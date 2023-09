Adobe’s Premiere Pro et After Effects obtiennent un coup de pouce : nouvelles fonctionnalités d’IA et 3D ainsi que suppression des « um » et du bruit

Le premier jour de l’IBC2023 au RAI a apporté beaucoup de nouvelles intéressantes de la technologie et du showbiz. Adobe, Sony, Sennheiser, Imagine, INFiLED et Genelec sont quelques-unes des entreprises qui ont présenté de nouvelles technologies. De plus, Grabyo-Magnifi et Net Insight-MediaKind pourraient modifier le contenu sportif et la diffusion en ligne. Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités, concentrons-nous sur celles qui bénéficieront à de nombreux utilisateurs d’Adobe. En termes simples, Adobe ajoute davantage de fonctionnalités d’IA, ce qui rend ses produits remarquables.

L’IA et les fonctionnalités 3D d’Adobe transforment le montage vidéo

Adobe étonne à l’IBC 2023 avec des mises à jour de premier ordre de ses applications vidéo et audio. Ses logiciels Premiere Pro, After Effects et Frame.io bénéficient de grandes améliorations grâce à l’IA, ce qui facilite le travail et augmente la productivité.

L’IA améliore le son dans Adobe Premiere Pro.

Adobe Premiere Pro comprend désormais la fonctionnalité Enhance Speech alimentée par l’IA. Cette fonction permet de transformer un enregistrement vocal de mauvaise qualité en un son de très bonne qualité. Elle réduit le bruit, propose un curseur de mixage pour un réglage sonore précis. De plus, l’outil de balises de catégorie audio repère les clips avec de la parole, de la musique, des effets ou du bruit de fond, ce qui facilite le montage.

After Effects prend désormais en charge un véritable espace 3D

After Effects comprend maintenant un véritable espace 3D, ce qui permet l’importation de modèles 3D et d’effets d’éclairage réalistes. L’éclairage basé sur des images facilite l’intégration des modèles dans les scènes, et l’outil amélioré de brosse Roto facilite l’isolation d’objets complexes.

D’autres marques ont lancé de nouvelles fonctionnalités d’IA comme Adobe

Frame.io, un logiciel de révision vidéo de premier plan, présente Storage Connect, qui permet aux grands clients de se connecter à AWS S3. De plus, Viewer de comparaison vous permet de voir les éléments côte à côte, ce qui améliore les révisions.

Burano est le dernier ajout à la gamme de caméras de cinéma numérique haut de gamme de Sony appelée CineAlta. Cette caméra dispose d’un capteur qui correspond à la science des couleurs du Venice 2. Burano convient aux utilisateurs de caméras individuelles et aux petits groupes. Elle dispose d’une stabilisation intégrée et d’un filtre ND électrique minuscule.

Sennheiser propose le micro MKH 8030 RF. Il s’agit d’un microphone cardioïde avec des options stéréo, idéal pour bloquer le bruit et parfait pour de nombreuses tâches audio.

Imagine présente Magellan Connect, un système de gestion unique pour l’intégration sur site et dans le cloud. Cette avancée facilite le routage et les connexions fluides pour les signaux, qu’ils commencent ou se terminent sur site ou dans le cloud.

INFiLED dévoile Studio Series : un système à LED pour la diffusion, la réalité étendue et la production virtuelle. Il stimule l’imagination des professionnels avec ses contrastes audacieux, sa luminosité, ses couleurs précises et sa surface anti-reflet.

Le contrôleur 9320A Ref de Genelec se connecte au service Unio Audio Monitor. Unio dispose des moniteurs actifs intelligents de Genelec, du logiciel de calibrage GLM 5.0 et de l’ID audio 2.0 pour les enceintes et les vérifications des casques audio dans la version.

Des partenariats façonnent le secteur

Grabyo et Magnifi s’associent pour un processus vidéo puissant axé sur l’humain. Cela aide les créateurs de contenus sportifs à découper et à partager des moments forts de matchs en direct.

De plus, Net Insight et MediaKind s’associent pour utiliser la plateforme MoMe pour le partage et la diffusion en ligne. Cela combine le CE1 et le RX1 avec le système cloud Nimbra Edge de Net Insight. Cela garantit la qualité et la rapidité nécessaires pour une utilisation intensive.

En conclusion

Le premier jour de l’IBC2023 a apporté des nouvelles passionnantes dans le domaine de la technologie et du showbiz. Adobe s’est démarqué avec des améliorations basées sur l’IA dans Premiere Pro & After Effects, ce qui renforce le montage vidéo. Premiere Pro dispose désormais de la fonctionnalité Enhance Speech d’Adobe AI, qui transforme un son de mauvaise qualité en un son de très bonne qualité. Il dispose également de l’Audio Category Tagging pour faciliter le montage. After Effects propose une véritable technologie 3D pour les modèles et une meilleure brosse Roto. Frame.io lance Storage Connect, Sony dévoile la caméra Burano, et Sennheiser propose le micro MKH 8030 RF. Genelec présente le contrôleur 9320A Ref pour une surveillance audio transparente dans Unio. Les partenariats Grabyo-Magnifi et Net Insight-MediaKind remodelent le contenu sportif et la diffusion en ligne. Toutes ces fonctionnalités montrent que les principales entreprises qui créent divers outils de montage sont obsédées par l’IA.

