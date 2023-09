Nouvelles fonctionnalités de Windows 11 : Copier le texte à partir des captures d’écran

Microsoft revamp le outil de recadrage de Windows 11 et les applications Photos, apportant de nouvelles fonctionnalités passionnantes. Bientôt, même les utilisateurs de la version stable auront la possibilité d’extraire du texte à partir de captures d’écran et d’ajouter des arrière-plans flous à leurs photos.

Windows 11 : extrayez du texte à partir de captures d’écran et améliorez vos photos

Ces améliorations sont désormais accessibles aux utilisateurs de Windows Insiders dans les canaux Canary et Dev, leur offrant un accès anticipé aux applications mises à jour.

Tout comme Android et iOS, Microsoft introduit l’extraction de texte à partir de captures d’écran. Ce qui le distingue, c’est la possibilité de masquer automatiquement les données sensibles telles que les e-mails et les numéros de téléphone sur les images. De plus, vous pouvez facilement choisir le texte à ajouter avant de partager votre capture d’écran.

La mise à niveau de l’outil de capture d’écran complète l’application Phone Link, qui peut désormais vous avertir lorsqu’un appareil Android capture une photo. Cette intégration transparente vous permet d’importer rapidement du contenu dans l’outil de recadrage, avec en prime la possibilité de copier le texte lorsque le contenu contient du texte.

L’application Photos de Windows 11 bénéficie également d’un lifting. Dans les canaux Canary et Dev, les utilisateurs peuvent découvrir la version mise à jour. Avec un flou d’arrière-plan, la possibilité de parcourir les photos OneDrive et de rechercher en fonction de la localisation.

La fonction de flou d’arrière-plan effectue le travail lourd en mettant automatiquement l’accent sur le sujet. Tout en vous offrant la possibilité de régler l’intensité et les zones affectées. La recherche de photos OneDrive par objets ou scènes spécifiques facilite l’organisation et la récupération.

Pour ceux qui utilisent des versions stables de Windows 11, ces mises à jour fantastiques pourraient prendre un peu plus de temps pour arriver sur vos appareils. En attendant, Microsoft a une surprise spéciale en réserve. Un événement axé sur l’IA à New York est à l’horizon, promettant des informations sur les derniers développements de l’IA dans Windows, Office, Surface, Bing, et bien plus encore. Restez à l’écoute pour la grande révélation ! Ainsi, l’anticipation pour ce qui va arriver dans le monde de l’informatique alimentée par l’IA ne cesse de croître. Pendant que les utilisateurs de Windows 11 attendent patiemment les mises à jour passionnantes.

Actualité mobile et vidéo du moment