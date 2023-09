OnePlus Pad Go Tablette Officiellement Révélée

Il y a sept mois, OnePlus a sorti sa toute première tablette. Nommée OnePlus Pad, l’appareil a pratiquement tout ce qu’il faut pour offrir une expérience globale fluide. Mais avec un prix de lancement de 479 $, la tablette n’était pas vraiment abordable. Eh bien, c’est pratiquement là que le OnePlus Pad Go entre en jeu.

Oui, OnePlus a officiellement dévoilé la deuxième tablette de sa gamme. Si vous vous rendez maintenant sur la page du produit, vous pouvez voir le design du Pad Go dans toute sa splendeur. Maintenant, même si le prix attendu est d’environ 240 $, la tablette ne semble pas bon marché. Et elle devrait également offrir d’excellentes caractéristiques d’entrée de gamme.

Ce que nous savons sur le OnePlus Pad Go

Le OnePlus Pad Go est doté d’un design assez similaire à celui du OnePlus Pad lancé il y a sept mois. Comme vous pouvez le voir sur l’image que j’ai jointe ci-dessous, il présente des coins arrondis et de fines bordures. Mais la plus grande différence est que la nouvelle tablette présente une finition bicolore à l’arrière.

À part cela, le Pad Go est également disponible dans la même couleur que le OnePlus Pad. Bien que ce ne soit pas la même nuance de vert. À la place, la version moins chère est dotée d’une teinte plus claire. De plus, la finition en métal filé présente sur la tablette Pad classique n’est pas présente sur la version Go. Mais cela ne donne pas vraiment l’impression que la tablette est bon marché.

Cela dit, OnePlus n’a pas encore révélé officiellement les caractéristiques principales du Pad Go. La marque a seulement mentionné que la tablette dispose d’un écran avec une résolution de 2,4K. Cet écran devrait offrir des images nettes, améliorant votre expérience visuelle. Mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en savoir plus sur la tablette, car OnePlus la dévoilera officiellement le 22 septembre. Et nous vous fournirons une couverture détaillée de la tablette lors de son lancement. Restez donc à l’écoute.

