De Pixels aux Chef-d’œuvres : Comment l’IA Transforme le Graphisme

En 2023, l’IA générative pour la conception graphique s’est améliorée. Mais elle a encore quelques problèmes. Voici un aperçu rapide de la situation actuelle.

Conception graphique générée par l’IA

Les conceptions visuelles générées par l’IA ont parcouru un long chemin depuis leur début. Notamment, des IA comme DALL-E, Midjourney et Firefly d’Adobe créent de belles visualisations.

Ces systèmes d’IA ont été utilisés pour créer des artworks, des affiches, des bannières et d’autres éléments visuels, témoignant de leur potentiel dans divers secteurs.

Des recherches suggèrent que les conceptions générées par l’IA peuvent rivaliser avec celles créées par des designers humains. Mais il faut prendre en compte une chose : il faut donner des instructions claires et des paramètres spécifiques. Vinci, un système de conception IA connu, a concurrencé des designers humains dans certaines tâches.

L’IA crée de l’art. Comment ça fonctionne ?

L’IA dans la conception graphique utilise des réseaux neuronaux pour les visuels. Ces réseaux sont entraînés à l’aide de vastes ensembles de données de photos et de designs. L’entraînement signifie que l’IA copie les conceptions de données, puis s’améliore pour correspondre aux conceptions réelles. Des règles peuvent l’aider à se guider.

Les designers humains jouent un rôle essentiel dans le développement d’instructions efficaces et l’enseignement à l’IA afin de produire les résultats souhaités. La formulation des instructions et la qualité de l’assistance humaine ont un impact significatif sur la qualité des conceptions générées par l’IA.

Limitations actuelles des modèles d’IA

Les modèles d’IA en conception ont des limites. Certaines des difficultés auxquelles ils sont confrontés incluent :

Spécialisation : l'IA comme Vinci se spécialise, limitant la conception générale. La diversité nécessite une formation diversifiée.

Conception de polices de caractères : l'IA peut manquer de compétences en matière de police de caractères, limitant son adaptabilité.

Erreurs de l'IA : Parfois, l'IA crée des conceptions défectueuses. Les humains doivent superviser.

Le rôle des designers humains

Les designers graphiques ne disparaissent pas à cause de l’IA. Ils s’adaptent en utilisant l’IA comme un outil dans leur travail. Les designers savent que l’IA fait gagner du temps, notamment pour des tâches telles que la planification et l’écriture. Pour être compétitifs, ils s’améliorent en créant de bonnes instructions pour l’IA et en la guidant correctement.

Mais la question des droits d’auteur et des problèmes juridiques liés à l’art créé par l’IA est en train de changer. Cela pose des défis pour les créateurs et les entreprises. Des règles claires sont nécessaires pour la propriété et les droits dans ce nouveau domaine. Les designers doivent rester vigilants et apprendre à protéger leur travail et leurs idées à mesure que les règles évoluent.

L’avenir de l’IA dans la conception graphique

Nous pensons que l’IA dans la conception graphique jouera un rôle plus important à l’avenir. Adobe et d’autres entreprises de logiciels intègrent des capacités d’IA dans leurs produits, les rendant plus accessibles aux designers. Mais nous sommes également sûrs que même si l’IA peut aider dans certaines tâches de conception, elle ne peut pas remplacer la créativité, l’instinct ou le jugement humains. Les designers qui utilisent l’IA comme un outil créatif et exploitent son potentiel resteront des contributeurs clés de l’industrie.

Types d’outils d’IA pour la conception graphique

Outils de conception générative : Des outils comme DALLE 2 et Midjourney créent des graphiques en fonction des entrées des utilisateurs, produisant souvent rapidement des œuvres d’art.

Outils de conception avec IA : Ces outils aident les designers à travailler mieux en facilitant la sélection des couleurs, la conversion du CSS et la création de kits de marque.

Impact sur l’industrie de la conception

Les designers graphiques s’adaptent en incorporant des outils d’IA dans leurs flux de travail pour alléger la charge des tâches répétitives. La demande de graphiques originaux dépasse celle de la photographie standard. L’IA joue un rôle clé en aidant les designers, en supprimant les arrière-plans, en modifiant les expressions faciales et en améliorant les photos de base. L’IA simplifie également la phase de recherche et d’exploration en générant plusieurs modèles de conception pour l’expérimentation. Cette intégration de l’IA dans le processus de conception graphique améliore l’efficacité et la créativité tout en répondant à la demande croissante de contenu visuel unique.

Avantages de l’IA dans la conception graphique

Gain de temps : L’IA peut effectuer des tâches telles que la suppression d’arrière-plans et l’édition d’images de base en quelques minutes, alors qu’elles prenaient auparavant des heures.

Précision : L’IA utilise des données pour proposer des suggestions de couleurs précises, permettant aux designers de gagner du temps dans la sélection des couleurs.

Rentabilité : Les programmes d’IA offrent souvent des tarifs compétitifs, ce qui peut entraîner des économies par rapport à l’embauche de designers experts.

Considérations

Penser aux questions légales : Les lois sur le droit d’auteur ne couvrent peut-être pas les créations faites par l’IA, alors qui en est propriétaire et qui peut les utiliser ? Assurez-vous que les humains interviennent pour les tâches de conception délicates. Pensez également à la possession : L’art créé par l’IA ne signifie pas nécessairement que vous en êtes propriétaire, alors faites attention lorsque vous l’utilisez. Et gardez à l’esprit les droits du programme : Certains outils d’IA affirment pouvoir réutiliser vos créations, donc réfléchissez à la manière dont ils sont utilisés.

Exemples de conception graphique avec l’IA

L’IA aide les graphistes à simplifier le processus créatif. Elle utilise les éléments de marque existants tels que les images, le texte et les visuels pour créer de nouveaux visuels, gagnant ainsi du temps et maintenant la cohérence de la marque.

La sélection des couleurs, qui est importante en matière de conception, est facilitée grâce à des outils d’IA comme Khroma. Ils créent de belles combinaisons de couleurs en fonction des préférences des utilisateurs, facilitant ainsi les décisions de conception.

L’IA s’occupe également des modifications d’images de base telles que la suppression d’arrière-plans, l’ajustement des visages et l’amélioration de la peau. Cela rend le travail plus rapide et plus efficace.

Comme on peut le voir sur la couverture du magazine Cosmopolitan, l’IA collabore avec les designers pour créer des visuels basés sur ce que les personnes veulent.

L’IA est également utile pour maintenir une cohérence visuelle entre les plateformes, que ce soit pour l’identité de marque ou les thèmes d’événements. Cela facilite l’exploration et la mise en œuvre des idées, faisant de l’IA un outil utile dans la conception graphique.

Conclusion

Les designers s’appuient sur l’IA pour générer diverses conceptions à partir d’une source. Les changements rapides avec l’IA deviennent courants. L’IA soutient la conception en aidant dans les tâches routinières, en suggérant des couleurs et en inspirant des designs.

L’IA devient de plus en plus essentielle pour les créateurs graphiques. Elle ajoute de nombreuses fonctionnalités, aidant à améliorer la créativité. Cette conclusion résume les points principaux des outils d’IA dans votre document. Elle montre leur importance pour améliorer les compétences en matière de conception.

