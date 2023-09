Préparez-vous pour le lancement du Huawei MatePad Pro 13.2 le 25 septembre

Huawei se prépare à lancer une nouvelle tablette. Appelée Huawei MatePad Pro 13.2, ce sera la plus grande tablette jamais produite par l’entreprise. La marque chinoise dévoilera cette tablette lors de l’événement du 25 septembre en Chine.

Les informations sur l’appareil sont assez limitées, mais Huawei a confirmé certaines caractéristiques clés du MatePad Pro 13.2. En résumé, ce sera une véritable bête de course pour les utilisateurs qui veulent en faire le maximum avec leur tablette.

Principales caractéristiques du Huawei MatePad Pro 13.2

Comme vous pouvez le constater sur l’affiche officielle que j’ai jointe ci-dessous, le MatePad Pro 13.2 sera un appareil fin et léger. Ce format en fera un choix idéal pour ceux qui veulent rester productifs en étant en déplacement. L’affiche officielle dévoile également le design de l’écran de la tablette.

En effet, le Huawei MatePad Pro 13.2 aura des bordures très fines avec un ratio écran-corps élevé. Et comme son nom l’indique, la tablette aura un écran de 13,2 pouces. Cette combinaison offrira une expérience visuelle immersive optimisée.

Si Huawei n’a rien dit sur les composants internes, il est fort probable que le SoC soit le Kirin 9000S. Huawei a récemment fait une percée avec cette puce, et tous les appareils récemment sortis sont équipés de ce SoC. Et comme l’événement du 25 septembre présentera officiellement les nouveaux appareils, on peut supposer en toute sécurité que la tablette aura le même chipset.

Par ailleurs, l’affiche officielle présente le logo NearLink StarLight. Cela confirme que le MatePad Pro 13.2 sera doté de la technologie de connexion StarLight. Pour ceux qui se posent la question, il s’agit d’une technologie sans fil à courte portée récemment introduite. Elle combine les avantages du WiFi et du Bluetooth.

Nous proposerons une couverture détaillée sur le Huawei MatePad Pro 13.2 et tous les autres appareils lancés par Huawei le 25 septembre. Restez donc à l’écoute si vous souhaitez tout savoir sur l’appareil.

Actualité mobile et vidéo du moment