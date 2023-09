3 smartphones recevront une version spéciale de MIUI 15

Les utilisateurs attendent avec impatience de nouvelles mises à jour. Cependant, les fabricants sont parfois contraints d’annoncer que certains appareils ne prendront pas en charge les dernières versions d’Android. Dans cet article, nous partagerons la nouvelle décevante selon laquelle des appareils puissants tels que le Xiaomi 12X, le Xiaomi 10S et le POCO F3 ne recevront pas la mise à jour Android 14. Xiaomi est devenu un acteur majeur sur le marché des smartphones ces dernières années. Les smartphones de Xiaomi équipés du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 870 répondent aux attentes en termes de performances et d’expérience utilisateur.

Cependant, les annonces concernant ces appareils ne recevant pas la mise à jour Android 14 ont déçu certains utilisateurs. Le système d’exploitation Android évolue constamment et s’améliore avec de nouvelles fonctionnalités. Android 14 était vivement attendu par les passionnés de technologie.

Malheureusement, il a été confirmé que des appareils tels que le Xiaomi 12X, le Xiaomi 10S et le POCO F3 ne recevront pas cette mise à jour. Au lieu de cela, ces appareils seront mis à jour vers MIUI 15 basé sur Android 13. Bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle concernant MIUI 15, les versions MIUI-V23.9.15 nous en donnent une indication claire. Ces versions suggèrent que la mise à jour MIUI 15 basée sur Android 13 est actuellement en phase de test. Il y a des signes indiquant que Xiaomi travaille à améliorer l’expérience utilisateur et à ajouter de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour.

Et étonnamment, cette nouvelle a divisé les utilisateurs de Xiaomi. D’un côté, il y a des utilisateurs ouverts aux nouvelles fonctionnalités et améliorations, tandis que de l’autre côté, certains sont préoccupés par le fait de manquer les innovations potentielles qu’Android 14 pourrait apporter. De plus, il y a encore de l’incertitude quant à savoir si d’autres appareils comme le Redmi K40S (POCO F4) recevront la mise à jour Android 14. Nous devrons attendre pour voir quelles surprises ces appareils pourraient offrir avec les futures mises à jour.

Les utilisateurs du Xiaomi 12X, du Xiaomi 10S et du POCO F3 peuvent être déçus en attendant la mise à jour Android 14. Compte tenu du fait que Xiaomi se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur avec la mise à jour MIUI 15 basée sur Android 13, ils peuvent rester optimistes pour l’avenir. La mise à jour MIUI 15 pour ces appareils devrait commencer à être déployée à partir du T2 2024, il vaut donc la peine d’attendre patiemment.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :