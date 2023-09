Comment utiliser Ready For de Motorola sur n’importe quel smartphone Motorola

Lorsqu’il s’agit d’utiliser des smartphones avec votre moniteur ou votre écran, Samsung le fait parfaitement bien avec le Samsung Dex. D’autres marques comme Motorola suivent maintenant l’exemple pour apporter des fonctionnalités similaires à leurs smartphones. Dans le cas de Motorola, ils ont lancé leur logiciel de bureau pour les smartphones Motorola appelé Ready For.

Avec l’aide de Ready For, les utilisateurs de smartphones Motorola peuvent utiliser leur téléphone comme une tablette lorsqu’il est connecté à un écran. Que ce soit des tâches liées au travail ou simplement des jeux, vous pouvez effectuer toutes vos tâches sur votre smartphone Motorola sur un grand écran sans avoir à acheter une tablette grand écran supplémentaire pour effectuer toutes ces tâches. Ready For fonctionne même très bien pour passer des appels vidéo, diffuser des films et presque tout ce que vous souhaitez faire.

Cependant, le problème avec Ready For est que tous les smartphones Motorola ne peuvent pas utiliser cette fonctionnalité, ce qui est un peu dommage étant donné que Motorola dispose d’un grand nombre de smartphones dans la gamme de prix bas à moyen. Mais ne vous inquiétez pas, il existe maintenant une solution de contournement que vous pouvez suivre pour utiliser Ready For sur votre smartphone Motorola non compatible.

Comment utiliser Motorola Ready For sur n’importe quel smartphone Motorola

Avant de parler des étapes que vous devrez effectuer pour faire fonctionner cette fonctionnalité sur votre smartphone, examinons les appareils qui sont déjà compatibles avec cette fonctionnalité ainsi que les types d’options de connectivité Ready For que les smartphones Motorola peuvent utiliser.

Ready For est un programme et une fonctionnalité qui vous permet d’utiliser votre smartphone Motorola sur un grand écran. Vous pouvez choisir de connecter votre smartphone Motorola pris en charge à votre écran soit avec un câble USB de type C, soit en utilisant une solution de connexion Miracast. De plus, vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité avec votre ordinateur sous Windows.

Smartphones Motorola compatibles officiellement avec Ready For

Voici une liste des smartphones Motorola compatibles officiellement avec Ready For. Qu’ils fonctionnent câblés, sans fil ou directement avec un PC Windows, la liste des appareils est mentionnée ci-dessous.

Lorsque vous regardez cette liste, un grand nombre de modèles de la série Motorola G ont été omis de cette liste. Cependant, si vous avez les smartphones Motorola suivants, vous pouvez suivre ce guide pour utiliser Ready For PC sans avoir besoin de rooter votre smartphone Motorola.

Remerciements à l’utilisateur Twitter, @Demon9060 pour avoir partagé ce contournement pour les téléphones de la série Moto G fonctionnant sous Android 13. J’ai ajouté les instructions vidéo étape par étape ci-dessous.

Téléchargez l’application Ready For sur votre smartphone Motorola

Étant donné que ces appareils ne prennent pas en charge officiellement l’application Ready For, vous ne la verrez pas installée sur votre smartphone et vous ne pourrez pas non plus rechercher l’application sur le Google Play Store. Mais comme Android vous permet d’installer des applications en dehors du Play Store, nous devrons d’abord télécharger le fichier APK Ready For. Suivez ces étapes :

Remarque : Veuillez noter que votre smartphone Motorola doit fonctionner sous Android 13 ou une version ultérieure pour que Ready For fonctionne correctement.

Sur votre smartphone Motorola, lancez votre navigateur Web préféré. Recherchez le site Web APK Mirror en utilisant Google ou, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien pour accéder directement au site Web. Cliquez sur la dernière version disponible de l’application Ready For et téléchargez-la sur votre smartphone Motorola. Une fois le fichier APK téléchargé, cliquez sur la notification « Téléchargement terminé » pour installer l’application Ready For. Ou vous pouvez ouvrir l’application Gestionnaire de fichiers sur votre smartphone Motorola et accéder au dossier Téléchargements pour installer l’APK que vous venez de télécharger.

Désormais que vous avez téléchargé l’application, nous devons installer l’application Ready For sur votre PC sous Windows.

Téléchargez l’application Ready For Assistant sur votre PC Windows

Étant donné que la seule solution de travail pour ces smartphones Motorola sélectionnés pour utiliser Ready For est de l’utiliser avec votre PC, vous devez télécharger l’application Ready For Assistant. Voici les étapes pour installer l’application Ready For.

Tout d’abord, lancez le Microsoft Store sur votre PC Windows 10 ou Windows 11. Cliquez maintenant sur la barre de recherche en haut de l’application Microsoft Store. Tapez Ready For Assistant et effectuez une recherche. Vous verrez l’application Ready For Assistant dans les résultats de recherche. Oui, le développeur de l’application sera affiché comme Lenovo car Motorola appartient désormais à Lenovo. Cliquez sur le bouton Installer pour commencer le téléchargement de l’application sur votre PC Windows.

Désormais que vous avez installé l’application Ready For sur votre smartphone Motorola et sur votre PC sous Windows, vous pouvez suivre les étapes finales pour faire fonctionner cette fonctionnalité.

Configurer et utiliser Ready For sur votre smartphone Motorola

Tout d’abord, assurez-vous que votre smartphone Motorola et votre PC Windows sont connectés au même réseau Wi-Fi. Ensuite, lancez l’application Ready For Assistant sur votre PC Windows. L’application affichera un code QR. Désormais, sur votre smartphone Motorola, lancez l’application Ready For à partir du lanceur d’applications. Vous devrez donner à l’application un certain nombre d’autorisations. Veillez à donner les autorisations demandées. Une fois que vous atteignez l’écran principal de l’application, appuyez sur l’icône du scanner en haut à droite. Il vous suffit de scanner le code QR affiché sur votre PC Windows avec votre smartphone Motorola. Vous devrez approuver ou ajuster quelques paramètres. Une fois que tout est trié, vous pouvez maintenant utiliser Ready For sur votre PC Windows avec votre smartphone Motorola. L’écran du smartphone sera affiché sur votre PC et vous pourrez utiliser les applications installées sur votre smartphone sur votre PC immédiatement.

Cela conclut le guide sur la manière dont vous pouvez facilement et rapidement utiliser la fonction Ready For sur vos smartphones Motorola non pris en charge.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

