allume.

Comment programmer une télécommande Comcast sans bouton de configuration

Pour programmer une télécommande Comcast qui ne contient pas de bouton de configuration, comme le modèle XR15, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Allumez votre téléviseur manuellement.

Étape 2 : Maintenez simultanément les boutons Muet et Xfinity de votre télécommande pendant quelques secondes jusqu’à ce que la LED de la télécommande passe du rouge au vert.

Étape 3 : Vous devez maintenant trouver la télécommande Comcast adaptée au fabricant de votre téléviseur. Sélectionnez la marque de votre téléviseur et cliquez sur Continuer.

Étape 4 : Vous serez maintenant invité à saisir le code à cinq chiffres de votre fabricant.

Si la télécommande clignote deux fois en vert, cela signifie que vous avez entré le bon code. Le code est invalide s’il affiche une lumière rouge et verte.

Liste complète des codes de télécommande Comcast pour les téléviseurs

Ci-dessous, nous avons inclus la liste de tous les codes de télécommande pour les marques de téléviseurs afin de programmer une télécommande Comcast pour votre téléviseur.

Samsung : 12051, 10030, 10702, 10482, 10766, 10408

Sony : 10810, 11317, 11100, 11904, 10011, 11685

Panasonic : 11480, 10162, 10051, 11310, 10051, 10032

Vizio : 11758, 12247, 10864, 12707, 11756, 10178

LG : 12731,11758, 11178, 11265, 10032, 11993

Admiral : 10093, 10463

Advent : 10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 11933

Aiko : 10092

Akai : 10812, 10702, 10030, 10672, 11903

Albatron : 10700, 10843

America Action : 10180

Anam : 10180

Anam National : 10055

AOC : 10030

Apex Digital : 10748, 10879, 10765, 10767, 10890

Audiovox : 10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10875

Aventura : 10171

Bell & Howell : 10154

BenQ : 11032

Bradford : 10180

Broksonic : 10236, 10463

Candle : 10030

Carnivale : 10030

Carver : 10054

Celebrity : 10000

Celera : 10765

Changhong : 10765

Citizen : 10060, 10030, 10092

Clarion : 10180

Commercial Solutions : 11447, 10047

Contec : 10180

Craig : 10180

Crosley : 10054

Crown : 10180

Curtis Mathes : 10047, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 10466, 11147, 11347

CXC : 10180

Daewoo : 10451, 10092, 11661, 10623, 10661, 10672

Dell : 11080, 11178

Denon : 10145

Denstar : 10628

Dumont : 10017

Durabrand : 10463, 10180, 10178, 10171, 11034

Electroband : 10000

Electrograph : 11755

Electrohome : 10463

Emerson : 10154, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 10623, 11963

Envision : 10030, 10813

ESA : 10812, 10171, 11963

Fisher : 10154, 10159

Fujitsu : 10683, 10809, 10853

Funai : 10180, 10171, 11271, 11963

Futuretech : 10180

Gateway : 11755, 11756

GE : 11447, 10047, 10051, 10451, 10178, 10055, 11347

Gibralter : 10017, 10030

Go Video : 10886

GoldStar : 10178, 10030

Grunpy : 10180

Haier : 11034, 10768

Hallmark : 10178

Harman/Kardon : 10054

Harvard : 10180

Havermy : 10093

Helios : 10865

Hello Kitty : 10451

Hewlett Packard : 11494, 11502

Hisense : 10748

Hitachi : 11145, 10145, 10151, 11960

Hyundai : 10849

iLo : 11990

Infinity : 10054

Initial : 11990

Insignia : 10171, 11204, 11963, 12002

Inteq : 10017

JBL : 10054

JCB : 10000

Jensen : 10761, 10815, 10817, 11933

JVC : 10053, 10731, 11253

KEC : 10180

Kenwood : 10030

KLH : 10765, 10767

Konka : 10628, 10707

Kost : 11262

KTV : 10180, 10030

Loewe : 10136

LXI : 10047, 10054, 10154, 10156, 10178

Magnavox : 11454, 10054, 10030, 10706, 10187, 10386, 10802, 11198, 11254, 11963, 11990

