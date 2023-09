Comment supprimer les sites web recommandés du menu Démarrer dans Windows 11

Lors de la conception du système d’exploitation, Microsoft a voulu s’assurer que le menu Démarrer de Windows 11 était une section informative du système d’exploitation. Ainsi, pour y parvenir, Windows 11 vous propose des suggestions et des recommandations non seulement d’applications que vous pourriez essayer depuis le Store, mais également d’applications nouvellement installées, et il a décidé de commencer à afficher l’historique de navigation directement sur votre menu Démarrer.

Alors que Microsoft pense que c’est un excellent moyen pour les personnes de continuer leur navigation en y accédant depuis le menu Démarrer, beaucoup d’utilisateurs, y compris moi-même, détestent simplement cette nouvelle fonctionnalité. Qui veut ça ? Personne ne veut connaître ou voir son historique de navigation ou ses sites Web les plus visités sur le menu Démarrer. Cela devient encore plus problématique si vous utilisez le navigateur web Microsoft Edge, car tout l’historique et les sites Web les plus visités sur Edge finiront par être affichés ici.

Voyons comment vous pouvez les désactiver facilement.

Comment désactiver les recommandations de sites web au démarrage de Windows 11

La bonne partie de l’historique de ce site web et des recommandations affichées sur le menu Démarrer est qu’il peut être facilement désactivé. C’est bien que Microsoft permette aux utilisateurs de désactiver de telles recommandations. Certains aimeraient de telles recommandations, mais ils sont assez rares. La majorité des utilisateurs de Windows 11 se soucient peu de ces informations et aimeraient les désactiver immédiatement.

Pour désactiver ces détails, vous n’avez plus besoin d’utiliser une application tierce ou de vous plonger dans l’Éditeur du Registre pour les désactiver. Tout cela peut être fait avec l’application Paramètres de bonne qualité et améliorée de Windows 11.

Ouvrez le menu Démarrer sur votre PC Windows 11 en cliquant sur l’icône Windows dans la barre des tâches. Désormais, cliquez sur l’icône de l’application Paramètres depuis le menu Démarrer. Avec l’application Paramètres ouverte, cliquez sur l’onglet personnalisation sur le côté gauche de l’application. Cliquez sur l’option Démarrer affichée sur le côté droit. Assurez-vous de choisir le style de disposition du menu Démarrer comme Plus d’épingles. Désormais, faites défiler un peu vers le bas et assurez-vous de désactiver les bascules à côté de là où il est dit Afficher les recommandations pour les applications et fichiers récents ainsi que pour les raccourcis, les conseils, et plus encore. Le plus important, assurez-vous de désactiver la bascule à côté de là où il est dit Afficher les sites web de votre historique de navigation.

Une fois que vous avez désactivé toutes les options, votre menu Démarrer aura maintenant un aspect propre. Il ne contiendra que les applications que vous avez épinglées au menu Démarrer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours épingler ces applications et les remplacer par des applications que vous utilisez régulièrement. C’est ainsi que vous pouvez supprimer le contenu recommandé qui est habituellement affiché sur le menu Démarrer de votre PC Windows 11.

