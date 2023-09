Découvrez le luxe avec la Huawei Watch Ultimate Gold Edition

Lancée plus tôt cette année, la Huawei Watch Ultimate est l’une des montres connectées les plus haut de gamme proposées par la marque chinoise. Vous ne pensez pas que la montre soit assez premium pour vous ? Bonne nouvelle pour vous.

Huawei vient d’annoncer qu’il lancera le Watch Ultimate Gold Edition le mois prochain. Alors que le lancement initial est prévu pour le marché européen, il devrait arriver dans d’autres régions peu après le lancement.

À propos de la Huawei Watch Ultimate Gold Edition

Elle sera dotée de 18 carats d’or, offrant ainsi une construction et un aspect luxueux recherchés par la plupart des personnes. La montre comportera une couronne en or ornée de motifs trapézoïdaux en 3D.

D’après Huawei, ces motifs sont sculptés grâce à un processus de gravure au diamant. De plus, la Huawei Watch Ultimate Gold Edition disposera d’un bracelet en titane PVD gravé à l’or. Il est doté d’une boucle papillon. La montre utilise également un cadre en céramique nano-tech, qui est en céramique nano-microcristalline grâce à 24 techniques de traitement.

Mais ce ne sont pas seulement les apparences qui distinguent la Huawei Watch Ultimate Gold Edition. La nouvelle version est également six à sept fois plus résistante que l’acier inoxydable. Par conséquent, vous bénéficiez d’une meilleure protection contre les rayures et la corrosion. Tout cela fait également augmenter le prix de la montre. Elle sera mise en vente en octobre au prix de 2999 € ou 3198 $.

Caractéristiques techniques de la Huawei Watch Ultimate Gold Edition

Outre sa nouvelle qualité de construction premium en or, la Huawei Watch Ultimate Gold Edition aura les mêmes caractéristiques techniques que la version régulière. Si vous n’êtes pas au courant de toutes les fonctionnalités qu’offre la montre, voici un aperçu rapide des points forts :

Écran lumineux de 1,5 pouces

La Huawei Watch Ultimate est dotée d’un écran AMOLED LTPO de 1,5 pouces. Cet écran large vous permet d’apprendre beaucoup en un coup d’œil rapide. Et même s’il est grand, il s’adapte parfaitement sous le cadran en verre saphir. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un panneau AMOLED, l’écran offre des visuels de meilleure qualité, un texte net et des couleurs vives.

Cadran de montre personnalisable

Vous pouvez afficher votre propre style grâce aux fonctionnalités de personnalisation de la Huawei Watch Ultimate. Elle vous permet de choisir un cadran de montre personnalisé directement à partir d’une image de votre galerie. Vous pouvez également choisir parmi une multitude de cadrans de montre prédéfinis proposés par Huawei.

Prêt pour toutes vos aventures

La Huawei Watch Ultimate peut facilement résister à des environnements difficiles et à des conditions météorologiques extrêmes. Elle est conçue pour une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres lors des plongées. De plus, elle est certifiée ISO 22810 pour une résistance à l’eau de 10 ATM et possède la certification EN 13319. Cette dernière est reconnue à l’échelle internationale pour les accessoires de plongée.

Fonctionnalités santé et fitness de la Huawei Watch Ultimate

La Huawei Watch Ultimate propose de nombreuses fonctionnalités santé et fitness. Elle est dotée d’un mode Expédition, qui intègre un système GNSS à double bande. Ce système garantit une position des plus précises, vous permettant de voyager en toute confiance dans l’inconnu.

Le mode Expédition vous offre également un aperçu rapide de la distance parcourue, de la fréquence cardiaque, de la vitesse moyenne et d’autres mesures de fitness. Cette fonctionnalité vous aidera à repousser vos limites lors de vos activités en extérieur.

En ce qui concerne le suivi de la santé, la Huawei Watch Ultimate peut mesurer la fréquence cardiaque dynamique et d’autres indicateurs de santé. Elle utilise des capteurs précis pour vous offrir les données de santé les plus précises. Elle peut également suivre vos niveaux de SpO2 en temps réel et vous alerter en cas d’anomalie.

En plus de cela, la montre propose plus de 100 modes d’entraînement, dont 20 modes professionnels. Avec eux, vous pouvez améliorer votre condition physique.

Autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie de la Huawei Watch Ultimate est impressionnante. Elle peut durer jusqu’à 2 semaines après une charge complète. Et elle dispose d’une charge sans fil ultra-rapide qui peut rapidement amener la batterie de 0% à 100%.