Marantz : 10054, 10030, 10704, 10855

Matsushita : 10250, 10650

Maxent : 11755

Megapower : 10700

Megatron : 10178, 10145

Memorex : 10154, 10463, 10150, 10178

MGA : 10150, 10178, 10030

Midland : 10047, 10017, 10051

Mintek : 11990

Mitsubish : 10093, 11250, 10150, 10178, 10836

Monivision : 10700, 10843

Motorola : 10093, 10055

MTC : 10060, 10030

Multitech : 10180

NAD : 10156, 10178, 10866

NEC : 10030, 11704

NetTV : 11755

Nikko : 10178, 10030, 10092

Norcent : 10748, 10824

NTC : 10092

Olevia : 11144, 11240, 11331

Onwa : 10180

Optimus : 10154, 10250, 10166, 10650

Optoma : 10887

Optonica : 10093, 10165

Orion : 10236, 10463, 11463

Penney : 10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 11347

Petters : 11523

Philco : 10054, 10030

Philips : 11454, 10054, 10690

Pilot : 10030

Pioneer : 10166, 10679, 10866

Polaroid : 10765, 10865, 11262, 11276, 11314, 11341, 11523, 11991

Portland : 10092

Prima : 10761, 10783, 10815, 10817, 11933

Princeton : 10700, 10717

Prism : 10051

Proscan : 11447, 10047, 11347

Proton : 10178, 10466

Pulsar : 10017

Quasar : 10250, 10051, 10055, 10165, 10650

RadioShack : 10047, 10154, 10180, 10178, 10030, 10165

RCA : 11447, 10047, 10090, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11547, 11958, 12002

Realistic : 10154, 10180, 10178, 10030, 10165

Runco : 10017, 10030

Sampo : 10030, 11755

Sansui : 10463

Sanyo : 10154, 10088, 10159

Scotch : 10178

Scott : 10236, 10180, 10178

Sears : 10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10159

Sharp : 10093, 10165, 10386, 11602

Sheng Chia : 10093

Signet : 11262

Simpson : 10187

Soundesign : 10180, 10178

Squareview : 10171

SSS : 10180

Starlite : 10180

Studio Experience : 10843

Superscan : 10093, 10864

Supreme : 10000

SVA : 10748, 10587, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872

Sylvania : 10054, 10030, 10171, 11271, 11314, 11963

Symphonic : 10180, 10171

Syntax : 11144, 11240, 11331

Tandy : 10093

Tatung : 10055, 11756

Technics : 10250, 10051

Techview : 10847

Techwood : 10051

Teknika : 10054, 10180, 10150, 10060, 10092

Telefunken : 10702

TMK : 10178

TNCi : 10017

Toshiba : 10154, 11256, 10156, 11265, 10060, 10650, 10845, 11156, 11356, 11656, 11704

TVS : 10463

Vector Research : 10030

Victor : 10053

Vidikron : 10054

Vidtech : 10178

Viewsonic : 10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11755

Wards : 10054, 10178, 10030, 10165, 10866, 11156

Waycon : 10156

Westinghouse : 10885, 10889, 10890, 11282, 11577

White Westinghouse : 10463, 10623

Yamaha : 10030

Zenith : 10017, 10463, 11265, 10178, 10092

Les télécommandes Comcast sont assez complexes et le fait qu’il en existe autant de types n’aide pas les choses. Le site de support de l’entreprise peut vous aider à déterminer quel type de télécommande vous possédez. Vous pouvez consulter les images de toutes les télécommandes existantes et les comparer à celles que vous avez.

La programmation d’une télécommande Comcast pour votre téléviseur peut sembler difficile au premier abord, mais avec l’aide appropriée, cela devient un processus simple. Vous pourrez utiliser votre télécommande Comcast pour contrôler votre téléviseur en un rien de temps. J’espère que cet article vous aidera à programmer une télécommande Comcast pour votre téléviseur. Veuillez partager toute autre question dans la section des commentaires. De plus, veuillez partager ces informations avec vos amis et votre famille.

