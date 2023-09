En prévision de MIUI 15 : Trois fonctionnalités que nous avons hâte de voir

MIUI de Xiaomi, connu pour ses fonctionnalités distinctes et souvent innovantes, a été l’un des piliers du succès de l’entreprise sur le marché des smartphones. Depuis sa création en tant que « Red Rice » en 2014, MIUI a considérablement évolué, façonnant l’expérience Android pour les utilisateurs de Xiaomi du monde entier. Alors que les enthousiastes de MIUI attendent avec impatience la sortie de MIUI 15, il est opportun de réfléchir au parcours effectué jusqu’à présent et d’exprimer nos attentes pour l’avenir. Dans cet article, nous explorerons les principaux domaines dans lesquels MIUI peut continuer à s’améliorer pour le rendre encore plus convivial, efficace et attrayant.

Renforcer l’expérience MIUI : Attentes pour MIUI 15

1. Une interface utilisateur en harmonie avec Android

L’une des caractéristiques déterminantes de MIUI a été son interface unique et visuellement attrayante. À ses débuts, lorsque le langage de conception d’Android était encore en évolution, la ressemblance de MIUI avec iOS l’a démarqué et a séduit de nombreux utilisateurs. Cependant, à mesure qu’Android a mûri et développé son identité de conception distincte, MIUI s’est progressivement éloigné. Bien que cette divergence ne soit pas intrinsèquement problématique, elle peut entraîner des incohérences de conception et avoir un impact sur l’expérience utilisateur globale.

Par exemple, avec l’introduction du design « Material You » de Google dans Android 12, la société de Mountain View a établi de nouvelles normes en matière de cohérence de conception. Les utilisateurs des appareils Pixel bénéficient désormais d’une interface fluide et visuellement agréable. Nous espérons que Xiaomi adoptera une approche similaire avec MIUI 15, en l’alignant davantage sur le langage de conception en constante évolution d’Android. Bien que des variations régionales existent dans MIUI en raison des marchés diversifiés qu’il dessert, s’efforcer d’offrir une expérience de conception unifiée améliorerait l’utilisabilité et l’esthétique générale de l’interface.

2. Des widgets pour tous avec des mises en page unifiées

Les widgets connaissent un regain de popularité sur Android, devenant plus polyvalents et conviviaux que jamais. Xiaomi a adopté les widgets, mais parfois, ils se limitent à des services principalement utilisés en Chine. Cette limitation se traduit par une expérience MIUI moins complète pour les utilisateurs dans d’autres régions.

Pour remédier à ce problème, Xiaomi devrait envisager d’offrir des widgets pour toutes ses applications système et veiller à ce qu’ils respectent l’esthétique visuelle de la couche de personnalisation globale. S’inspirer de l’approche d’Apple dans iOS 17, où les widgets ont acquis des fonctionnalités améliorées, serait un ajout bienvenu. De plus, en examinant Android de Google, nous trouvons des exemples de widgets utiles tels que le calendrier et Keep. Permettre aux utilisateurs d’interagir directement avec des fonctionnalités essentielles depuis l’écran d’accueil. L’intégration de widgets similaires dans MIUI améliorerait considérablement la commodité et la productivité des utilisateurs.

3. Une expérience MIUI 15 unifiée pour tous

Un aspect essentiel du développement futur de MIUI consiste à garantir une expérience unifiée dans différentes régions. Les versions chinoises et mondiales de MIUI de Xiaomi présentent souvent des disparités en termes de fonctionnalités et de performances. Pour les utilisateurs, cela peut entraîner de la frustration lorsqu’ils rencontrent des fonctionnalités dans des discussions en ligne ou des tests qui ne sont pas disponibles sur leurs appareils.

Pour offrir une expérience cohérente à tous les utilisateurs, Xiaomi devrait s’efforcer de proposer MIUI 15 avec toutes ses nouvelles fonctionnalités disponibles à l’échelle mondiale. Bien qu’il soit raisonnable d’adapter certaines variations régionales pour des applications et des services spécifiques, les éléments essentiels du système doivent être accessibles aux utilisateurs du monde entier. Surmonter les défis liés à la certification des appareils pour Google Play devrait être une priorité dans cette entreprise. Un MIUI unifié donnera aux utilisateurs le sentiment de faire partie d’un écosystème cohérent, quel que soit leur emplacement.

Bonus : Moins de dépendance à l’égard d’Android

En tant qu’idée intéressante supplémentaire, nous pouvons envisager que MIUI devienne de plus en plus indépendant d’Android à l’avenir. Bien que MIUI trouve ses racines dans Android et partage de nombreux éléments communs, il s’éloigne progressivement en termes de philosophie. Des fuites récentes en provenance de Chine suggèrent que Xiaomi développe son propre système d’exploitation, ce qui pourrait potentiellement remodeler son avenir.

L’émergence de nouveaux concurrents sur le marché avec des systèmes d’exploitation alternatifs offrirait aux utilisateurs plus de choix et diversifierait le paysage de l’écosystème. Xiaomi possède les ressources et l’expertise nécessaires pour s’engager sur cette voie. Et cela pourrait conduire à des développements innovants qui différencient encore davantage MIUI des autres interfaces basées sur Android.

Conclusion

En conclusion, la sortie de MIUI 15 est très attendue. Et Xiaomi a l’opportunité de faire des améliorations substantielles qui améliorent l’expérience utilisateur. Nous avons exploré la nécessité d’une interface plus cohérente et harmonieuse avec Android, l’extension des widgets avec des designs unifiés et l’importance d’une expérience MIUI unifiée pour les utilisateurs du monde entier. De plus, nous avons envisagé la possibilité pour MIUI de devenir moins dépendant d’Android à long terme.

Alors que nous attendons avec impatience la révélation de MIUI 15 dans les mois à venir, nous ne pouvons qu’espérer que Xiaomi prendra ces suggestions à cœur. En le faisant, ils pourront continuer à offrir à leurs utilisateurs une expérience smartphone unique et exceptionnelle qui reste à la pointe de l’innovation dans l’écosystème Android. À chaque itération, MIUI a grandi et s’est adapté, et MIUI 15 présente une occasion passionnante de fixer de nouvelles normes en matière de satisfaction des utilisateurs et de fonctionnalité mobile.

Actualité mobile et vidéo du moment