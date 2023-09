Google publie la version bêta d’Android 14 QPR1 pour les téléphones Pixel, avant la version stable

Tandis que nous attendons la version stable d’Android 14, Google surprend tout le monde avec la première version bêta de QPR. Cela marque un départ par rapport au schéma habituel où Google sort les versions bêta de QPR après la version stable d’Android. Il est possible que la version stable d’Android 14 ne soit pas encore prête pour le déploiement.

Google déploie la version bêta d’Android 14 QPR1 avec un lot de nouvelles fonctionnalités et de changements, lisez la suite pour en savoir plus sur la première version bêta.

Google installe la nouvelle mise à jour sur les appareils Pixel éligibles avec le numéro de build U1B1.230908.003. La première bêta pèse environ 450 Mo sur les téléphones de la série Pixel 7. Elle est livrée avec le correctif de sécurité mensuel de septembre 2023. Google a officiellement partagé tous les détails dans la communauté du programme bêta d’Android sur Reddit ici ainsi que sur le site des développeurs Android ici.

Pour être éligible, la version bêta de la publication trimestrielle d’Android 14 est disponible pour Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet.

En ce qui concerne les changements, Mishaal Rahman d’Android Central a partagé une longue liste de changements disponibles dans la première bêta d’Android 14 QPR.

La liste des fonctionnalités comprend une nouvelle horloge au style métro pour l’écran de verrouillage, le lanceur Pixel bénéficie d’un nouveau mode d’édition de l’écran d’accueil, des optimisations en mode paysage pour l’écran de verrouillage, la prise en charge en plein écran d’Instagram sur les appareils pliables et les tablettes, et plus encore.

Vous pouvez suivre ce fil de discussion de Mishaal Rahman pour explorer la liste complète des changements.

La première version bêta de QPR1 d’Android 14 apporte un LOT de nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur les téléphones Pixel avec la mise à jour de fonctionnalités de décembre 2023. Voici ce qui est nouveau dans Android 14 QPR1 Beta 1 pic.twitter.com/KpiVhp1rXD — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 20 septembre 2023

Google a officiellement partagé une liste de correctifs de la première bêta, voici la liste complète.

Résolution d’un problème où l’interface utilisateur du système plantait parfois après la publication ou l’interaction avec les notifications.

Résolution d’un problème qui faisait planter les appareils dans certains cas.

Résolution d’un problème qui faisait geler la vue d’enregistrement pendant l’enregistrement vidéo.

Résolution d’un problème où un appareil ne pouvait parfois pas interagir après le redémarrage.

Résolution d’un problème où les alarmes de l’appareil étaient parfois réinitialisées après l’installation d’une mise à jour système.

Si vous possédez un smartphone Pixel compatible, vous pouvez rejoindre le programme bêta Android et mettre à jour votre téléphone vers la première bêta d’Android 14 QPR1. Une fois la mise à jour effectuée vers la nouvelle bêta, vous pouvez utiliser l’application Android Beta Feedback pour soumettre des problèmes ou des problèmes disponibles sur la bêta.

Vous pouvez également mettre à jour manuellement votre téléphone vers la bêta en visitant cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de charger latéralement le nouveau logiciel.



