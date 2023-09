Le Honor 100 Pro est prévu d’arriver bientôt avec SD 8 Gen 2 et un écran 1,5K

Honor a fait sensation sur le marché chinois il y a quelques mois avec le Honor 90 Pro, et ils n’ont cessé d’élargir leur gamme depuis. Le Honor 90 et le Honor 90 Lite se sont joints à la fête, offrant des caractéristiques solides et un design haut de gamme qui attire l’attention. Mais maintenant, il semble que Honor ne perde pas de temps pour préparer le lancement de son prochain fleuron – le Honor 100 Pro. Des sources internes ont révélé ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Honor 100 Pro arrive bientôt avec le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et un écran AMOLED impressionnant

Le célèbre leakeur Digital Chat Station a révélé que le Honor 100 Pro sera équipé de la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. L’écran n’est pas en reste non plus, avec un écran AMOLED d’une résolution de 1,5K et un impressionnant PWM de 3 840 Hz.

Tout comme son prédécesseur, le Honor 100 Pro devrait offrir des caméras frontales doubles. En ce qui concerne le calendrier de sortie, des informations internes suggèrent que les tests internes débuteront en octobre. L’annonce officielle est prévue pour début novembre en Chine.

En se remémorant le passé, le Honor 90 Pro a fait une entrée remarquée avec un écran AMOLED de 6,78 pouces affichant une résolution de 1,5K et prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz rapide. Sous son apparence élégante, il était équipé de la plate-forme Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Avec des options de 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne.

Le système de caméra n’était pas non plus à négliger. Il comprenait un capteur principal de 200 mégapixels, une lentille téléobjectif de 32 mégapixels et une lentille ultra grand-angle de 12 mégapixels. Les amateurs de selfies avaient également à leur disposition deux capteurs frontaux, de 50 mégapixels et 2 mégapixels.

Mais ce n’est pas tout; le Honor 90 Pro était entièrement équipé de la connectivité 5G, du Bluetooth 5.3, du NFC, d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et d’un système d’exploitation Android 13 habillé de l’interface Magic UI 7.1. Il était alimenté par une robuste batterie de 5 000 mAh prenant en charge un chargement rapide de 100 W.

Ainsi, alors que le Honor 100 Pro se prépare à faire ses débuts, il a de grandes chaussures à remplir, suivant les traces de son impressionnant prédécesseur. Seul le temps nous dira s’il pourra être à la hauteur de l’héritage du Honor 90 Pro.

Actualité mobile et vidéo du moment