L’arrivée d’Armor 22 maintenant avec une grande combinaison de design et de performance

La dernière nouveauté de la gamme de produits robustes d’Ulefone est le nouveau Armor 22. Qui a même remporté le prestigieux prix Muse 2023. Et il a fait ses débuts sur le marché hier, le 18 septembre.

Dès que Ulefone a présenté sa série de smartphones robustes, celle-ci a progressivement acquis une base de fans croissante parmi les utilisateurs de divers pays. Mais le plan d’Ulefone va au-delà de la simple durabilité, ils cherchent à améliorer continuellement les performances globales de leurs smartphones, offrant aux utilisateurs une expérience mobile holistique et exceptionnelle.

Quelles sont les caractéristiques et fonctionnalités de l’Armor 22 ?

Contrairement aux téléphones robustes traditionnels qui sont généralement grands et épais, l’Armor 22 adopte un design assez mince. Avec une épaisseur aussi fine que 15 mm, vous bénéficiez d’un aspect élégant et d’une prise en main confortable. De plus, l’Armor 22 bénéficie de capacités de caméra impressionnantes, avec un appareil photo grand angle de 64 MP et un appareil photo infrarouge de vision nocturne de 64 MP, complétés par des DEL infrarouges et des modules flash. L’objectif de vision nocturne dispose également de l’algorithme NightElf Ultra 2.0, garantissant d’excellentes performances de prise de vue de nuit, même dans des conditions de quasi-absence de lumière.

En plus de ses compétences en matière d’appareil photo, l’Armor 22 dispose d’un écran FHD+ de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et une résolution de 1080×2408 pixels. Sous le capot, il est alimenté par la puce MediaTek Helio G96 et prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM. Améliorant considérablement les capacités de multitâche et la vitesse des jeux et de la lecture vidéo.

L’Armor 22 abrite également une batterie de 6600 mAh et prend en charge la charge rapide 33W, assurant une utilisation rapide de l’appareil. De plus, il prend en charge la charge inverse, permettant aux utilisateurs de charger leurs montres, autres smartphones ou écouteurs.

L’Armor 22 est disponible en deux configurations de stockage : 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go. Il répond ainsi aux préférences de tous les utilisateurs de smartphones Ulefone. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir en fonction de leurs besoins et préférences spécifiques.

Caractéristiques de l’Armor 22

Design – Style ultra-mince, prise en main confortable

Caméra – Appareil photo grand angle de 64 MP, appareil photo infrarouge de vision nocturne de 64 MP, deux DEL infrarouges

Écran – 6,58 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, FHD+ 2408 x 1080

Processeur – MediaTek Helio G96 octa-core

RAM – 8 Go, extension virtuelle de la RAM de 8 Go

ROM – 128 Go/256 Go, deux options de version

Blaster infrarouge

Batterie de grande capacité de 6600 mAh, charge rapide 33W

Android 13

La boutique officielle AliExpress d’Ulefone propose actuellement une réduction incroyable allant jusqu’à 50 % du 18 septembre au 22 septembre 2023. Pendant les quatre prochains jours, vous pouvez obtenir l’Armor 22 pour seulement 149,99 $. Si vous avez l’œil sur cet appareil, c’est l’occasion idéale pour saisir cette offre fantastique. Ne manquez pas votre chance d’effectuer un achat ! Vous pouvez en savoir plus sur le téléphone sur le site officiel.

Actualité mobile et vidéo du moment