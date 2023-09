Selon Reuters, des responsables de l’UE ont récemment déclaré que les voitures électriques chinoises mettaient la pression sur les constructeurs automobiles européens pour produire des voitures électriques à bas prix. Les responsables de l’UE estiment que le prix des voitures électriques chinoises sur le marché européen est environ 20 % moins cher que celui des modèles locaux. Cela a également permis aux voitures électriques chinoises de représenter 8 % du marché européen. Les responsables de l’UE affirment que ce chiffre devrait atteindre 15 % d’ici 2025 si aucune mesure n’est prise.

Pour cette raison, la Commission européenne a lancé une enquête afin de déterminer s’il convient d’imposer des droits de douane punitifs sur les importations de voitures électriques chinoises pour protéger les constructeurs automobiles de l’Union européenne. L’enquête a été lancée en raison des préoccupations selon lesquelles les voitures électriques chinoises mettent la pression sur les constructeurs automobiles européens. L’UE estime que certaines marques chinoises bénéficient de subventions accordées par le gouvernement chinois.

L’enquête de l’UE

L’Union européenne lance une enquête sur les subventions que la Chine accorde aux constructeurs de voitures électriques. Cette enquête vise à empêcher un afflux d’importations bon marché et à protéger les constructeurs automobiles européens. L’UE étudie également la possibilité d’imposer des droits de douane punitifs sur les importations de voitures électriques chinoises. L’enquête devrait durer jusqu’à 15 mois.

La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a déclaré :

« L’Europe est ouverte à la concurrence, mais elle ne participe pas à une course vers le bas ». … « Prenons par exemple l’industrie des véhicules électriques. Il s’agit d’un secteur essentiel pour l’économie verte et qui a un énorme potentiel en Europe, mais le marché mondial est maintenant inondé de véhicules électriques chinois moins chers, dont les prix sont artificiellement bas en raison de subventions massives de l’État. Cela fausse nos marchés et, tout comme nous n’acceptons pas les distorsions à l’intérieur des marchés, nous n’acceptons pas les distorsions extérieures ».

L’impact sur les constructeurs automobiles européens

Les constructeurs automobiles européens ont réalisé qu’ils devaient se battre pour produire des voitures électriques à bas prix et effacer l’avance de la Chine dans le développement de voitures électriques. L’enquête de l’UE sur les voitures électriques chinoises est saluée par le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, qui affirme que l’enquête concerne une concurrence déloyale et non l’empêchement de l’importation de voitures électriques bon marché et efficaces en Europe. Cependant, l’enquête a également été critiquée pour avoir provoqué une guerre commerciale avec la Chine autour des voitures électriques.

Volkswagen envisage de licencier du personnel dans son usine de véhicules entièrement électriques de l’est de l’Allemagne, a rapporté l’agence de presse allemande DPA mercredi. Cela montre les problèmes graves auxquels les marques européennes sont confrontées en raison de l’arrivée massive de voitures chinoises bon marché dans la région.

La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a annoncé lors du discours annuel de l’Union européenne sur l’état de l’Union à Strasbourg, au Parlement européen, mercredi, que la Commission européenne avait lancé un plan visant à enquêter sur les marques de voitures électriques qui bénéficient de l’aide du gouvernement chinois. Elle a déclaré que l’enquête vérifiera les subventions reçues. Elle vérifiera également si l’UE doit imposer des droits de douane pour se protéger des marques chinoises de voitures électriques, en particulier celles qui bénéficient de subventions du gouvernement chinois.

Von der Leyen a déclaré que l’UE doit clairement examiner les risques auxquels elle est confrontée. « Prenons par exemple l’industrie des véhicules électriques. Il s’agit d’un secteur essentiel pour l’économie verte et qui a un énorme potentiel en Europe. Mais le marché mondial est maintenant inondé de véhicules électriques chinois moins chers. Leurs prix sont artificiellement bas en raison de subventions massives de l’État ».

Les subventions aident les marques chinoises de voitures électriques

Grâce à sa politique de subventions de 10 ans, la Chine est désormais le plus grand marché de véhicules électriques de l’histoire. Elle dispose également d’une chaîne d’approvisionnement mondiale complète en véhicules électriques. Par exemple, il y a quelque temps, les utilisateurs allemands ont constaté que le prix de la berline compacte électrique pure de Volkswagen ID.3 en Chine était beaucoup plus bas que le prix dans leur ville natale en Allemagne. Cette découverte n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs de cette voiture en Allemagne. Pourquoi une voiture électrique d’Allemagne est-elle moins chère en Chine qu’en Allemagne ? C’est la question que se sont posée de nombreux utilisateurs.

En réponse à cette affaire, une porte-parole de Volkswagen a expliqué lors d’une interview avec les médias étrangers Autobild que la différence de prix est causée par divers facteurs. Les facteurs donnés sont énumérés ci-dessous

Le marché chinois présente des avantages en termes de coûts de production et de faibles coûts énergétiques.

Presque tous les fournisseurs de ce modèle sont originaires de Chine. Cela signifie des trajets de transport plus courts et des coûts de production plus bas, ce qui rend le prix de vente encore plus bas.

La « guerre des prix » entre Tesla, BYD et d’autres fabricants s’intensifie. Volkswagen n’est pas loin derrière naturellement.

En conclusion

L’enquête de l’UE sur les voitures électriques chinoises vise à protéger les constructeurs automobiles européens contre la concurrence déloyale. L’enquête pourrait conduire à des droits de douane punitifs sur les importations de voitures électriques chinoises, ce qui pourrait rendre les voitures électriques chinoises plus chères et donner un avantage concurrentiel aux constructeurs automobiles européens. Cependant, cela pourrait également déclencher une guerre commerciale avec la Chine, ce qui pourrait nuire aux constructeurs automobiles européens exportant des voitures en Chine. L’impact de l’enquête sur les constructeurs automobiles européens reste à voir. Cependant, il est clair que les voitures électriques chinoises mettent la pression sur les constructeurs automobiles européens pour qu’ils baissent leurs prix et développent des voitures électriques plus abordables.

Les voitures électriques chinoises sont moins chères que les voitures électriques européennes. Sans aucun doute, cela met la pression sur les constructeurs automobiles européens pour baisser leurs prix. Si l’UE impose des droits de douane punitifs sur les importations de voitures électriques chinoises, cela pourrait rendre les voitures électriques chinoises plus chères. Cela donnera également un avantage concurrentiel aux constructeurs automobiles européens. Cependant, l’UE ne voudra pas déclencher une guerre commerciale avec la Chine. Elle prendra donc ses décisions avec précaution.

