Le Nouveau Huawei MatePad 11.5: Écran PaperMatte, Puce Snapdragon 7 Gen 1 et HarmonyOS 3.1

La société chinoise de technologie Huawei a tenté de maintenir son activité malgré les nombreux revers des dernières années. Malgré les sanctions strictes imposées par les États-Unis et ses alliés, Huawei continue de renforcer sa position. La société a récemment lancé le controversé smartphone Mate 60 et le Mate X5 pliable. En plus de ces deux produits, Huawei a également introduit une tablette spéciale appelée Huawei MatePad 11 Papermatte Edition. Cette nouvelle tablette présente quelques fonctionnalités spéciales dont il vaut la peine de discuter.

Fonctionnalités de la Huawei MatePad 11 Papermatte Edition

Le 14 septembre, Huawei a organisé une présentation mondiale de produits. Lors de l’événement, ils ont dévoilé plusieurs nouveaux produits intrigants, dont une version mise à jour de la tablette MatePad 11.5.

Le dispositif est doté d’un écran PaperMatte unique avec un revêtement spécial. Ce revêtement procure une sensation de papier, réduit les reflets, soulage la fatigue oculaire et offre une expérience d’écriture plus naturelle lors de l’utilisation du stylet M-Pencil de deuxième génération.

Les autres caractéristiques restent inchangées par rapport à la version régulière du MatePad 11.5. L’appareil dispose d’un écran de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une résolution de 2200×1440 pixels et d’un rapport d’aspect de 3:2. L’appareil est alimenté par la puce Snapdragon 7 Gen 1 et possède un corps fin de 6,85 mm avec deux caméras. La tablette offre un mode PC et est livrée avec des applications WPS Office préinstallées. Le MatePad 11.5 dispose également d’une grande batterie de 7 700 mAh prenant en charge une charge de 22,5W. Il fonctionne avec le système d’exploitation HarmonyOS 3.1.

Prix et disponibilité de la Huawei MatePad 11 PaperMatte Edition

La Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition est prévue pour arriver sur le marché européen le 19 septembre, marquant le début de sa disponibilité pour les consommateurs impatients. Cette nouvelle tablette excitante est proposée au prix de 500 € ou 400 £, offrant un mélange prometteur de prix abordable et de fonctionnalités avancées. Il s’agit d’un ajout attendu avec impatience à la gamme de produits de Huawei, et sa date de sortie européenne suscite un intérêt considérable chez les acheteurs potentiels.

Actualité mobile et vidéo du moment