Améliorez vos performances de jeu : Astuces et conseils d’optimisation pour Windows 11

Si vous aimez jouer à des jeux sur votre PC, que vous soyez un joueur occasionnel ou sérieux, il existe certains paramètres que vous pouvez ajuster dans Windows 11 pour optimiser votre ordinateur pour le jeu.

Windows 11 est un système d’exploitation fantastique pour le travail avec des fonctionnalités telles que Snap Layouts, la prise en charge des applications Android et Windows Subsystem for Linux (WSL). Cependant, si vous prévoyez d’utiliser votre PC pour les jeux, il existe des ajustements que vous pouvez effectuer pour améliorer votre expérience de jeu. Il s’agit notamment d’activer le mode jeu de Windows 11 pour améliorer les performances de jeu, d’ajuster les paramètres de sécurité pour libérer les ressources CPU et RAM, et diverses autres optimisations.

Activer le mode jeu

Pour optimiser Windows 11 pour les jeux, il est conseillé d’activer le mode jeu dédié. Le mode jeu est conçu pour améliorer l’expérience de jeu en priorisant les processus de jeu et en minimisant les tâches en arrière-plan qui pourraient consommer des ressources système. En activant le mode jeu, vous pouvez aider à obtenir une jouabilité plus fluide et des taux d’images plus stables. Voici comment activer le mode jeu dans Windows 11:

1. Ouvrez l’application Paramètres de Windows. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Démarrer, puis en sélectionnant l’icône Paramètres en forme d’engrenage, ou vous pouvez appuyer sur les touches Win + I ensemble.

2. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur « Jeu ».

3. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez « Mode jeu ».

4. À droite, activez l’interrupteur sous « Utiliser le mode jeu ».

Une fois le mode jeu activé, il priorisera votre expérience de jeu et offrira de meilleures performances système pendant le jeu. Vous pouvez alors lancer vos jeux et profiter de performances de jeu améliorées.

Gardez à l’esprit que le mode jeu peut ne pas avoir un impact significatif sur les performances de tous les jeux, mais c’est une fonctionnalité précieuse à avoir activée, en particulier pour les titres gourmands en ressources.

Apportez des modifications aux paramètres de sécurité dans Windows 11

Dans Windows 11, certaines mesures de sécurité sont en place pour protéger votre système contre les menaces telles que les logiciels malveillants. Bien que ces fonctionnalités de sécurité soient essentielles pour la sécurité globale du système, elles peuvent consommer de la puissance CPU et des ressources système, affectant potentiellement les performances de jeu. Si vous souhaitez prioritiser les performances de jeu temporairement, vous pouvez ajuster les paramètres d’intégrité de la mémoire et de la plate-forme de machine virtuelle. Voici comment procéder:

Appuyez sur la touche Windows et la lettre « I » ensemble pour ouvrir les paramètres de Windows. (Win + I). Recherchez Isolation de base et désactivez l’interrupteur pour le désactiver. Redémarrez votre PC. Cliquez sur le bouton de démarrage de Windows et recherchez Fonctionnalités Windows. Recherchez Plate-forme de machine virtuelle et décochez-la. Cliquez sur Ok et attendez que le système applique vos modifications et redémarre votre PC.



Veuillez noter que l’ajustement de ces paramètres peut affecter temporairement la sécurité du système. Il est recommandé de revenir aux paramètres par défaut une fois que vous avez fini de jouer pour garantir que votre système reste protégé.

Gardez à l’esprit que les fonctionnalités de sécurité de Windows 11 sont conçues pour protéger votre système, utilisez donc cette méthode d’optimisation uniquement pendant le jeu et revenez aux paramètres par défaut pour une utilisation normale.

Apportez des modifications aux paramètres d’affichage et de graphiques (optimisation Windows 11)

Pour optimiser Windows 11 pour les jeux, vous pouvez ajuster divers paramètres graphiques, notamment les paramètres d’affichage et les paramètres GPU. Voici comment procéder:

1. Paramètres d’affichage

– Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez « Paramètres d’affichage ».

– Sous la section « Échelle et disposition », assurez-vous que la résolution d’affichage est réglée sur la résolution recommandée ou native pour votre moniteur. Des résolutions plus élevées offrent une meilleure qualité d’image, mais peuvent nécessiter plus de puissance GPU.

– Faites défiler jusqu’à « Paramètres d’affichage avancés » et sélectionnez le taux de rafraîchissement le plus élevé disponible pour votre moniteur. Un taux de rafraîchissement plus élevé se traduit par une jouabilité plus fluide, notamment pour les jeux rapides.

