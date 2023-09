Expérimentez une technologie avant-gardiste de la mode avec la Huawei Watch GT 4

Le Huawei Watch GT 4 est là avec deux options de design différentes. L’une d’entre elles est la version de 41 mm avec un « design pendentif », tandis que l’autre est une version de 46 mm avec un « design octogonal ».

Mais ces deux choix de design ne sont pas les seules options pour la Huawei Watch GT 4. En tant que montre connectée à la pointe de la mode, Huawei propose ces deux designs dans un total de huit déclinaisons différentes. Vous avez essentiellement la liberté de choisir la montre connectée qui correspond le mieux à votre style.

Cependant, le design et les aspects esthétiques ne sont pas les seuls points forts de la Huawei Watch GT 4. Il y a bien plus à dire.

Durée de vie de la batterie améliorée

Les versions de 41 mm et de 46 mm sont toutes deux dotées de meilleures batteries que le modèle Huawei GT 3. Pour être précis, l’autonomie de la batterie des deux versions de la Huawei Watch GT 4 connaît une amélioration de 20%. Cependant, il y a une différence en termes d’autonomie entre les deux versions.

La version de 41 mm de la Huawei GT 4 peut offrir jusqu’à 7 jours d’autonomie de batterie avec une charge complète. En revanche, la version plus grande de la montre, le modèle de 46 mm, peut durer jusqu’à 14 jours avec une utilisation normale. Et c’est une évidence, car la grande version peut accueillir une batterie de grande taille.

Meilleures fonctionnalités d’affichage de la Huawei Watch GT 4

Le modèle de 46 mm de la Watch GT 4 est doté d’un écran de 1,4 pouces. En revanche, le modèle de 41 mm présente un écran de 1,32 pouces. Tous deux sont des dalles AMOLED avec une résolution de 466 x 466 pixels. Cependant, il y a une différence en termes de densité de pixels. Le grand modèle a une densité de 326 ppp, tandis que les modèles de 41 mm présentent une densité de 352 ppp.

Mais ce qui rend vraiment la nouvelle Huawei Watch GT 4 remarquable en termes d’affichage, c’est le mode d’affichage Always-On. Il permet à la montre d’afficher jusqu’à 20% d’éléments plus visibles que le modèle précédent. Grâce à cela, vous pouvez rester à jour avec plus d’informations en un coup d’œil sur la montre.

Fonctionnalités de santé

Huawei a équipé la Watch GT 4 de la technologie TruSeen 5.5+ qui est associée au TruSleep 3.0. Cela permet un suivi avancé du sommeil, permettant aux utilisateurs de mieux suivre leurs cycles de sommeil. En plus de cela, la montre fait un excellent travail pour vous aider à adopter de meilleures habitudes de sommeil.

De plus, la Huawei Watch GT 4 est dotée de l’alerte de respiration pendant le sommeil. Cette fonction surveille votre rythme cardiaque et le niveau de SpO2 pendant votre sommeil. Elle vous alerte en cas de problèmes respiratoires pendant les séances de sommeil.

Par ailleurs, la Watch GT 4 propose la gestion du cycle menstruel 3.0. Selon Huawei, elle est plus précise de 15% pour les prédictions du premier jour de la période, ce qui la rend meilleure pour la santé des femmes par rapport aux autres montres connectées grand public.

Pour ceux qui se demandent, la gestion du cycle menstruel 3.0 suit la température du sommeil, le rythme cardiaque pendant le sommeil et d’autres facteurs physiologiques pour prédire précisément les périodes. De plus, elle permet à la Watch GT 4 d’enregistrer tous les symptômes en temps réel.

Fonctionnalités fitness de la Huawei Watch GT 4

La Huawei Watch GT 4 offre de nombreuses fonctionnalités fitness. Pour faire de l’exercice en extérieur, la montre est équipée d’un GNSS double bande à cinq systèmes qui peut offrir une localisation jusqu’à 30% plus précise. La technologie fonctionne parfaitement même lorsque vous êtes entouré de grands bâtiments.

De plus, la Watch GT 4 peut suivre différents sports, y compris des activités telles que le Padel et même les e-sports. En tout, il y a plus de 100 modes de suivi sportif intégrés à la montre. Grâce à cela, vous pouvez suivre vos performances et votre condition physique avec une précision globale plus élevée.

De plus, la Huawei Watch GT 4 est dotée d’une nouvelle fonction Stay Fit. Cette fonction vous aide à suivre votre apport calorique et elle propose un suivi des données de santé en temps réel. Il y a également des anneaux d’activité qui vous offrent des informations rapides sur votre activité tout au long de la journée. Ils vous donnent un aperçu des calories brûlées, de l’activité en position debout et de la durée de l’exercice.

Compatibilité de la Watch GT 4

La Watch GT 4 est compatible avec les smartphones iOS et Android. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez l’utiliser avec des applications de fitness telles que Strava, Runtastic, Kommot et Petal Maps de Huawei.

Une fois connecté à un smartphone, il peut vous envoyer des notifications pour les SMs, Facebook, Instagram, Signal, Skype, Telegram et Viber. Vous pouvez également envoyer des réponses rapides à vos messages texte via la Huawei Watch GT 4. Et comme elle prend en charge les appels Bluetooth, vous pouvez passer et recevoir des appels avec la montre.

Disponibilité de la Huawei Watch GT 4

Vous pouvez vous procurer une Huawei Watch GT 4 à partir du 4 octobre si vous êtes au Royaume-Unis et en Europe. Elle sera disponible via la Huawei Store et des revendeurs tiers tels qu’Amazon, Boots, Currys et Argos. Huawei accepte déjà les précommandes sur la montre. Si vous passez une commande avant le 15 octobre, vous recevrez gratuitement une paire de Huawei FreeBuds SE 2.

En ce qui concerne les prix, la Watch GT 4 46 mm commence à 250 €/230 £, avec le bracelet en caoutchouc noir. Si vous optez pour le modèle Rainforest Green GMT ou pour l’option en cuir marron, cela vous coûtera 270 €/250 £. Ici, la version GMT est livrée avec un bracelet en composite tressé, que Huawei a fabriqué avec du nylon recyclé provenant des océans.

En revanche, la version de 41 mm commence également à 250 €/230 £. Mais pour la version de 41 mm, vous obtenez un bracelet en cuir blanc pour le prix de départ. Et pour la version avec bracelet milanais Huawei Watch GT 4 avec fermoir magnétique, le prix est de 300 €/250 £.