– Cliquez sur « Paramètres graphiques » pour accéder à d’autres options d’affichage.

– Dans les paramètres graphiques, assurez-vous que l’option « Planification GPU accélérée par le hardware » est activée. Ce paramètre peut améliorer les performances et la réactivité du GPU.

2. Paramètres de GPU

– Ouvrez le Panneau de configuration NVIDIA ou le logiciel AMD Radeon, selon votre carte graphique.

Pour les cartes graphiques NVIDIA:

– Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez « Panneau de configuration NVIDIA ».

– Sous « Paramètres 3D », cliquez sur « Gérer les paramètres 3D ».

– Dans l’onglet « Paramètres globaux », sélectionnez « Processeur graphique NVIDIA hautes performances » comme processeur graphique préféré. Cela garantit que les jeux utilisent le GPU dédié.

Pour les cartes graphiques AMD:

– Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez « Logiciel AMD Radeon ».

– Dans le logiciel Radeon, accédez à « Jeu » et sélectionnez « Graphiques mondiaux ».

– Réglez le « Profil graphique » sur « Jeu » ou « Standard ».

Mettez à jour les drivers de votre carte graphique. NVIDIA et AMD publient régulièrement des mises à jour de drivers qui peuvent améliorer la compatibilité et les performances avec les nouveaux jeux.

L’optimisation des paramètres d’affichage et de GPU peut considérablement améliorer votre expérience de jeu sous Windows 11. Ajustez ces paramètres en fonction de vos préférences et des capacités de votre hardware pour obtenir le meilleur équilibre entre les performances et la qualité visuelle.

Désactiver la précision accrue du pointeur

Le dernier conseil que nous voulons aborder est celui qui peut améliorer la précision de votre souris. Nous vous suggérons de désactiver la Précision accrue du pointeur. Lorsque vous désactivez cette fonctionnalité, vous obtenez plus de performances dans les jeux qui ont généralement des paramètres qui améliorent déjà le mouvement de votre souris. Voici ce que vous devrez faire.

Ouvrez la barre de recherche de Windows 11 et tapez Paramètres de la souris. Sélectionnez le premier résultat en haut et faites défiler jusqu’à Paramètres connexes. Cliquez sur Paramètres supplémentaires de la souris Choisissez Paramètres de la souris dans le menu de propriétés de la souris et décochez Précision accrue du pointeur. Cliquez sur Appliquer, puis sur Ok pour quitter.

Voici les principales façons d’améliorer Windows 11 pour les jeux:

1. Mode jeu: Activez le mode jeu dans Windows 11. Il arrête les tâches en arrière-plan pendant le jeu pour améliorer les performances. Le mode de jeu est généralement activé par défaut, mais vous pouvez vérifier dans les paramètres.

2. Mémoire et machine virtuelle : Vous pouvez temporairement ajuster les paramètres d’intégrité de la mémoire et de la machine virtuelle pour libérer des ressources pour les jeux. Mais rappelez-vous, c’est uniquement lorsque vous jouez à des jeux.

3. Paramètres graphiques : Assurez-vous que vos paramètres d’affichage sont optimisés pour la meilleure résolution et fréquence de rafraîchissement. Modifiez les paramètres GPU pour vous assurer que les jeux utilisent correctement la carte graphique.

4. Graphismes de jeu : Personnalisez les paramètres graphiques en jeu pour de meilleures performances.

Conseils supplémentaires:

– Désactiver les notifications: Cliquez sur la date et l’heure, puis sur la cloche de notification pour désactiver temporairement les notifications pendant le jeu.

– Mise à jour des drivers: Vérifiez les mises à jour dans Windows Update pour obtenir les derniers drivers pour votre CPU et GPU. Cela peut aider les jeux à fonctionner mieux.

– Augmenter les FPS: Suivez notre guide sur l’augmentation des FPS dans les jeux pour affiner les paramètres de jeu.

– Personnaliser les notifications: Ajustez les paramètres de notification dans Windows 11 pour éviter les notifications contextuelles pendant le jeu.

– Désactiver les tâches au démarrage: Arrêtez les applications inutiles au démarrage pour libérer les ressources système pour les jeux. Vous pouvez les gérer dans le Gestionnaire des tâches.

En suivant ces conseils et en ajustant les paramètres de Windows 11, vous pouvez bénéficier d’une expérience de jeu plus fluide avec moins de distractions.

Actualité mobile et vidéo du moment